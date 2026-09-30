La Contraloría de Medellín estableció un daño patrimonial de casi $11.000 millones por el caso del lote Aguas Vivas

El lote Aguas Vivas ingresó al patrimonio de Medellín en 2019 mediante una cesión gratuita e irrevocable realizada por particulares como parte del cumplimiento de obligaciones urbanísticas - crédito Alcaldía de Medellín

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La controversia por el lote Aguas Vivas, ubicado en Medellín, sumó un nuevo capítulo luego de que la Contraloría Distrital de Medellín determinara la existencia de un daño patrimonial al Distrito por $10.944 millones, relacionado con el mayor valor que alcanzó el inmueble mientras estuvo bajo titularidad pública y que, según el organismo de control, no fue reconocido al momento de su devolución.

El caso se remonta a diciembre de 2019, cuando el predio ingresó al patrimonio de Medellín mediante una cesión gratuita e irrevocable realizada por particulares como parte del cumplimiento de obligaciones urbanísticas futuras. El lote, con un área de 146.686,29 metros cuadrados, fue considerado por la Administración distrital para proyectos relacionados con espacio público, sostenibilidad ambiental y desarrollo tecnológico.

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Posteriormente, el inmueble salió nuevamente del patrimonio distrital tras la terminación unilateral del contrato de cesión gratuita mediante la Resolución 202250110923 del 26 de octubre de 2022. La inscripción registral de esta decisión se realizó en febrero de 2023, momento en el que el predio volvió a manos de los particulares.

La Contraloría Distrital señaló que el valor del lote aumentó en $10.944 millones mientras estuvo bajo propiedad pública, diferencia que no fue reconocida al Distrito al efectuarse la devolución.

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