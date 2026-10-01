Colombia

Encontraron muerto a la orilla de un río al cantante de música popular Jeisson Cruz: tenía heridas con arma de fuego

El intérprete había sido reportado como desaparecido desde el 26 de septiembre de 2026 por sus familiares

Hallan muerto a Jeisson Cruz, el cantante de música popular, a la orilla de un río - crédito @jeissoncruz18/Instagram
Hallan muerto a Jeisson Cruz, el cantante de música popular, a la orilla de un río - crédito @jeissoncruz18/Instagram
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El 30 de septiembre de 2026, el artista Jeisson Cruz fue hallado sin vida en inmediaciones de la orilla del río Guatiquía, tras ser buscado desde el sábado 26 de septiembre de 2026. El cuerpo presentaba una lesión causada por un arma de fuego en la cabeza y el caso permanece bajo investigación.

Las unidades de la Policía del Meta desplegaron un operativo después de que los familiares reportaran la desaparición. Tras la aparición del cuerpo, las autoridades recopilan elementos para reconstruir las últimas horas del artista, establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables, según informó Noticias RCN.

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Ahora las autoridades tiene como proposito hacer una recostrucción del asesinata con el fin de determinar lugar exacto del ataque, ya que no se ha determinado si el crimen ocurrió en las cercanias del río Guatiquía o si el cuerpo fue trasladado hasta esa zona.

El intérprete había sido reportado como desaparecido desde el 26 de septiembre de 2026 por sus familiares - crédito @jeissoncruz18/Instagram
El intérprete había sido reportado como desaparecido desde el 26 de septiembre de 2026 por sus familiares - crédito @jeissoncruz18/Instagram

De igual manera, se llevará a a cabo a revisión de cámaras de seguridad del sector y el rastreo de sus comunicaciones móviles para identifcar a los responsables

Cruz dejó una pareja e hijos, mientras sus seguidores expresaron su solidaridad con la familia en redes sociales. Entre los mensajes publicados hubo llamados a esclarecer lo ocurrido y muestras de pesar por la muerte del músico.

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Tras confirmarse la noticia, seguidores de Jeisson Cruz expresaron mensajes de solidaridad con su familia en redes sociales. Algunos recordaron su voz, sus presentaciones y su trayectoria en la música popular.

“Lamento mucho esta partida”, “Tuve la oportunidad de asistir a varias de sus presentaciones”, “Un abrazo para todos sus familiares” y “Paz en su tumba” fueron algunos de los mensajes publicados.

Familiares y amigos del cantante informaron que próximamente darán a conocer los detalles de sus exequias.

La muerte de Zair Guette

El cantante barranquillero Zair Guette, de 25 años, fue asesinado el 14 de febrero de 2025 en Ginebra, Valle del Cauca, y su mánager, Teddy Guevara, murió al día siguiente tras haber sido hallado con signos de tortura y heridas de bala.

El intérprete había iniciado su carrera imitando a Alejandro Fernández, uno de sus ídolos. Su parecido vocal con el hijo de Vicente Fernández lo llevó a México, donde comenzó a interpretar música regional mexicana.

Después de ganar reconocimiento en ese país, Guette realizó giras por Italia y España, donde reunió seguidores. En Colombia participó en los concursos A otro nivel, Factor X y Yo me llamo, programa en el que alcanzó notoriedad por su interpretación de “El Potrillo” y logró emocionar a Amparo Grisales.

El cuerpo de Guette fue encontrado con las manos y los pies atados en un sector montañoso de la vereda Barranco Bajo, en Ginebra, donde el artista realizaba varias presentaciones. La comunidad alertó a la Policía del Valle del Cauca, y agentes de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron al lugar para inspeccionar el cadáver.

Agentes del CTI confirmaron que la causa de la muerte fue un disparo de bala en su cabeza - crédito @zairguette_oficial/Instagram
Agentes del CTI confirmaron que la causa de la muerte fue un disparo de bala en su cabeza - crédito @zairguette_oficial/Instagram

Los médicos forenses determinaron que el cantante había sido torturado y presentaba golpes y lesiones provocadas de manera intencional. Los investigadores establecieron que la causa de su muerte fue un disparo en la cabeza.

En el mismo sector fue hallado Guevara en condición crítica. El mánager relató que varios hombres los interceptaron, los llevaron a un sitio desconocido y los sometieron a golpes y torturas; sobrevivió inicialmente porque los agresores creyeron que había muerto.

El comandante de la Policía en Buga, Darío Gaitán Camelo, confirmó que Guevara murió durante la mañana del 15 de febrero de 2025. El hombre fue trasladado a un hospital de Ginebra, donde los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos intentaron estabilizarlo tras encontrarlo con señales de tortura y lesiones ocasionadas por múltiples disparos.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar los motivos del doble crimen e identificar a los responsables. La principal hipótesis se relaciona con las amenazas que Guette habría recibido antes de sus presentaciones programadas en Valle del Cauca.

El amigo del cantante dio detalles clave para la investigación del caso - crédito @engellmelodyoficial/ Instagram

Luis Ángel Rengifo Vega, cantante conocido como Engell Melody y amigo de Guette, aseguró en Instagram que el artista le había contado que era objeto de intimidaciones. También afirmó que en varias oportunidades le recomendó abandonar el país.

“Marica, estoy llamando a Zair y no me contesta, esto tiene que ser una broma... esto no puede ser verdad, él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no por allá... él ya había hablado con esa gente, lo habían dejado quieto”, expresó Rengifo Vega.

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