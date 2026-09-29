Contraloría revisa $2,78 billones de MinIgualdad y alerta por pagos de $88.000 millones con insuficiencia documental

El contralor general detalló las diligencias que adelanta la entidad sobre los recursos asignados entre 2023 y 2026 y la alerta relacionada con pagos con insuficiencia documental. - crédito @CGR_Colombia/X

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La Contraloría General de la República revisará el manejo de los $2,78 billones asignados al Ministerio de Igualdad entre 2023 y 2026, incluidos los recursos trasladados a FonIgualdad. El anuncio fue ampliado este lunes 28 de septiembre por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien explicó que la entidad también examinará una alerta relacionada con pagos por más de $88.000 millones con insuficiencia documental.

En un video difundido a través de las redes oficiales del organismo de control, Laverde señaló que la revisión permitirá reconstruir el recorrido de los recursos durante el periodo analizado, desde las transferencias hasta las instrucciones impartidas al fondo y los pagos realizados.

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“Reconstruiremos el recorrido del presupuesto entre 2023 y 2026, las transferencias, las instrucciones impartidas al fondo y los pagos”, afirmó el contralor.

Contraloría revisará los recursos de FonIgualdad

Laverde explicó que FonIgualdad recibió más de $930.000 millones de la Nación durante el periodo que será objeto de revisión. La Contraloría verificará la ejecución de esos recursos, los saldos disponibles y las obligaciones pendientes.

El funcionario también confirmó que dentro de la actuación será examinada una alerta por pagos superiores a $88.000 millones con insuficiencia documental.

“También examinaremos una alerta sobre pagos por más de ochenta y ocho mil millones de pesos con insuficiencia documental”, indicó.

Sobre el alcance de la actuación, Laverde manifestó que el objetivo de la Contraloría es establecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

“Nuestro deber es establecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y proteger cada peso de los colombianos destinados a los que más lo necesitan”, dijo.

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La Contraloría adelanta diligencias en Fiduagraria, administradora de FonIgualdad, como parte de la revisión de los recursos asignados al Ministerio. - crédito @CGR_Colombia/X

Diligencias en MinIgualdad y Fiduagraria

Horas antes de la declaración del contralor, la Contraloría General de la República había informado que adelantaba diligencias de policía judicial en la sede del Ministerio de Igualdad, en proceso de liquidación, y en Fiduagraria, administradora de FonIgualdad.

Según la información divulgada por la entidad, las actividades tienen como propósito verificar la destinación de los $2,78 billones asignados a la cartera entre 2023 y 2026.

La revisión, que cuenta con información de la DIARI, comprende la totalidad de los recursos e incluye contratos, giros y soportes, con el fin de establecer cómo fueron ejecutados.

La Contraloría publicó además fotografías correspondientes a las diligencias adelantadas en las entidades.

Los contratos, giros y soportes hacen parte de la documentación que revisará la Contraloría para verificar la ejecución de los recursos. - crédito @CGR_Colombia/X

¿Por qué el Ministerio de Igualdad está en liquidación?

El Ministerio de Igualdad y Equidad nació en 2023 como una de las apuestas institucionales del Gobierno de Gustavo Petro. Su propósito era coordinar políticas para reducir desigualdades económicas, sociales y políticas y atender a poblaciones históricamente discriminadas, entre ellas mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y jóvenes.

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La situación jurídica de la cartera cambió después de que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-161 de 2024, declarara inexequible la ley que creó el Ministerio.

De acuerdo con la información suministrada, la decisión estuvo relacionada con el trámite legislativo y con el incumplimiento del análisis de impacto fiscal exigido por la Ley 819 de 2003. La demanda había sido impulsada por la senadora Paloma Valencia.

La Corte no ordenó la desaparición inmediata del Ministerio. Los efectos de la decisión fueron diferidos para permitir que el Congreso y el Gobierno corrigieran la ley o ajustaran las funciones de la cartera.

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Posteriormente, se intentó impulsar un proyecto de ley para mantener la estructura institucional, pero la iniciativa no fue tramitada por el Congreso y se hundió por falta de tiempo.

El Ministerio se encuentra actualmente en proceso de liquidación, mientras la Contraloría adelanta la revisión de los recursos asignados durante el periodo señalado.

La Contraloría reconstruirá el recorrido presupuestal y revisará las transferencias, instrucciones al fondo y pagos realizados. - crédito @CGR_Colombia/X

Contraloría busca establecer responsabilidades

La actuación comprende el análisis de las transferencias, las instrucciones impartidas a FonIgualdad, los pagos, los contratos, los giros y los documentos que respaldan la ejecución de los recursos.

La entidad deberá determinar, a partir de esa revisión, qué ocurrió con los recursos examinados y si existen responsabilidades que correspondan.