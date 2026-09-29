Galán celebra aprobación del Acuerdo por una Ciudad Inteligente: habrá cambios en el alumbrado y reducción del ICA en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la aprobación de la iniciativa en el Concejo de Bogotá y explicó los principales cambios relacionados con el alumbrado público, el ICA y los incentivos para atraer inversión a la capital. - crédito @CarlosFGalan/X

Guardar

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la aprobación en segundo debate del Acuerdo por una Ciudad Inteligente por parte del Concejo de Bogotá este lunes 28 de septiembre. La iniciativa contempla cambios en el alumbrado público, modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y nuevos incentivos para la inversión y generación de empleo.

Tras la votación, el mandatario publicó un video en sus redes sociales en el que agradeció a los concejales por el debate y aseguró que el texto aprobado incorporó modificaciones frente a la propuesta presentada inicialmente.

PUBLICIDAD

“Hoy Bogotá dio un paso muy grande hacia el futuro. El Concejo de Bogotá acaba de aprobar en plenaria el acuerdo por una ciudad inteligente”, afirmó Galán.

El proyecto aprobado termina su trámite en el Concejo y pasa ahora a sanción del alcalde. La Alcaldía informó que varias de las medidas contempladas comenzarán a aplicarse desde 2027, una vez se cumplan los procedimientos correspondientes.

Durante su vídeo, Galán insistió en que el acuerdo no está dirigido exclusivamente a su administración. “Este no es un acuerdo para Galán, no es un acuerdo para esta administración, es un acuerdo para el futuro de Bogotá”, afirmó.

PUBLICIDAD

Alumbrado público de Bogotá: 50.000 luminarias LED cada año

Uno de los principales puntos destacados por Galán fue la modernización del alumbrado público de Bogotá. Según explicó, el Distrito proyecta cambiar 50.000 luminarias cada año hasta conseguir que todos los postes de la ciudad sean 100% LED.

“Pero no se trata solamente de cambiar bombillos”, señaló el alcalde, al explicar que el acuerdo también permitirá avanzar en el soterramiento de cables y en la modernización de los postes para que puedan ser monitoreados y controlados de manera remota.

De acuerdo con Galán, esta infraestructura permitirá incorporar sensores y cámaras y avanzar hacia una red de Internet de las cosas, con herramientas que, según indicó, podrán utilizarse para responder ante emergencias.

PUBLICIDAD

La Alcaldía también explicó que el acuerdo crea un aporte ligado al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público. Los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, salvo aquellos cuya base gravable supere las 20.000 UVT, según la información oficial.

Galán, por su parte, precisó que las tiendas de menos de 30 metros cuadrados que funcionen en predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 no tendrán que pagar por el alumbrado público.

El acuerdo contempla la modernización progresiva del alumbrado público de Bogotá con tecnología LED y sistemas de monitoreo remoto. - crédito Alcaldía de Bogotá

El ICA tendrá cambios para comercios e industrias

El segundo eje señalado por Galán corresponde a la modificación del ICA, impuesto que será reorganizado mediante una reducción del número de tarifas.

El alcalde afirmó que el 83% de los comercios y el 89% de las industrias pagarán menos ICA con el nuevo esquema. También aseguró que la reforma no aumentará el impuesto para los pequeños comercios.

PUBLICIDAD

Entre los ejemplos entregados por el mandatario está el de las tiendas de barrio que venden alimentos, para las cuales anunció una reducción del 3,4%. En el caso de los restaurantes y hoteles, indicó que la reducción será del 13%, mientras que para los bares llegará al 20%.

El comunicado del Instituto Distrital de Turismo (IDT) señala que la reorganización tributaria contempla el paso de 13 a 9 tarifas enteras y que 275 actividades económicas tendrán una reducción de tarifa. Según esa entidad, la medida beneficiará al 89,6 % de las empresas industriales y al 82,9 % de las comerciales.

PUBLICIDAD

Para la cadena de valor turística, el IDT informó que la tarifa del ICA para hoteles y restaurantes quedará en 12 por mil, mientras que para los establecimientos categorizados como bares será de 11 por mil.

La modificación del ICA contempla reducciones en las tarifas para la mayoría de las actividades comerciales e industriales de Bogotá. - crédito EFE/ Carlos Ortega

Incentivos para atraer inversión a Bogotá

El tercer componente resaltado por Galán corresponde a la creación de incentivos para atraer inversiones y facilitar la formalización y el crecimiento de pequeñas empresas.

El alcalde afirmó que, de acuerdo con las proyecciones asociadas al acuerdo, Bogotá recibirá más de $78 billones adicionales en inversión durante los próximos diez años y generará 215.000 nuevos empleos.

El comunicado del IDT cifra la inversión privada proyectada en $78,3 billones durante la próxima década y relaciona estos incentivos con sectores como el turismo, la renovación urbana y el desarrollo del Distrito Aeroportuario.

PUBLICIDAD

Galán también mencionó el desarrollo del aeropuerto como uno de los ámbitos que busca impulsar el acuerdo, con participación de la comunidad vecina.

Distrito Aeroportuario tendrá incentivos para actividades turísticas

El Instituto Distrital de Turismo explicó que el acuerdo contempla incentivos específicos para proyectos ubicados en las actuaciones estratégicas del Distrito Aeroportuario, que abarcan zonas de Fontibón y Engativá.

Entre las actividades incluidas están los hoteles y apartahoteles, agencias de viajes, operadores turísticos, catering para eventos, organización de convenciones comerciales y transporte aéreo de pasajeros.

Según el IDT, estos proyectos podrán acceder a exenciones decrecientes de ICA y Predial de hasta 10 años. Además, las inversiones que generen al menos 30 empleos directos en este corredor tendrán una exención del 100 % en el impuesto de Delineación Urbana.

PUBLICIDAD

El mismo comunicado señala que el acuerdo contempla incentivos para la recuperación del Centro Histórico, Teusaquillo y áreas de influencia de plazas fundacionales, mediante exenciones relacionadas con proyectos de adecuación y reforzamiento estructural.

El acuerdo establece incentivos tributarios para proyectos turísticos y de inversión ubicados en zonas estratégicas de Fontibón y Engativá. - crédito Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

También habrá medidas para contribuyentes y patrimonio

El acuerdo contempla un descuento de hasta el 60% en intereses y sanciones para determinados contribuyentes que cumplan las condiciones establecidas. El Distrito calcula que los alivios podrán beneficiar a más de 2 millones de contribuyentes.

La iniciativa también incluye medidas relacionadas con construcción sostenible, renovación urbana, reforzamiento sismorresistente y proyectos de vivienda VIS y VIP, de acuerdo con la información entregada por el IDT.

Para el sector de ferias y eventos, el instituto señaló que se contempla la eliminación de los impuestos de Azar y Espectáculos y de Publicidad Exterior Visual, con el objetivo de simplificar las cargas tributarias asociadas a estas actividades.

PUBLICIDAD