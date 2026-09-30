Banco de la República subió las tasas de interés en Colombia: pasaron del 12% al 12,25%

El incremento se produce mientras la inflación anual llegó a 6,2% en agosto y el desempleo alcanzó 9,4% -crédito Europa Press

Guardar

El Banco de la República sorprendió al mercado con una nueva decisión sobre las tasas de interés en Colombia. La junta directiva resolvió aumentar en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, que pasó de 12% a 12,25%.

La decisión se conoció pocas horas después de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportara un aumento del desempleo en Colombia durante agosto, cuando la tasa llegó a 9,4%. El dato representó el primer incremento de este indicador en dos años.

PUBLICIDAD

La Junta Directiva decidió aumentar en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, que quedó en 12,25% -crédito BanRep

Uno de los principales factores que tuvo en cuenta el Banco de la República fue el comportamiento de la inflación. En agosto, la inflación anual volvió a acelerarse y alcanzó el 6,2%, impulsada principalmente por los precios de los alimentos y los servicios regulados, que registraron variaciones anuales de 6,1% y 6,8%, respectivamente.

También aumentó la inflación de los servicios, que llegó a 7,2% anual, mientras que la inflación básica, que excluye alimentos y bienes regulados, subió hasta 6,1%, su nivel más alto del último año. El Banco de la República señaló además las alertas relacionadas con el posible impacto del fenómeno de El Niño sobre los precios al consumidor.

PUBLICIDAD

Las expectativas tampoco juegan a favor de una reducción de las tasas. Para el cierre de 2026, los analistas consultados en septiembre proyectan una inflación de 6,8%, mientras que para dos años adelante esperan que baje a 4%.

Aunque la economía mantiene algunos resultados positivos, también hay señales de desaceleración. El PIB desestacionalizado creció 3,4% anual en el segundo trimestre, pero el ISE avanzó apenas 1,1% en julio y la industria manufacturera cayó 2,3%.

Con el nuevo incremento, la tasa de interés se mantiene como una de las principales herramientas del Banco de la República para contener las presiones inflacionarias, aunque también encarece el crédito para hogares y empresas.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...