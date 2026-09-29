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Líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional volverán al Atanasio Girardot: juez levantó medida en su contra por desmanes en partido con América

Andrés Felipe Muñoz, Andrés Felipe Ospina, Raúl Eduardo Martínez, y Ramiro Andrés Gutiérrez deberán cumplir compromisos restaurativos bajo supervisión judicial durante 10 meses

Los del Sur, barra de Atlético Nacional de Medellín / (Colprensa).
Líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional volverán al Atanasio Girardot - crédito Colprensa
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La jueza 38 penal municipal de Medellín autorizó el 28 de septiembre de 2026 un acuerdo de justicia restaurativa que permitirá a los cuatro líderes de la barra Los del Sur volver al Atanasio Girardot, escenario al que tenían prohibido acercarse desde el episodio violento ocurrido antes del partido entre Nacional y América, en abril de 2023. Los disturbios dejaron 89 personas heridas, incluidos policías atacados en las tribunas, y daños por $672.000.000.

La decisión levantará la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que un juez les había impuesto durante la investigación por incitación para delinquir. A cambio, los investigados deberán cumplir compromisos restaurativos bajo supervisión judicial durante 10 meses.

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El principio de oportunidad había sido anticipado por Semana en noviembre de 2025 y fue avalado tras el acuerdo entre los implicados y la Fiscalía General de la Nación. La fórmula prevé que, si cumplen las obligaciones pactadas, cese por completo la persecución judicial en su contra.

El regreso al estadio bajo compromisos restaurativos

Integrantes de Los Del Sur se enfrentaron a miembro de la Nación Verdolaga y posteriormente a las autoridades - crédito Colprensa
juez levantó medida de aseguramiento en su contra por desmanes en partido con América - crédito Colprensa

Los cuatro dirigentes deberán participar en campañas restaurativas, actividades pedagógicas, difusión de mensajes en redes sociales e instancias de diálogo con representantes institucionales. También tendrán que asistir a círculos restaurativos de responsabilización y presentar propuestas para fortalecer los canales entre Atlético Nacional y la barra.

Durante la audiencia, la jueza explicó que las restricciones originales no eran compatibles con las nuevas obligaciones asumidas: “Bajo ese nuevo escenario que nos convoca, varias de las restricciones que fueron impuestas pierden esa funcionalidad que justificó originalmente su imposición e incluso entran en tensión con el cumplimiento de los compromisos restaurativos”.

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El partido entre Fortaleza CEIF y Atlético Nacional concluyó con una victoria de los visitantes en medio de conflictos - crédito Colprensa
Andrés Felipe Muñoz, Andrés Felipe Ospina, Raúl Eduardo Martínez, y Ramiro Andrés Gutiérrez deberán cumplir compromisos restaurativos bajo supervisión judicial durante 10 meses - crédito Colprensa

El acuerdo contempla además la realización de un evento público en el que los cuatro investigados pedirán perdón por los desmanes y destinarán más de $100.000.000 a las actividades comprometidas. Una primera parte se realizó durante un partido de Atlético Nacional, cuando sus imágenes fueron proyectadas en el estadio con un mensaje de disculpas.

Los procesados son Andrés Felipe Muñoz Lara, conocido como Pipe Muñoz; Andrés Felipe Ospina Calle, llamado Pipe Bandido; el profesor universitario Raúl Eduardo Martínez Hoyos, y Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, conocido como El Pollo. Todos habían negado su responsabilidad tanto por los hechos violentos como por otras conductas expuestas por el ente acusador durante la imputación.

Cabe recordar que Muñoz Lara enfrenta además una condena de siete años por aborto sin consentimiento. Fue declarado culpable de provocar la pérdida del embarazo de una mujer con la que había mantenido relaciones sexuales.

Amenazas tras el retiro de 400 boletas

Se registraron altercados que involucraron a seguidores de Atlético Nacional en el estadio El Campín - crédito Colprensa
Atlético Nacional, por ahora, no se ha pronunciado ante la decisión de la Rama Judicial - crédito Colprensa

La violencia se produjo luego de que los directivos de Atlético Nacional retiraran las 400 entradas gratuitas que entregaban a la barra para cada partido. La medida fue comunicada durante una reunión celebrada pocos días antes del encuentro con América.

Benjamín Romero y Mauricio Navarro, entonces presidente y vicepresidente del club deportivo, denunciaron ante la Fiscalía haber recibido amenazas. En audios reproducidos durante la audiencia se escuchó.

Si nos toca meternos a la hijuepu, nos metemos a la hijuepu, armamos un mierde allá. Si nos toca cogernos con los tombos, nos metemos, pero esas gonorre no se alcanzan a imaginar con quiénes se metieron. Eso fue lo que hablaron. Tenemos autorización de todo, hasta de cascar a ese viejo piro**. El domingo va a estar caliente, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años”.

La jueza mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de las actividades durante los próximos 10 meses, plazo tras el cual podría cerrarse definitivamente el proceso contra los cuatro líderes de Los del Sur.

Atlético Nacional, por ahora, no se ha pronunciado ante la decisión de la Rama Judicial. Sin embargo, los dirigidos por Lucas González preparan el remate del campeonato ligero en el que se encuentran el quinto lugar con nueve partidos jugados, tiene varios aplazados, y 19 puntos a cinco unidad del lider del torneo doméstico América de Cali.

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