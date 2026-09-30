Colombia

Niño de cinco años habría sido amarrado a una silla por cometer una travesura: “Rompí el platico y regué la comida”

Según la psicóloga Katerine Trujillo Herrera, en el centro infantil serían recurrentes las prácticas de contención a menores considerados neurodivergentes, además de denunciar un presunto apoyo a los maltratos por parte de familiares

Katerine Trujillo Herrera afirmó que presenció presuntas medidas de contención tras un episodio con comida y difundió un video en el que el menor aparece casi inmovilizado dentro de un centro de atención - crédito Katerine Trujillo/Instagram

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Hay indignación en la ciudad de Cali después de que una psicóloga denunciara un presunto caso de maltrato al interior de un jardín infantil mientras adelantaba sus prácticas profesionales.

Katerine Trujillo Herrera, psicóloga clínica, relató en sus redes sociales que observó situaciones que le causaron preocupación durante una práctica de su maestría. Entre ellas, mencionó el trato que habría recibido un menor después de arrojar su plato de comida al suelo.

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La semana pasada, durante mi práctica profesional - maestría- en un centro de atención psicológico para niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Cali, presencié situaciones que me generaron una profunda tristeza”, comentó la profesional en su cuenta de Instagram.

Según su testimonio, el niño permaneció cerca de 40 minutos sentado y amarrado en una silla tras ese episodio. La profesional también aseguró que presenció medidas de contención física aplicadas a otros niños que se encontraban en el lugar.

Un video captó a un menor amarrado a una silla mediante un chaleco tras arrojar su plato de comida al suelo - crédito katerine_trujillo_h/Instagram
Un video captó a un menor amarrado a una silla mediante un chaleco tras arrojar su plato de comida al suelo - crédito katerine_trujillo_h/Instagram

Además, la joven publicó un video en el que se observa al menor casi inmovilizado, pues alrededor de su torzo un elemento que se asemeja a un chaleco que, a su vez, está sujeto a la silla, lo que le impediría moverse fácilmente.

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¿Y tú por qué estás acá sentadito? - Porque me pasó... porque rompí el platico y regué la comida.

- ¿Y te castigaron poniéndote en la silla? - Sí“, responde el menor.

Según Trujillo, comunicó lo que vio a la entidad al día siguiente y sostuvo que la Regional Valle del Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) conoce el caso, aunque todavía no existe una determinación oficial sobre los hechos ni sobre eventuales responsabilidades.

La psicóloga precisó que no le corresponde establecer si hubo una vulneración. Esa definición, señaló, debe quedar en manos de las autoridades competentes que revisen las circunstancias denunciadas.

No me corresponde determinar si existió una vulneración; eso debe establecerlo la autoridad competente. Pero sí considero importante que los padres conozcan y pregunten cómo se manejan las conductas difíciles en los lugares donde llevan a sus hijos”, escribió la psicóloga.

La profesional indicó que su práctica fue suspendida y que la retiraron del centro mientras avanzan las actuaciones relacionadas con la denuncia.

“Como profesional de la psicología en formación, no pude quedarme en silencio. Al día siguiente puse la situación en conocimiento del ICBF. La denuncia ya cuenta con número de radicación y la Regional Valle está enterada. Mi práctica fue suspendida (No he recibido suficiente apoyo frente a esta situación) y fui retirada de ese lugar mientras se adelantan las actuaciones correspondientes”, señaló la profesional.

Trujillo Herrera dirigió parte de su mensaje a padres, madres y cuidadores. Su recomendación fue conocer los protocolos de los centros a los que asisten los menores, sobre todo cuando enfrentan conductas que los adultos consideran difíciles de manejar.

Que un niño sea neurodivergente no significa que deba ser sometido a prácticas de contención como forma de castigo o corrección. Los niños necesitan límites, pero también regulación emocional, acompañamiento, comprensión y respeto”, afirmó.

Entretanto, Trujillo Herrera aseguró que no se trató de una situación aislada. Según una entrevista otorgada a El Tiempo, acudió una segunda vez al centro para confirmar si lo que había visto correspondía a una práctica recurrente.

“En las dos oportunidades que fui, presencié la misma situación. La segunda asistí justamente para corroborar si esto se repetía o si era un método usual”, dijo la profesional al diario.

La psicóloga afirmó que, durante esa nueva visita, encontró al mismo niño en condiciones semejantes. También relató que observó un método de regulación con agua aplicado a otro menor.

Trujillo Herrera indicó que el agua puede emplearse para la regulación emocional si se utiliza de manera adecuada. En este caso, señaló que el niño tenía toda la ropa mojada y permanecía sentado en una silla.

La denunciante sostuvo que la licenciada en preescolar responsable de los menores actuaba bajo un nivel elevado de estrés. Según su relato, esa situación se traducía en contenciones físicas y correcciones aplicadas con mayor fuerza.

La psicóloga explicó que optó por grabar el video al considerar que las instituciones avanzaban con lentitud frente a lo que había denunciado. En el momento del registro, afirmó que había al menos dos integrantes más del personal en el lugar.

Trujillo contó que pidió explicaciones a una trabajadora por la sujeción del menor. La respuesta, según su versión, reflejó que la práctica estaba normalizada dentro del centro.

No se preocupe, igual el niño no dura muchas horas sentado ahí. Es para que aprenda a valorar la comida”, le habría dicho una de las cuidadoras, de acuerdo con el testimonio recogido por el medio.

La profesional aseguró que, después de presentar la denuncia y divulgar el caso, la propietaria del establecimiento se comunicó con ella. En esa conversación, la dueña habría manifestado que desconocía lo sucedido y que apartaría al personal involucrado.

La postura del centro, de acuerdo con la psicóloga, cambió cuando las autoridades acudieron al lugar. Trujillo Herrera dijo que regresó acompañada por la Policía de Infancia y Adolescencia.

Durante esa visita, la denunciante afirmó que los responsables del lugar sostuvieron que los padres avalaban esa clase de comportamientos. También señaló que intentaron responsabilizarla por la difusión del caso en redes sociales.

La psicóloga explicó que se puso en contacto con el padre del niño para quedar a disposición de la familia. Según su versión, el hombre le respondió que sus abogados se comunicarían con ella.

“Me comuniqué con el padre del menor para ponerme a su disposición y su respuesta fue amedrentarme diciendo que sus abogados se comunicarían conmigo. Le expresé mi sorpresa de que le preocupara más la exposición en redes que la vulneración de los derechos de su propio hijo”, señaló Trujillo a El Tiempo.

Tras la denuncia, la Dirección Regional del Valle del Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) inició procesos de verificación e investigación administrativa. Las actuaciones buscan establecer el grado de una posible vulneración de derechos y definir las sanciones que correspondan.

El resultado de esas indagaciones determinará qué ocurrió en el centro señalado y si las prácticas denunciadas se ajustaban a los protocolos de atención que deben proteger a los menores.

Por su parte, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) suspendió de forma temporal las prácticas profesionales de Trujillo Herrera. La psicóloga cursa allí una Maestría en Terapias de Tercera Generación.

La institución decidió mantener suspendido su proceso académico práctico mientras las autoridades esclarecen los hechos. La universidad también prevé reubicar a la estudiante en otro centro de atención.

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