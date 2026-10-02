Museo Ferroviario de la Sabana Occidente: cómo llegar y qué hacer en la joya oculta de Facatativá que reabrió sus puertas

El predio ferroviario renovó sus instalaciones para ofrecer exhibiciones de arqueología, muestras sobre la naturaleza local y pabellones interactivos construidos con materiales reciclados que promueven la sostenibilidad y el turismo en Cundinamarca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El Museo Ferroviario de Sabana Occidente reabrió sus puertas en Facatativá como un espacio dedicado a conservar la memoria del tren y explicar su incidencia en la conectividad, la economía y los cambios territoriales de la región.

Ubicado en la carrera 15-43, el recinto suma cuatro salas de exposición y se incorpora a la red de museos de Cundinamarca, que ahora cuenta con 46 espacios de este tipo. El establecimiento histórico se encuentra cerca de la antigua zona de la estación férrea y del centro del municipio.

PUBLICIDAD

El museo reúne arqueología, caminos históricos y memoria ferroviaria

La propuesta museográfica está distribuida en cuatro salas. La primera presenta contenidos de arqueología; la segunda se ocupa del Camino Real de Honda y de la relación con el río Magdalena; la tercera está dedicada a la historia del ferrocarril, y la cuarta funcionará como sede de exposiciones temporales.

La propuesta museográfica del establecimiento organiza sus contenidos en cuatro salas temáticas dedicadas al patrimonio y la historia regional - crédito Gobernación de Cundinamarca

La colección ferroviaria incluye objetos obtenidos mediante un convenio entre la Alcaldía de Facatativá y el Fondo Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales. Las piezas permiten acercarse a la función que tuvo el tren en la conexión de Sabana Occidente con otros territorios y en las transformaciones sociales que acompañaron ese proceso.

PUBLICIDAD

El proyecto surgió de una investigación y un trabajo de participación comunitaria liderado por la Escuela de Patrimonio de Facatativá, con acompañamiento técnico del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (Idecut). Estudiantes, investigadores, vigías del patrimonio, ciudadanos y pensionados de los Ferrocarriles Nacionales aportaron testimonios, documentos y conocimientos para construir los contenidos.

El Idecut destinó más de $ 87 millones al Convenio 542 de 2024, cuyo valor total fue de $128.054.999. Con esos recursos se formuló el guion museológico y museográfico, se organizaron las exposiciones y se adquirió mobiliario para el laboratorio y el salón de clases.

La colección ferroviaria reúne piezas obtenidas mediante un convenio con el Fondo Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales - crédito Gobernación de Cundinamarca

Desde Bogotá, el recorrido por carretera puede tomar hasta dos horas

Quienes viajen desde Bogotá pueden tomar la Calle 13, también conocida como Avenida Centenario, o la Calle 80 en dirección a la Sabana de Occidente. El trayecto hasta Facatativá suele durar entre una hora y media y dos horas, según las condiciones de tráfico.

PUBLICIDAD

También hay alternativas en bus desde la capital. Una vez en el municipio, el museo puede alcanzarse a pie desde el parque principal o mediante taxi y bicitaxi. Su cercanía con el área céntrica facilita incluir la visita en un recorrido de un día.

Facatativá se localiza a unos 36 kilómetros al noroeste de Bogotá y está a 2.586 metros sobre el nivel del mar. Su geografía reúne ascensos, formaciones rocosas y sectores de bosque nuboso, condiciones que han impulsado actividades como el ciclismo de montaña, el cicloturismo y el ciclismo de carretera.

El Idecut destinó más de 87 millones de pesos para la formulación del guion museológico y el equipamiento del recinto - crédito Gobernación de Cundinamarca

La antigua estación incorpora una exhibición sobre naturaleza y sostenibilidad

En el entorno de la antigua estación funciona además el Espacio de Exhibición Itinerante Territorio, Historia y Naturaleza Viva, una iniciativa impulsada por Enel Colombia junto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de la Alcaldía de Facatativá. El proyecto hace parte de las acciones de valor compartido asociadas a la Subestación Eléctrica Tren de Occidente.

PUBLICIDAD

La exhibición propone una experiencia participativa mediante proyecciones inmersivas, zonas interactivas, murales y muestras rotativas. Sus contenidos abordan la memoria local, la biodiversidad, el arte y las perspectivas de futuro del municipio.

Uno de sus componentes es el uso de materiales recuperados durante obras de infraestructura. Madera, cartón y otros residuos fueron reutilizados en módulos de exposición, soportes y pinturas. La iniciativa plantea la economía circular como una práctica aplicada a la construcción del espacio cultural.

El Museo Ferroviario de Sabana Occidente reabrió sus puertas en Facatativá y se incorporó a la red de museos de Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

Según la información del proyecto, la narrativa se definió con aportes de la comunidad, en diálogo con entidades públicas y privadas. La estación, que durante décadas estuvo asociada al paso de trenes, busca consolidarse ahora como un punto de turismo, educación y divulgación cultural para Sabana Occidente.

PUBLICIDAD

Las Piedras del Tunjo complementan la visita turística al municipio

La visita al museo puede combinarse con el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, uno de los principales atractivos de Facatativá. El área protegida reúne grandes formaciones rocosas, senderos, una laguna y pictogramas atribuidos a poblaciones muiscas.

La entrada general al parque cuesta $ 14.200 para adultos y $ 9.500 para niños, mientras que las personas mayores tienen ingreso gratuito. En las cercanías se encuentra el Parque Temático Kyqa Mhuysqa, orientado a la divulgación de mitos y tradiciones de la cultura muisca.

El Parque Arqueológico Piedras del Tunjo ofrece un espacio de conservación con formaciones rocosas y pictogramas de la cultura muisca - crédito Gobernación de Cundinamarca

En el centro urbano, la Plaza Simón Bolívar y la Catedral Nuestra Señora del Rosario completan el recorrido. Desde allí, visitantes y residentes pueden desplazarse hacia el Museo Ferroviario de Sabana Occidente para conocer una parte de la historia regional que volvió a tener un lugar de exhibición permanente.

PUBLICIDAD