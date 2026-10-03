Deportivo Cali volvió a ganar y alcanzó al América en el liderato: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Pese a la alegría, el volante Gustavo Cuéllar fue expulsado-crédito @DeportivoCaliCP/X

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El 2 de octubre de 2026 comenzó la fecha 13 de la Liga BetPlay en el Valle del Cauca con una remontada clave del Deportivo Cali ante Alianza FC de Valledupar.

Pese a que el cuadro “Azucarero” vivió un susto por el gol del atacante Leyner Palacios al minuto 61, el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno abrió el camino de la remontada que le permite al equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel soñar con la clasificación a las finales del fútbol colombiano.

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El delantero argentino Juan Dinenno fue una de las grandes figuras para el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel-crédito @DeportivoCaliCP/X

Al 79 de partido, el defensor José Caldera también se haría fuerte en el Coloso de Rozo y colocaría el 2-1, y finalmente, Alexis Manyoma cerraría el marcador con el tercer tanto de la noche.

De esta forma, Deportivo Cali igualó la línea de los 24 puntos que tiene América, pero con un partido más (12 en total), y ahora enfocará sus esfuerzos en lo que será el juego ante el Deportivo Pereira, el 10 de octubre de 2026.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones.

América de Cali: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Deportivo Cali: 24 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Atlético Nacional: 22 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Millonarios FC: 21 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Atlético Bucaramanga: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Independiente Medellín: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Independiente Santa Fe 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportes Tolima: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Inter Bogotá: 12 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Cúcuta: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Águilas Doradas: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Alianza: 11 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Junior: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Fortaleza: 9 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Pereira: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Deportivo Pasto: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

Así fue la remontada Azucarera ante el cuadro vallenato

El volante Gustavo Cuéllar salió expulsado al final del partido para el cuadro "Azúcar" de Colombia-crédito @DeportivoCaliCP/X

El Cali venció 3-1 a Alianza FC en Palmaseca, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, y alcanzó el liderato compartido tras una remontada sostenida por el juego aéreo. El triunfo dejó al equipo verdiblanco más cerca de los cuadrangulares semifinales.

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La racha llegó a cinco partidos consecutivos con victoria en el torneo colombiano, una secuencia que el club no conseguía desde hacía 13 años. Con 24 puntos, igualó al América de Cali en la cima de la clasificación, aunque quedó segundo por diferencia de gol.

Rafael Dudamel logró cambiar el rumbo del juego y remontar el partido-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La lluvia demoró 45 minutos el inicio del partido porque dificultó la llegada de los equipos a Palmaseca. Una vez comenzó el encuentro, Alianza se replegó con orden y bloqueó los circuitos ofensivos del local, que no encontró espacios ni por el centro ni por las bandas.

La primera amenaza visitante llegó a los 23 minutos, cuando el mediocampista Jhair Castillo remató desde más de 30 metros y estrelló el balón en el ángulo derecho. El arquero Alejandro Rodríguez no alcanzaba a intervenir.

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El Cali respondió con dos ocasiones seguidas. Juan Dinneno cabeceó desviado a los 27 minutos y, un minuto después, el venezolano Eduard Bello falló un mano a mano al no darle dirección a su remate.

La falta de claridad de Emanuel Reynoso y Johan Martínez alejó a Dinneno de los jugadores encargados de generar fútbol. Alianza sostuvo su defensa en campo propio y cerró los caminos hacia el arco rival.

Kevin Moreno, defensor de Alianza y exjugador del Cali, pudo abrir el marcador antes del descanso tras robarle el balón a Edwin Velasco dentro del área. Quedó frente a Rodríguez, pero su disparo pasó cerca del poste y la primera mitad terminó sin goles.

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El conjunto visitante hizo dos cambios al comenzar el segundo tiempo para mantener el control. El Cali avisó a los 55 minutos con un tiro libre de Martínez que se estrelló en el palo.

Leyner Palacios, que acababa de ingresar, puso a Alianza en ventaja con un remate potente al ángulo a los 61 minutos. Rafael Dudamel respondió con el ingreso de Steven Rodríguez por Reynoso para sumar otro delantero junto a Dinneno.

El empate llegó a los 69 minutos. Dinneno conectó de cabeza un tiro de esquina lanzado por Martínez y devolvió al Cali al partido.

Dos minutos después, un asistente anuló un gol de Steven “Titi” Rodríguez. El local mantuvo la presión y encontró la ventaja a los 79 minutos, cuando José Caldera cabeceó un centro de Alexis Castillo Manyoma.

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La celebración del segundo gol tuvo una consecuencia inmediata: el capitán Gustavo Cuéllar fue expulsado tras agredir a un rival. El Cali quedó con un jugador menos, pero sostuvo la ventaja ante un Alianza que había resistido durante gran parte del encuentro.

El marcador se definió en el cuarto minuto de descuento. Manyoma aprovechó una asistencia de Rodríguez y marcó de cabeza el tercer tanto de una noche fría y lluviosa en Palmaseca.

En la fecha 14, el Deportivo Cali visitará al Deportivo Pereira el 11 de octubre de 2026 a las 2:00 p. m., en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, departamento del Casanare.

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