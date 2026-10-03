Arriendo ‘fantasma’ en el Icbf: directora denunció el gasto de más de $400 millones por un local en el Valle del Cauca que nadie usó

Carolina Restrepo, directora del Icbf, señaló que las evidencias del caso pasaron a disposición de los órganos de control estatal para la determinación de responsabilidades - crédito ICBF/X

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La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo, solicitó a los organismos de control estatal investigar el pago de un contrato de arrendamiento por más de 400 millones de pesos correspondiente a un predio que nunca fue utilizado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

En un comunicado difundido en la página oficial del Icbf, la funcionaria afirmó que recibió la documentación durante una visita al departamento, como parte del seguimiento a los centros zonales afectados por el terremoto del 10 de agosto, que golpeó con fuerza el suroccidente del país.

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El contrato de arrendamiento tenía como objetivo el traslado del centro zonal de Sevilla a un nuevo inmueble. Según la información entregada a Restrepo, los pagos acumulados por ese concepto superaron los 400 millones de pesos hasta el 31 de julio de 2026, pese a que el traslado nunca se concretó y el predio permaneció sin uso para la prestación del servicio.

El contrato habría sido suscrito el 24 de diciembre de 2025 y, en los meses siguientes a la firma, no se realizaron las adecuaciones necesarias para habilitar el espacio y permitir la atención a la ciudadanía. Como consecuencia, el personal del Icbf continuó trabajando en la sede que ya ocupaba.

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La directora del Icbf solicitó una investigación por el pago de un contrato de arrendamiento sobre un predio no utilizado en Sevilla - crédito Icbf

A pesar de que el inmueble nunca entró en funcionamiento, el contrato no solo se mantuvo vigente, sino que fue objeto de una adición y prórroga antes del 7 de agosto que extendió su ejecución hasta el 31 de octubre de 2026. Según la entidad, esta extensión se produjo aun cuando el traslado del centro zonal seguía sin materializarse.

Ante este panorama, Restrepo señaló en la comunicación: “Los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”.

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El hallazgo surgió, precisamente, durante la gira de la directora por el Valle del Cauca para verificar el estado de los centros zonales tras el sismo del 10 de agosto, que afectó de manera considerable al suroccidente colombiano.

Fue en ese contexto que Restrepo recibió la documentación sobre el arrendamiento en Sevilla. La funcionaria reiteró, además, que mantendrá un control riguroso sobre el manejo de los recursos destinados a la niñez y la adolescencia y que cualquier irregularidad detectada será remitida a las autoridades competentes.

Carolina Restrepo denunció amenazas en redes sociales

Carolina Restrepo Cañavera denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas amenazas en su contra, en las que incluso se revelaba su ubicación (- crédito suministrada a Infobae Colombia)

En paralelo a este caso, en la misma semana trascendió que la directora del Icbf presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por tres perfiles en redes sociales desde los cuales habría recibido amenazas relacionadas con su gestión al frente de la entidad. El presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a Restrepo tras conocerse esta situación.

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“Rechazo de manera categórica las amenazas contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora María Carolina Restrepo. Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor. La doctora Restrepo cuenta con todo mi respaldo”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

De igual manera, añadió a su publicación: “Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre. ¡Vamos por todos los corruptos que se roban los recursos del ICBF y les arrebatan a nuestros niños su bienestar y su futuro! Tendrán que responder ante la justicia”.

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Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella salió en respaldo de la directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, que denunció amenazas de muerte - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Todo apunta a que uno de los denunciados fue Duvalier Sánchez, congresista del Valle por la Alianza Verde, pues respondió directamente a la publicación del presidente.

“Pintarse como tigre no quiere decir que las manchas del disfraz sean reales. Listo para responder la demanda, que le aseguro ganaremos”, posteó en X. A su vez, afirmó que la directora del Icbf “no puede ofender a las familias colombianas, desconocer su diversidad y después victimizarse”, describiendo su proceder como una “actitud cobarde”.

Duvalier Sánchez afirmó que está preparado para responder legalmente a la demanda planteada y asegurar un fallo a su favor, y acusó a Restrepo de desconocer la diversidad de las familias colombianas y asumir una postura victimista - crédito @DuvalierSanchez/X