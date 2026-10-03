Colombia

Líderes indígenas del Cauca se desmarcaron de la Cric por propuesta del Gobierno para registro de guardias ancestrales: “Es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo”

Las comunidades indígenas argumentaron que la iniciativa permitiría despejar dudas sobre quiénes están facultados para ejercer control comunitario

Comunidades indígenas enfrentan a la Cric por propuesta del Gobierno De la Espriella de registro de guardias ancestrales - crédito Juan David Duque/Reuters
Comunidades indígenas enfrentan a la Cric por propuesta del Gobierno De la Espriella de registro de guardias ancestrales - crédito Juan David Duque/Reuters
Guardar

El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, propuso crear un sistema de información sobre las guardias indígenas para identificar qué autoridades respaldan su actuación en cada territorio.

El mecanismo contemplaría datos sobre el pueblo indígena al que pertenece cada guardia, la comunidad, resguardo o territorio ancestral donde actúa, la autoridad propia que la orienta y su ámbito territorial. También prevé la identificación de una persona que funcione como enlace con las entidades públicas.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue rechazada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), señalando que puede afectar la autonomía de los pueblos. Cabildos y autoridades no vinculados a esa organización; en cambio, las comunidades indígenas argumentaron que el registro permitiría despejar dudas sobre quiénes están facultados para ejercer control comunitario.

“Nuestra existencia no deriva del reconocimiento, autorización o reglamentación del Estado, sino del mandato de nuestras comunidades y autoridades tradicionales”, manifestó la organización.

El Consejo Regional Indígena del Cauca cuestionó que las garantías de protección del Estado colombiano puedan quedar sujetas a la entrega de datos - crédito CRIC
El Consejo Regional Indígena del Cauca cuestionó que las garantías de protección del Estado colombiano puedan quedar sujetas a la entrega de datos - crédito CRIC

Mientras el Cric advierte que una caracterización estatal puede convertirse en una herramienta de vigilancia, otros dirigentes consideran que la falta de información deja sin mecanismos de verificación a comunidades donde confluyen distintos pueblos, cabildos y organizaciones.

PUBLICIDAD

La verificación de autoridades en los territorios

El líder indígena Teodomiro Soscué sostuvo en entrevista con Semana que a sus territorios llegan guardias y ejercen funciones de control sin que haya claridad sobre la comunidad o autoridad que las respalda.

Para estos sectores, el registro no implicaría otorgar al Estado colombiano la facultad de reconocer o desconocer a las guardias.

Las comunidades indígenas argumentaron que la iniciativa permitiría despejar dudas sobre quiénes están facultados para ejercer control comunitario - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Las comunidades indígenas argumentaron que la iniciativa permitiría despejar dudas sobre quiénes están facultados para ejercer control comunitario - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Para nosotros es importante tener ese tipo de claridades. Es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo, porque a nuestros territorios llegan personas, se identifican como guardias y ejercen control sobre la comunidad. Pero la pregunta es: ¿lo pueden hacer? ¿Dónde podemos verificar que sí son autoridad?”, aseguró Soscué.

Bajo la misma línea, la lideresa social indígena Ana Adiela Gelpud citó como antecedente una confrontación ocurrida meses atrás entre dos comunidades de Silvia, Cauca, que terminó con personas asesinadas. Según planteó, aún persisten interrogantes sobre los responsables de esos hechos y sobre quienes llegaron a la zona durante el enfrentamiento.

“Hace meses vivimos una confrontación entre dos comunidades en Silvia que terminó con muertos. Ha pasado un tiempo prudente y no sabemos quiénes cometieron esos asesinatos, quiénes participaron en estos hechos, porque no hay registros de quiénes llegan a la zona y ejercen control con los estandartes del Cric”, afirmó Gelpud a la revista.

El Ministerio del Interior, en cabeza de Rodrigo Lara, ha insistido en que la herramienta tendría un carácter exclusivamente informativo. La inclusión de una guardia no la constituiría, autorizaría ni certificaría, ya que su existencia y funcionamiento continuarían sujetos a la autonomía, los usos y las costumbres de cada pueblo.

Lara también relacionó la iniciativa con la situación del Cauca y afirmó que las guardias indígenas pueden contribuir a prevenir y combatir el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas, particularmente en comunidades indígenas - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Lara también relacionó la iniciativa con la situación del Cauca y afirmó que las guardias indígenas pueden contribuir a prevenir y combatir el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas, particularmente en comunidades indígenas - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“El registro es de la institución, no de las personas. Protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad”, escribió el titular de la cartera en su cuenta de X.

Lara también relacionó la iniciativa con las acciones de prevención frente al reclutamiento de menores en el Cauca. “Considero que las guardias pueden ser la mejor herramienta para prevenir y combatir un flagelo que azota al Cauca: el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas. En su mayoría, menores indígenas”.

El ministro agregó que la información permitiría conocer a las entidades con qué autoridad deben establecer mecanismos de articulación. En ese sentido, sostuvo: “Con ese registro, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías saben con qué autoridad articular. No hay listados de nombres”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también cuestionó la propuesta gubernamental. “La Guardia Indígena no necesita ser vigilada, caracterizada ni administrada por el Estado”, afirmó.

Temas Relacionados

Comunidades indígenasCricRegistro guardias ancestralesGobierno De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Miles de fanáticos volverán a reunirse este sábado en la capital colombiana para ver a la banda surcoreana. Las autoridades activaron medidas de tránsito y seguridad en la zona, con restricciones para vehículos y cambios en algunas rutas

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Gobierno de Abelardo de la Espriella explicó en detalle qué es lo que busca la ‘Ley Antitrámites’, radicada en el Congreso: “Menos vueltas, menos papeles”

La iniciativa busca que las entidades públicas compartan información ya registrada por los empresarios, establezca plazos obligatorios para trámites urbanísticos y aplique el silencio administrativo positivo cuando una autoridad no responda dentro del tiempo previsto por la ley

Gobierno de Abelardo de la Espriella explicó en detalle qué es lo que busca la ‘Ley Antitrámites’, radicada en el Congreso: “Menos vueltas, menos papeles”

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

Con gol del debutante Hugo Benítez, la “Albirroja” volvió a sonreír ante el cuadro “Cafetero” en Nueva Jersey (Estados Unidos)

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

Anuel AA y Yailin La más viral desataron rumores tras compartir una noche juntos: fanáticos recordaron su pasado amoroso

La cantante dominicana difundió videos de una salida nocturna en República Dominicana con el padre de su hija y la mujer vinculada sentimentalmente al puertorriqueño

Anuel AA y Yailin La más viral desataron rumores tras compartir una noche juntos: fanáticos recordaron su pasado amoroso

Tras renunciar al Centro Democrático, María Fernanda Cabal ya tendría definido cuál sería su nuevo partido: hasta podría compartir con Jota Pe Hernández

La incorporación de la exsenadora buscaría convertir a la colectividad en una plataforma de derecha para disputar las elecciones regionales de 2027 y las presidenciales de 2030, después de su salida del Centro Democrático tras casi dos meses sin respuesta a su solicitud de escisión

Tras renunciar al Centro Democrático, María Fernanda Cabal ya tendría definido cuál sería su nuevo partido: hasta podría compartir con Jota Pe Hernández
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Anuel AA y Yailin La más viral desataron rumores tras compartir una noche juntos: fanáticos recordaron su pasado amoroso

Aria Vega, Farruko, y Blessd lideran el Megaland 2026: fecha, lugar, precios y todo lo que necesita saber para asistir

Marc Anthony encabezará la Gran Noche de la Feria de Manizales 2027: este es el cartel completo

Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio lejos de las cámaras, según afirmó el presentador Rodner Figueroa: “Está divina, casada y fabulosa”

Deportes

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

Néstor Lorenzo quedó preocupado tras la derrota de Colombia ante Paraguay en la fecha FIFA: “Siempre en construcción”

Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional: así fue el pasillo de honor que le hicieron en el Giro de Emilia

La selección Colombia falló en su prueba y fue derrotada en el partido amistoso en Nueva Jersey: Paraguay la venció por 1-0

Penosa imagen de la Liga BetPlay en Sudamérica: cuatro equipos fueron calificados como los más inestables