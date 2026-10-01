Adulto mayor fue agredido en Antioquia por un grupo de jóvenes a los que les pidió que retiraran una motocicleta de la vía: la Gobernación ofrece millonaria recompensa

Video de agresión a un adulto mayor en La Ceja generó reclamos por falta de auxilio - crédito @ColombiaOscura/X

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Un hombre de 60 años fue víctima de una agresión en vía pública en La Ceja, Antioquia, luego de pedir a varios jóvenes que retiraran una motocicleta que, según la información conocida, bloqueaba el paso. Los responsables serían menores de edad y recibieron sanciones por parte de la Policía.

El hecho quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y se volvió viral la noche del 30 de septiembre de 2026.

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En las imágenes se observa a varias personas alrededor de la víctima durante el altercado, aunque no se conocen detalles oficiales sobre la condición de salud del adulto mayor ni el alcance de las medidas aplicadas a los involucrados.

La situación generó rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la respuesta de quienes presenciaron el ataque y reclamaron consecuencias judiciales para los responsables.

Policía sancionó a presuntos menores implicados en ataque contra adulto mayor en La Ceja - crédito @ColombiaOscura/X

Usuarios cuestionaron la falta de auxilio durante el ataque

Uno de los comentarios difundidos tras conocerse el caso sostuvo que la juventud de Medellín y Antioquia está “fuera de control”. El usuario vinculó el episodio con problemas de delincuencia y explotación sexual, además de lamentar que comunidades asociadas al trabajo enfrenten hechos de violencia.

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Otra persona centró su crítica en los testigos que aparecieron en el video. “No movieron ni un dedo para ayudar”, escribió, al referirse a quienes estaban cerca del adulto mayor durante la agresión.

Un tercer usuario rechazó que los implicados solo fueran sancionados y consideró que deberían estar privados de la libertad por la gravedad de la golpiza. “Casi matan al pobre señor”, afirmó en su publicación.

Las reacciones expresan posturas de usuarios en redes sociales y no sustituyen las decisiones que adopten las autoridades competentes dentro de una eventual investigación.

Tras lo anterior, la Gobernación de Antioquia publicó una pieza en la que anunció una recompensa de hasta $10 millones de pesos por información que permita identificar, judicializar y capturar a los responsables de la agresión contra el adulto mayor.

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El afiche oficial precisa que el ataque tuvo lugar el 28 de septiembre de 2026 en el municipio de La Ceja. La entidad pidió a la ciudadanía entregar datos que contribuyan con el esclarecimiento del caso.

Ofrecen hasta $ 10 millones por responsables de ataque contra un hombre de más de 60 años en La Ceja - crédito Gobernación de Antioquia

Video mostró agresión contra una mujer durante discusión en una vía pública de Antioquia

Un video publicado el 21 de septiembre de 2026 por la cuenta Colombia Oscura en X mostró una agresión de un hombre contra una mujer durante una discusión en una vía pública de Antioquia.

Las imágenes registran un intercambio verbal entre varias personas que escaló en cuestión de segundos. En medio de la confrontación, el hombre golpeó a una de las mujeres que estaba en el lugar. Otra persona intervino, mientras los demás permanecieron cerca de varios vehículos estacionados.

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La cuenta que divulgó la grabación afirmó que el episodio produjo tensión entre quienes presenciaron la escena. También indicó que las autoridades evaluarían medidas ante conductas que pueden afectar la convivencia, aunque no citó información oficial sobre una investigación.

Discusión entre varias personas escaló a una agresión física en Antioquia - crédito @ColombiaOscura/X

El video abrió un debate entre usuarios de X

La publicación acumuló comentarios de internautas que debatieron sobre el origen de la pelea y la conducta de los participantes. Algunos cuestionaron a los protagonistas y calificaron el episodio como “mucho show”.

Otros mensajes relacionaron la situación con hechos de violencia cotidiana en Medellín. También hubo publicaciones que apelaron a estereotipos sobre la población paisa.

Uno de los usuarios escribió: “Ahí está pintada la cultura paisa”, en un comentario que vinculó la agresión con la identidad regional.

Otro internauta propuso una hipótesis sobre los segundos anteriores al golpe. Según esa versión, las dos mujeres se habrían dirigido hacia el hombre y una de ellas pudo haberlo escupido. “Ambas mujeres van contra el tipo”, afirmó el usuario, que reconoció que se trataba de una sospecha.

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Hasta el momento, no se conocieron reportes oficiales sobre personas detenidas, denuncias formales ni decisiones de las autoridades tras el altercado.