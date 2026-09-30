Tractocamión cargado con gasolina se estrelló contra un taxi en Bello, Antioquia: dos personas habrían salido heridas

Accidente de tránsito en Bello, Antioquia: camión cisterna se vuelca junto a un vehículo tipo taxi - crédito @guardiantesantioquiaoficial/X

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Un tractocamión cargado con 11.000 galones de gasolina se volcó en Bello (Antioquia) durante la madrugada del miércoles 30 de septiembre de 2026, aplastó a un taxi y obligó al cierre de la glorieta de Niquía por el riesgo asociado al combustible inflamable. El conductor del vehículo de carga no sufrió heridas, según autoridades locales.

La circulación quedó suspendida en ambos sentidos de la vía que conecta con Medellín y los municipios del norte del Valle de Aburrá. Las autoridades de tránsito recomendaron utilizar rutas alternas ante la reducción de la movilidad en la Autopista Norte, informó Telemedellín.

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El taxi quedó bajo el vehículo de carga

El accidente ocurrió en un tramo próximo a la estación Niquía del Metro y a la conexión con la Avenida Regional. Videos difundidos en redes sociales mostraron el vehículo pesado volcado sobre la calzada y el taxi afectado por el impacto.

La información sobre los ocupantes del automóvil presenta diferencias. Los medios de comunicación manejan versiones diferentes, algunos aseguran que dos personas que viajaban en el taxi resultaron lesionadas, mientras que otros indicaron que los pasajeros descendieron sin heridas y que el conductor de servicio público permanecía atrapado.

Infobae Colombia ha intentado comunicarse con las autoridades correspondientes para corroborar la información, pero al momento de la difusión de este contenido no había sido posible.

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Accidente en Bello involucró a un taxi y a un camión cisterna cargado de gasolina - crédito captura de patnalla redes sociales

Las autoridades iniciaron la revisión del estado del tractocamión y de su carga para descartar una emergencia provocada por el hidrocarburo. Se esperaba la llegada del Cuerpo de Bomberos de Bello y otros organismos de socorro para atender la zona.

Los organismos de emergencia pidieron a los civiles no acercarse al lugar hasta que concluyera la inspección del camión cisterna. Las causas del volcamiento todavía se desconocían.

Dos muertos y seis heridos tras accidente de tractomula sin frenos en Santander

Una tractomula volcó en Girón y dejó dos personas muertas y seis heridas durante un accidente ocurrido en la tarde del martes 29 de septiembre. El vehículo de carga chocó contra un furgón de la empresa de paquetería Envía, varias motocicletas y una vivienda en el sector Puerta Grande.

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El siniestro ocurrió mientras la tractomula descendía por la carretera que conecta el aeropuerto con Girón. Según las primeras versiones, el conductor habría perdido el control del vehículo, que terminó volcado tras impactar contra varios automotores y la estructura de una casa.

Ciudadanos que se encontraban cerca del lugar atendieron inicialmente a las víctimas. Luego llegaron ambulancias, policías y organismos de socorro para asistir a los lesionados y asegurar la zona.

Las imágenes tomadas por los habitantes de la región muestran las secuelas de un accidente de tránsito registrado en el sector Puerta Grande del municipio de Girón - crédito Notichon Bucaramanga / Facebook

Fuentes de la Policía informaron a Infobae Colombia que el hecho dejó dos fallecidos y seis lesionados. Las autoridades no divulgaron las identidades de las víctimas ni el estado de salud de los heridos.

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Una posible falla mecánica figura entre las hipótesis iniciales, aunque las autoridades aún no confirmaron la causa del accidente. La investigación incluye la revisión de las condiciones de la tractomula, los documentos del conductor, los papeles del vehículo y el estado de la carretera.

El volcamiento afectó la movilidad en el corredor vial entre el aeropuerto y Girón. Los organismos de tránsito recomendaron seguir las indicaciones de las autoridades y tomar rutas alternas mientras avanzaban las labores de atención, inspección y retiro de los vehículos involucrados.

Los ciudadanos se apresuraron para ayudar a los afectados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Lo que pasa en El Banco / Facebook

Las autoridades de Bello y Girón deberán establecer las causas de los dos accidentes y determinar si hubo fallas mecánicas, incumplimientos en los protocolos de transporte o factores relacionados con las condiciones de las vías. En el caso de Antioquia, la prioridad se centró en controlar los riesgos derivados de los 11.000 galones de gasolina transportados por el camión cisterna y en definir el estado de los ocupantes del taxi. En Santander, la investigación busca precisar la secuencia de impactos y las circunstancias que llevaron a la pérdida de control de la tractomula.

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