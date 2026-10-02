Cómo consultar el Soat a través del Runt en tres pasos: evite pagar una multa millonaria

Los propietarios de vehículos en Colombia pueden consultar la vigencia del Soat de forma gratuita en el portal oficial del Runt - crédito esús Aviles / Edición Infobae Colombia

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Los propietarios de vehículos en Colombia pueden consultar la vigencia del Soat por placa en el Runt antes de circular o realizar una compraventa. El trámite se hace en línea, sin costo, en el portal oficial runt.gov.co, donde se informa si la póliza está vigente o vencida.

Tres pasos para revisar el SOAT por placa

La consulta en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) requiere tener a mano la placa del automotor y el número del documento del propietario. El proceso es el siguiente:

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Entre a runt.gov.co o runt.com.co, ubique “Consulta Ciudadano” y seleccione “Consulta de vehículos por placa y propietario”. En algunos casos puede aparecer una opción directa para Soat. ubique “Consulta Ciudadano” y seleccione “Consulta de vehículos por placa y propietario”. En algunos casos puede aparecer una opción directa para Soat. Escriba la placa exactamente como aparece en la matrícula. Después, ingrese el número de documento del propietario registrado, que puede corresponder a cédula, NIT o pasaporte. Complete el código de seguridad Captcha y pulse “Consultar información”. La plataforma mostrará el resultado de la consulta, incluido el estado de la póliza.

El sistema del Runt despliega el nombre de la aseguradora, el número de la póliza y sus fechas de expedición y vencimiento - crédito Runt

La pantalla puede indicar el nombre de la aseguradora, el número de póliza y las fechas de expedición y vencimiento del Soat. Con esos datos, el propietario puede confirmar si el seguro obligatorio se encuentra activo antes de usar el vehículo.

Si el portal tarda en responder, es posible actualizar la página o comprobar la conexión a internet. La plataforma puede presentar congestión, especialmente al final de cada mes.

El Runt concentra datos administrativos del vehículo

El Runt es la base de datos oficial que reúne información de vehículos y conductores en Colombia. Además de la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la consulta permite revisar otros registros vinculados al automotor.

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Entre ellos figuran la fecha de vencimiento de la revisión técnico-mecánica, multas pendientes y características técnicas. También pueden aparecer el historial de pólizas Soat, certificados de emisiones contaminantes, pólizas de responsabilidad civil, limitaciones a la propiedad, garantías mobiliarias y certificados de revisión de la Dijín.

La plataforma digital del Runt suele registrar congestión en la atención de consultas hacia el final de cada mes - crédito Infobae

La información disponible también puede incluir tarjetas de operación, procesos de normalización y otros antecedentes sobre la condición jurídica del vehículo. Por ello, la herramienta resulta útil para quienes evalúan la adquisición de un carro o una motocicleta usada, ya que permite comprobar parte de la situación administrativa registrada.

Circular sin una póliza vigente puede generar multa e inmovilización

Revisar el Soat con frecuencia permite evitar sanciones y confirmar que existe cobertura médica para el conductor, los ocupantes y las víctimas de un accidente de tránsito. También facilita demostrar que el vehículo está al día durante una operación de compra o venta.

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Conducir sin Soat vigente en 2026 puede acarrear una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, cercana a $ 1.750.000. La infracción está contemplada en el Código Nacional de Tránsito.

La adquisición de un nuevo Soat debe realizarse por los canales oficiales de aseguradoras autorizadas para evitar pólizas falsas - crédito Instituto de Movilidad de Pereira / Facebook

La sanción económica no es la única consecuencia. Las autoridades de tránsito pueden ordenar la inmovilización del vehículo y su traslado en grúa a patios autorizados. En ese escenario, el propietario debe asumir los costos de grúa y parqueadero, además de cumplir las condiciones exigidas para retirar el automotor.

Si la póliza venció, debe comprarse otra con una aseguradora autorizada

Cuando la consulta indica que el seguro expiró, el propietario debe adquirir una nueva póliza con una compañía autorizada para expedir el Soat. Entre las aseguradoras que comercializan este seguro se encuentran Seguros del Estado, Seguros Sura, Seguros Mundial, La Previsora, Axa Colpatria y Aseguradora Solidaria.

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La compra debe hacerse por los canales oficiales de estas entidades, debido al riesgo de adquirir pólizas falsas o gestionadas por intermediarios no autorizados. Tras la expedición, la información debe quedar incorporada en las bases de datos para que las autoridades puedan verificarla.

La adquisición de un nuevo Soat debe realizarse por los canales oficiales de aseguradoras autorizadas para evitar pólizas falsas - crédito Colprensa

Para 2026, las tarifas máximas del seguro fueron ajustadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cuales quedaron de la siguiente manera:

Motos

Ciclomotores: $ 124.100

Menos de 100 c.c.: $ 256.200

Entre 100 y 200 c.c.: $ 343.300

Más de 200 c.c.: $ 761.400

Carros familiares

Menos de 1.500 c.c., con menos de 10 años: $ 447.300

Menos de 1.500 c.c., con 10 años o más: $ 592.900

Entre 1.500 y 2.500 c.c., con menos de 10 años: $ 544.700

Entre 1.500 y 2.500 c.c., con 10 años o más: $ 677.400

Taxis y microbuses urbanos

Desde $ 281.900, según el modelo

Buses urbanos

$ 673.300