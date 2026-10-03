Gustavo Petro hizo un llamado a Donald Trump para cambiar el diálogo entre las Américas: “A la luz de nuestra conversación personal”

Gustavo Petro le pidió un giro en el diálogo entre Estados Unidos y Latinoamerica a Donald Trump - crédito Presidencia de Colombia

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El expresidente de Colombia Gustavo Petro firmó una carta dirigida al jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, escrita en inglés, con el ánimo de solicitarle un giro en el diálogo y las estrategias de política exterior del país norteamericano frente a las naciones latinoamericanas.

Petro incluyó como eje en su mensaje la compleja situación internacional que se desplegó en Bolivia, luego de la captura del fiscal general del país, Roger Mariaca, respaldada no solo por el Gobierno del país sudamericano, sino por la Casa Blanca, ante las acusaciones de presunto narcoterrorismo contra el jefe del Ministerio Público.

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De hecho, a través de sus redes sociales, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, demostró su apoyo al arresto: “La Administración Trump respalda firmemente al presidente y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia en sus acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia”.

Este fue el mensaje de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, tras la captura del fiscal general de Bolivia - crédito @SecRubio/X

Dicho episodio generó una petición de parte del expresidente colombiano a la cabeza del Gobierno estadounidense para abrir “un tipo diferente de diálogo” con América Latina, basado en la democracia y la libertad y alejado de la violencia.

Según la misiva, fechada el sábado 3 de octubre de 2026, estas fueron las palabras de Petro al jefe de Estado norteamericano: “Le pido al presidente Donald Trump, a la luz de nuestra conversación personal, que construya un tipo diferente de diálogo entre Estados Unidos y América Latina”.

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El exjefe de Estado planteó que la relación hemisférica debe sustentarse en la cooperación entre países, aunque Trump “mantenga su visión de un Ártico poderoso que domine el mundo, en lugar de la visión que le propuse: unas Américas poderosas que se fortalezcan juntas y ayuden al mundo a lograr la descarbonización económica”.

El mensaje situó el llamado al Gobierno de Estados Unidos en el centro de una crítica a la política exterior estadounidense hacia la región. Petro afirmó que las Américas deben encontrar mecanismos de entendimiento entre sus sociedades y gobiernos para convivir “libremente, mediante el diálogo, por milenios”.

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El exmandatario progresista cuestionó al senador estadounidense Marco Rubio y a su estrategia de imponer políticas a las mayorías ciudadanas, que conduce a la violencia en el continente.

Este fue el mensaje de Gustavo Petro a Donald Trump son respecto a una nueva manera de establecer un nuevo diálogo - crédito Pacto Histórico

“La situación creada por Marco Rubio y su estrategia de imponer políticas a las mayorías de ciudadanos libres está llevando a las Américas hacia la violencia. Le recuerdo que tanto los estadounidenses como los latinoamericanos pasamos medio siglo bajo el yugo colonial, pero todos nos liberamos, liderados por hombres y mujeres que lucharon por la emancipación y supieron construir repúblicas soberanas y libres”, escribió Petro.

El texto incluyó denuncias sobre la situación política de Bolivia, donde Petro afirmó que existe una crisis democrática y cuestionó la detención del fiscal general. También formuló acusaciones contra dirigentes bolivianos —como Evo Morales—, presuntas redes de desinformación y actores internacionales, aunque el comunicado no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

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El llamado de Petro a organizaciones progresistas y activistas digitales

En esa misma carta, Gustavo Petro convocó a los movimientos progresistas de América Latina a orientar su actividad digital hacia la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con publicaciones en portugués.

Según sostuvo, esa acción buscaría contrarrestar campañas de desinformación y redes automatizadas en Brasil.

Asimismo, invitó a movimientos sociales latinoamericanos y estadounidenses a impulsar una iniciativa tecnológica para combatir el crecimiento de la inteligencia artificial y su aparente difusión de contenidos falsos y campañas de miedo. La propuesta contempla desarrollar capacidad informática y software con apoyo de organizaciones sociales.

Petro pidió a los progresistas de las Américas pelear en contra de la creación de la automatización digital ante presunta información falsa ideológica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Invito a los movimientos progresistas de América Latina y Estados Unidos, así como a los expertos que han desertado de las empresas de inteligencia artificial cómplices de esta oscuridad —aquellos que se han separado de la maquinaria de la falsedad—, a que nos ayuden a liberar a la humanidad mediante la creación de un proyecto con la capacidad computacional y las habilidades de desarrollo de software necesarias para derrotar las mentiras y el miedo en todo nuestro continente, con el apoyo de los movimientos sociales”, concluyó Petro en su carta.

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