Pipe Bueno contó la advertencia que recibió de una desconocida tras la muerte de Yeison Jiménez: “Ay mijito, pilas pues”

Pipe Bueno recordó el encuentro con una mujer desconocida en una gasolinera, días después de la muerte de Yeison Jiménez - crédito @westpov_/ Instagram

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Pipe Bueno reveló la advertencia que recibió de una mujer desconocida tras la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026. El cantante contó que ella lo abordó en una estación de gasolina, lo abrazó mientras lloraba y le pidió que tuviera cuidado para evitar que le ocurriera algo similar al accidente en el que murió su colega.

El intérprete relató el episodio durante una transmisión con el creador de contenido Westcol. Según dijo, la mujer le habló de forma breve al comienzo y le dijo: “Mijito, pilas”. Pipe Bueno aseguró que no entendió el sentido de la frase y le pidió que fuera más clara.

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La respuesta, según el cantante, estuvo relacionada directamente con Yeison Jiménez. “Usted no puede hacer lo mismo de Yeison”, le dijo la mujer, de acuerdo con el relato del artista.

Pipe Bueno afirmó que el encuentro ocurrió en medio del impacto que le produjo la muerte de su amigo. Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026, hecho que llevó al cantante de música popular a cuestionarse aspectos de su vida y a pensar en su familia.

Pipe Bueno contó que una mujer desconocida lo abordó en una gasolinera tras la muerte de Yeison Jiménez. - crédito Instagram

“En medio del duelo, llego a una gasolinera y me abraza una viejita y se pone a llorar, y yo le pregunto qué tiene y me dice: ‘Ay mijito, pilas, pilas, pues’, pero yo no entendía pilas de qué”, recordó el cantante.

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El artista aseguró que interpretó las palabras de la desconocida como un mensaje. “Dios manda señales por medio de personas y señales bien claras”, expresó al explicar el significado que le dio al episodio. En medio de la incertidumbre, mientras la señora lo abrazaba en la gasolinera, la mujer le dijo: “Usted no puede hacer lo mismo que Yeison”, lo que impactó aún más al cantante y lo hizo reflexionar.

Pipe Bueno recordó cómo fue el primero en saber sobre la muerte del cantante

La advertencia en la gasolinera ocurrió después de una jornada en la que Pipe Bueno tuvo que enfrentar la incertidumbre sobre el accidente y buscar información para confirmar si la aeronave involucrada pertenecía a Yeison Jiménez. Según relató en el stream con Westcol, antes de que la noticia fuera pública, pidió ayuda a un contacto para verificar la matrícula del avión ante la Aeronáutica Civil.

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“Capi, hágame un favor, papi, llámese a la Aeronáutica Civil de mi parte y dígale, por favor, que nos ayuden sabiendo ya. Quiero saber si es la matrícula del avión de Yeison”, recordó que pidió durante una de las llamadas.

Mientras esperaba una respuesta, Pipe Bueno se comunicó con su madre y le comentó que existía la posibilidad de que Yeison Jiménez hubiera sufrido un accidente. La incertidumbre, según contó, también afectó a su familia, pues su madre reaccionó con llanto ante la información preliminar.

El cantante afirmó que recibió un mensaje que confirmó sus temores: el avión pertenecía a Yeison Jiménez y no había sobrevivientes - crédito @zonaclipskick/ TikTok

Minutos después, recibió la confirmación que temía. “Jefe, matrícula de Yeison confirmada”, fue el mensaje que recibió, de acuerdo con su relato. Más tarde, le informaron que viajaban seis pasajeros y que no había sobrevivientes, aunque en ese momento aún no tenía los nombres de las personas que se encontraban en la aeronave.

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“Pipe, matrícula de Yeison confirmada, seis pasajeros, no sobrevivientes, no tengo nombres ni apellidos”, afirmó que le comunicaron. El cantante sostuvo que, tras esa llamada, entendió que debía avisar a algunas personas cercanas a Yeison Jiménez antes de que el caso se difundiera en redes sociales.

Pipe Bueno contó que empezó a llamar a amigos y personas del entorno del cantante para comunicarles la información. Describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida, debido a las reacciones de quienes recibían la noticia.

“Esa es la fase más loca: gritar, llorar y demás”, expresó. También indicó que intentó hacer llegar la información a Sonia, una persona cercana a Yeison Jiménez, porque consideraba importante que conociera el hecho antes de que se hiciera público.

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Pipe Bueno afirmó que la tragedia lo llevó a revisar aspectos de su vida que había postergado - crédito @pipebueno/Instagram

El cantante aseguró que se sintió incómodo al asumir ese papel. Explicó que lloró después de recibir la confirmación y que, en ese instante, se preguntó por qué le había correspondido a él enterarse antes que otras personas. “Yo no sé por qué me pusiste esta tarea a mí”, dijo que pensó durante ese momento. Pipe Bueno sostuvo que la situación lo llevó a hacer una reflexión espiritual, pues sentía que la tragedia le estaba dejando un mensaje que todavía no lograba comprender.

“Tuve que perder un amigo, una persona que tiene familias, más personas que viajaron con él, para yo salvarme”, manifestó. El intérprete agregó que llegó a pensar que, si no hubiera ocurrido la tragedia, tal vez no habría reaccionado frente a ciertos aspectos de su vida. “A lo mejor si no le pasa esto a Yei no despierto”, señaló.

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En medio de las llamadas, su madre se comunicó con Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, y le comentó que había ocurrido un accidente relacionado con Yeison Jiménez. La creadora de contenido no tenía claridad sobre la situación y decidió llamar al cantante.

El artista contó que su hijo Máximo escuchó parte de la conversación y comenzó a llorar porque creyó que el accidente había afectado a su padre. “¿Qué le pasó a mi papá?”, preguntó el niño, según el relato del cantante. Luisa Fernanda W trató de tranquilizar al menor y le explicó que Pipe Bueno estaba bien.

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Máximo, hijo de Pipe Bueno, creyó que su padre había sido afectado por el accidente y rompió en llanto - crédito @pipebueno/Instagram

El cantante aseguró que esa reacción lo estremeció porque acababa de recibir la confirmación de la muerte de Yeison Jiménez y, al mismo tiempo, pensaba en la posibilidad de faltarles a sus seres queridos. “Mi amor, yo estoy bien, mi vida”, recordó que le respondió a su hijo. Pipe Bueno afirmó que esa conversación le hizo imaginar cómo sería la reacción de su familia si él no estuviera presente.