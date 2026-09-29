Fuerte riña entre vendedores informales en estación de Transmilenio dejó dos personas heridas y una captura: qué pasó

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 41 años por agredir con un arma cortopunzante a una mujer durante el altercado - crédito Colombia Oscura/X

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La riña en TransMilenio dejó dos lesionados durante la mañana del martes 29 de septiembre en la estación Universidad Nacional, en Bogotá. La Policía Metropolitana informó que capturó en flagrancia a un hombre de 41 años, señalado de agredir con un arma cortopunzante a una mujer de 46 años.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el sistema de transporte masivo. Los reportes preliminares indicaron que la confrontación ocurrió cerca de las 6:50 a. m. y que también resultó herido un hombre que se movilizaba con un bastón.

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La pelea habría surgido por un conflicto entre personas que realizaban ventas informales dentro de la estación Universidad Nacional. De acuerdo con la información disponible, una mujer sufrió una lesión en una mano y un hombre presentó una herida en una oreja.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que sus unidades adscritas al servicio de TransMilenio actuaron tras recibir un requerimiento ciudadano por lo sucedido dentro de la estación.

El conflicto en el sistema de transporte masivo ocurrió hacia las 6:50 a. m. del 29 de septiembre - crédito Captura de video

Así lo explicó la teniente Coronel Maryam Moreno, comandante del grupo Transporte Masivo Transmilenio: “Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, adscritas al grupo de transporte masivo Transmilenio, atendieron un hecho de intolerancia registrado en la estación Universidad Nacional. Tras un requerimiento ciudadano, nuestros uniformados acudieron de manera inmediata, donde encontraron una mujer de 46 años que había sido agredida con un arma cortopunzante, presuntamente por un hombre de 41 años”.

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Según la insitución, el hombre detenido atacó a la mujer con un arma cortopunzante. La entidad precisó que el incidente estuvo relacionado de forma preliminar con una discusión entre personas dedicadas a la venta informal en el sistema.

La institución sostuvo que la intervención de los uniformados permitió detener al señalado agresor. “Se logró capturar en flagrancia al agresor”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

El detenido quedó bajo custodia de la autoridad competente para el proceso de judicialización. La Policía atribuyó de manera preliminar el caso al presunto delito de lesiones personales.

La intervención de la Policía de Bogotá ocurrió tras un requerimiento de la ciudadanía dentro de la estación - crédito Mebog

La versión oficial apuntó a que la discusión se produjo entre personas que desarrollaban actividades de venta informal dentro de TransMilenio. Esa hipótesis también fue mencionada en los reportes iniciales conocidos sobre la pelea.

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La Policía Metropolitana pidió a la comunidad evitar que las diferencias escalen hacia agresiones. En ese sentido, llamó a recurrir al diálogo y a denunciar los hechos que alteren la seguridad y la convivencia.

“La Policía Nacional reitera su llamado al diálogo y al respeto”, manifestó la institución. También pidió reportar situaciones de riesgo mediante la línea de emergencia 123 o ante el uniformado más cercano.

La entidad no detalló en el comunicado el estado de salud de las personas lesionadas. Tampoco entregó una explicación adicional sobre el origen específico de la discusión que derivó en el ataque.

Concejales cuestionaron la falta de control dentro del sistema

El presidente del Concejo de Bogotá rechazó lo ocurrido y difundió imágenes del hecho a través de sus redes sociales. El dirigente afirmó que la escena en la estación Universidad Nacional reflejó un hecho de violencia que no debería ocurrir en el transporte público.

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El presidente del Concejo de Bogotá rechazó los hechos de violencia ocurridos en la estación Universidad Nacional - crédito @papoaminCD/X

“Una estación de Transmilenio llena de sangre. La escena parece de película de TERROR”, escribió el presidente del Concejo. Luego añadió que, al parecer, una riña entre vendedores ambulantes terminó con dos personas heridas.

El concejal Andrés Barrios Bernal vinculó el incidente con la venta informal y reclamó medidas para recuperar la autoridad dentro de TransMilenio.

“Este es el resultado de dejar perder la autoridad en TransMilenio”, afirmó Barrios Bernal. El concejal sostuvo que la venta informal no está permitida dentro del sistema y cuestionó que, según su postura, no se hubiera frenado el desorden antes de la riña.

Barrios Bernal pidió a TransMilenio y a la Policía reforzar el control en las estaciones. “La autoridad no puede aparecer hasta después de ver estas imágenes”, expresó el cabildante al referirse al episodio registrado en Universidad Nacional.

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