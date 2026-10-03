Colombia

Arriendo ‘fantasma’ en el Icbf: directora denunció el gasto de más de $400 millones por un local en el Valle del Cauca que nadie usó

Carolina Restrepo señaló pagos millonarios por una propiedad que nunca entró en funcionamiento en Sevilla, pese a la aprobación de una prórroga posterior

Carolina Restrepo, directora del Icbf, señaló que las evidencias del caso pasaron a disposición de los órganos de control estatal para la determinación de responsabilidades - crédito ICBF/X
Carolina Restrepo, directora del Icbf, señaló que las evidencias del caso pasaron a disposición de los órganos de control estatal para la determinación de responsabilidades - crédito ICBF/X
Guardar

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo, solicitó a los organismos de control estatal investigar el pago de un contrato de arrendamiento por más de 400 millones de pesos correspondiente a un predio que nunca fue utilizado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

En un comunicado difundido en la página oficial del Icbf, la funcionaria afirmó que recibió la documentación durante una visita al departamento, como parte del seguimiento a los centros zonales afectados por el terremoto del 10 de agosto, que golpeó con fuerza el suroccidente del país.

PUBLICIDAD

El contrato de arrendamiento tenía como objetivo el traslado del centro zonal de Sevilla a un nuevo inmueble. Según la información entregada a Restrepo, los pagos acumulados por ese concepto superaron los 400 millones de pesos hasta el 31 de julio de 2026, pese a que el traslado nunca se concretó y el predio permaneció sin uso para la prestación del servicio.

El contrato habría sido suscrito el 24 de diciembre de 2025 y, en los meses siguientes a la firma, no se realizaron las adecuaciones necesarias para habilitar el espacio y permitir la atención a la ciudadanía. Como consecuencia, el personal del Icbf continuó trabajando en la sede que ya ocupaba.

PUBLICIDAD

La directora del Icbf solicitó una investigación por el pago de un contrato de arrendamiento sobre un predio no utilizado en Sevilla - crédito Icbf
La directora del Icbf solicitó una investigación por el pago de un contrato de arrendamiento sobre un predio no utilizado en Sevilla - crédito Icbf

A pesar de que el inmueble nunca entró en funcionamiento, el contrato no solo se mantuvo vigente, sino que fue objeto de una adición y prórroga antes del 7 de agosto que extendió su ejecución hasta el 31 de octubre de 2026. Según la entidad, esta extensión se produjo aun cuando el traslado del centro zonal seguía sin materializarse.

Ante este panorama, Restrepo señaló en la comunicación: “Los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”.

El hallazgo surgió, precisamente, durante la gira de la directora por el Valle del Cauca para verificar el estado de los centros zonales tras el sismo del 10 de agosto, que afectó de manera considerable al suroccidente colombiano.

Fue en ese contexto que Restrepo recibió la documentación sobre el arrendamiento en Sevilla. La funcionaria reiteró, además, que mantendrá un control riguroso sobre el manejo de los recursos destinados a la niñez y la adolescencia y que cualquier irregularidad detectada será remitida a las autoridades competentes.

Carolina Restrepo denunció amenazas en redes sociales

Carolina Restrepo Cañavera denunció amenazas en su contra
Carolina Restrepo Cañavera denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas amenazas en su contra, en las que incluso se revelaba su ubicación (- crédito suministrada a Infobae Colombia)

En paralelo a este caso, en la misma semana trascendió que la directora del Icbf presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por tres perfiles en redes sociales desde los cuales habría recibido amenazas relacionadas con su gestión al frente de la entidad. El presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a Restrepo tras conocerse esta situación.

“Rechazo de manera categórica las amenazas contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora María Carolina Restrepo. Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor. La doctora Restrepo cuenta con todo mi respaldo”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

De igual manera, añadió a su publicación: “Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre. ¡Vamos por todos los corruptos que se roban los recursos del ICBF y les arrebatan a nuestros niños su bienestar y su futuro! Tendrán que responder ante la justicia”.

Abelardo de la Espriella salió en respaldo de la directora del Icbf
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella salió en respaldo de la directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, que denunció amenazas de muerte - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Todo apunta a que uno de los denunciados fue Duvalier Sánchez, congresista del Valle por la Alianza Verde, pues respondió directamente a la publicación del presidente.

“Pintarse como tigre no quiere decir que las manchas del disfraz sean reales. Listo para responder la demanda, que le aseguro ganaremos”, posteó en X. A su vez, afirmó que la directora del Icbf “no puede ofender a las familias colombianas, desconocer su diversidad y después victimizarse”, describiendo su proceder como una “actitud cobarde”.

Duvalier Sánchez afirmó que está preparado para responder legalmente a la demanda planteada y asegurar un fallo a su favor, y acusó a Restrepo de desconocer la diversidad de las familias colombianas y asumir una postura victimista - crédito @DuvalierSanchez/X
Duvalier Sánchez afirmó que está preparado para responder legalmente a la demanda planteada y asegurar un fallo a su favor, y acusó a Restrepo de desconocer la diversidad de las familias colombianas y asumir una postura victimista - crédito @DuvalierSanchez/X

Temas Relacionados

IcbfCarolina RestrepoValle del CaucaContrato millonarioDirectora del IcbfColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

Pese al respaldo de la federación al colombiano, luego de la goleada 6-0 frente a Guatemala, la caída de local lo volvió a dejar mal parado

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: finalizó la prueba de sonido de cara al concierto del 3 de octubre

Miles de fanáticos volverán a reunirse este sábado en la capital colombiana para ver a la banda surcoreana. Las autoridades activaron medidas de tránsito y seguridad en la zona, con restricciones para vehículos y cambios en algunas rutas

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: finalizó la prueba de sonido de cara al concierto del 3 de octubre

Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

En el estadio Romelio Martínez, los embajadores visitan al único conjunto de la segunda división que sobrevive en el certamen y eliminó previamente al Junior

Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Gustavo Petro hizo un llamado a Donald Trump para cambiar el diálogo entre las Américas: “A la luz de nuestra conversación personal”

El exjefe de Estado cuestionó las políticas de Washington hacia la región y convocó a construir vínculos hemisféricos, según él, mediante democracia, soberanía y libertad

Gustavo Petro hizo un llamado a Donald Trump para cambiar el diálogo entre las Américas: “A la luz de nuestra conversación personal”

Canciller de Israel dio la bienvenida a nueva embajadora de Colombia y anticipó nueva etapa en las relaciones: “Las llevaremos a su punto más alto”

Tania Gilinski asumió oficialmente su cargo en medio del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos países

Canciller de Israel dio la bienvenida a nueva embajadora de Colombia y anticipó nueva etapa en las relaciones: “Las llevaremos a su punto más alto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: finalizó la prueba de sonido de cara al concierto del 3 de octubre

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: finalizó la prueba de sonido de cara al concierto del 3 de octubre

Bogotá se rindió ante BTS: Una noche de gritos, lágrimas y 45.000 personas que esperaron años para verlos en vivo

Pipe Bueno confesó que Luisa Fernanda W perdió dos grandes contratos tras revelar sus adicciones: “Me encendí una mi...”

Emiro Navarro le contestó a Flavia Dos Santos tras críticas a su plato en reto de ‘MasterChef Celebrity’: “Vaya y consígase un marido”

Pipe Bueno contó la advertencia que recibió de una desconocida tras la muerte de Yeison Jiménez: “Ay mijito, pilas pues”

Deportes

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Millonarios sigue teniendo dificultades: otro jugador se fracturó y se pierde varios encuentros importantes del club

Deportivo Cali volvió a ganar y alcanzó al América en el liderato: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El portero Aldair Quintana habló del susto que se llevó en su debut con la selección Colombia: “Por qué me pasa esto”