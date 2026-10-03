Canciller de Israel dio la bienvenida a nueva embajadora de Colombia y anticipó nueva etapa en las relaciones: “Las llevaremos a su punto más alto”

La nueva embajadora de Colombia asumió oficialmente sus funciones el 2 de octubre, luego de ser posesionada en Bogotá - crédito Cancillería de Colombia y Borut Zivulovic/REUTERS

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El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, se pronunció sobre la llegada de Tania Gilinski Bacal como nueva embajadora de Colombia ante el Estado de Israel y le dio la bienvenida mediante un mensaje publicado en X.

El pronunciamiento se produjo después de que la diplomática colombiana asumiera oficialmente la representación del país en Israel, en una nueva etapa de las relaciones bilaterales. “¡Bienvenida, embajadora Tanya Gilinsky! Juntos, llevaremos las relaciones entre Israel y Colombia a su punto más alto de todos los tiempos”, escribió Sa’ar en la red social.

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Gilinski fue posesionada el viernes 2 de octubre por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, durante una ceremonia realizada en el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Con el acto, la funcionaria asumió la representación de Colombia ante el Estado de Israel, en el contexto de la nueva etapa de los vínculos diplomáticos entre los dos países.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel aseguró que ambos países pueden llevar sus relaciones a “su punto más alto de todos los tiempos” - crédito @gidonsaar/X

La designación ocurre después de la decisión del Gobierno colombiano de restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con Israel. La agenda que deberá desarrollar la nueva embajadora contempla asuntos relacionados con seguridad, inteligencia estratégica, lucha contra el crimen transnacional, ciberseguridad e intercambio de información.

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Nueva etapa para la relación bilateral

La empresaria y periodista Tania Gilinski ya tomó posesión como embajadora de Colombia en Israel, ante el canciller Omar Bula - crédito Cancillería de Colombia

Colombia e Israel establecieron relaciones diplomáticas en 1957 y desde entonces han mantenido una agenda bilateral en diferentes áreas. Con la llegada de Gilinski —hermana del multimillonario Jaime Gilinski— a la embajada, uno de los objetivos planteados es continuar impulsando espacios de cooperación en seguridad e inteligencia, así como en agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio.

La Cancillería señaló que la nueva representante llegará a Israel con la prioridad de profundizar la cooperación en seguridad e inteligencia estratégica, la lucha contra el crimen transnacional, la ciberseguridad y el intercambio de información. A esto se suman oportunidades de cooperación en sectores económicos, científicos y tecnológicos.

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El nombramiento de Gilinski coincide además con la presencia de Vivian Aisen como embajadora de Israel en Colombia, que también se pronunció sobre la llegada de Gilinski, replicando un mensaje similar al del ministro Sa’ar.

“¡Bienvenida, Embajadora Tania Gilinski!¡Juntos llevaremos las relaciones entre Israel y Colombia a su máximo nivel histórico!”, posteó en X.

La embajadora de Israel en Colombia también lñe dio la bienvenida a Tania Gilinski al cargo de diplomática - crédito @VivianAisen/X

La diplomática israelí sostuvo, el mismo día de la posesión de Gilinski, un encuentro con el expresidente colombiano Iván Duque, con quien conversó sobre posibles áreas de cooperación entre los dos países.

A través de la misma red social, Aisen se refirió al encuentro y destacó la conversación sostenida con el exmandatario: “Fue un verdadero placer y un honor reunirme con el expresidente Iván Duque, un gran amigo y aliado del Estado de Israel”.

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Y agregó: “Conversamos sobre posibles áreas de cooperación entre nuestros países y sobre cómo podemos seguir trabajando juntos para aportar y beneficiarnos mutuamente. Israel y Colombia, siempre unidos”.

Duque también publicó un mensaje dirigido a la diplomática israelí: “Bienvenida embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen. Le deseo muchos éxitos en su labor diplomática en nuestro país. Por décadas, Colombia e Israel han construido una relación histórica de amistad y cooperación que debemos seguir fortaleciendo, especialmente en seguridad, innovación, tecnología y desarrollo”.

La embajadora de Israel en Colombia sostuvo una reunión con el expresidente Iván Duque, encuentro en el que, según la diplomática, se analizaron posibles áreas de cooperación entre los dos países - crédito @IvanDuque/X

La trayectoria de Tania Gilinski

Tania Gilinski Bacal cuenta con tres décadas de experiencia profesional en medios de comunicación, marcas de consumo y tecnología en América Latina y Estados Unidos. Antes de asumir funciones diplomáticas, desarrolló actividades en los sectores empresarial y de comunicaciones.

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De acuerdo con la información suministrada por la Cancillería, comenzó su trayectoria en el periodismo como gerente de Publishing Group, en Caracas. En esa etapa lanzó y editó Trade y Gerente, además de negociar una edición en español con los equipos editoriales de Business Week y The Economist.

También trabajó en Apple y Procter & Gamble. Posteriormente asesoró a grupos de bienes de consumo y del sector hotelero en asuntos relacionados con estrategias de marca, entrada a mercados y abastecimiento regional en América Latina.

Entre sus actividades empresariales se encuentra la fundación de Iguana Productions Group, compañía que, según la información oficial, convirtió en una franquicia multinacional de entretenimiento infantil con presencia en 14 países.

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En el ámbito académico, Gilinski es magíster en Estudios de Política Internacional de Stanford University, con énfasis en Desarrollo Económico y Político. También es graduada en Historia y Francés del Wellesley College. Habla español, inglés y francés y cuenta con conocimientos conversacionales de hebreo.