Colombia

Murió ‘Jhon Calzones’: el exalcalde de Yopal había sido blanco de un ataque sicarial este martes 29 de septiembre

El Gobernador de Casanare, Cesar Augusto Ortiz Zorro, confirmó el deceso del exdirigente que recibió tres impactos de bala en su cuerpo

Jhon Jairo Torres Torres exalcalde de Yopal 09-06-2022
Exalcalde de Yopal, Casanare, se suma a los apoyos del líder de oposición y candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Foto: Colprensa
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En la tarde del martes 29 de septiembre de 2026, se confirmó que el exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como “Jhon Calzones” falleció tras sufrir un ataque sicarial en la capital del departamento de Casanare.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Casanare, Cesar Augusto Ortiz Zorro que, en diálogo con Blu Radio, notificó que el exdirigente llanero murió a las 12:23 p. m. producto de tres disparos con arma de fuego, pese a que fue atendido con prioridad en el Hospital Regional de la Orinoquía de la ciudad.

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Le estoy contestando acá al gerente del hospital y acaba de fallecer el exalcalde. 12:23 declarado muerto. Lamentablemente, en este momento acabo de recibir la información”, indicó el gobernador a la cadena radial.

Previamente, Ortiz Zorro señaló que el estado de salud de ‘Jhon Calzones’ era complejo, al mencionar que los impactos de bala comprometieron sus órganos vitales. “Tenía comprometidos pues varios órganos como el tórax, el abdomen, el pulmón”, agregó.

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, más conocido como “Jhon Calzones” ingresó al Hospital Regional de la Orinoquía tras recibir cuatro impactos de arma de fuego en un hecho ocurrido en un sector de la ciudadela La Bendición - crédito redes sociales
El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, más conocido como “Jhon Calzones” ingresó al Hospital Regional de la Orinoquía tras recibir cuatro impactos de arma de fuego en un hecho ocurrido en un sector de la ciudadela La Bendición - crédito redes sociales

Detalles del atentado

El ataque contra el exalcalde de Yopal se registró en el sector conocido como la ciudadela La Bendición de la capital casanareña, en la que hombres armados llegaron hasta la finca La Selvita, residencia del exmandatario, y sin mediar palabra le ocasionaron los disparos.

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La investigación preliminar detalló que los sujetos, tras cometer el crimen, intentaron huir en una motocicleta, pero el vehículo presentó una falla mecánica, lo que permitió interceptar a uno de los sospechosos.

El gobernador recalcó que los primeros reportes indican que sería menor de edad, oriundo de la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Mientras que el segundo sospechoso logró escapar y es buscado por las autoridades.

“En este momento ya tenemos un plan candado donde todas las autoridades, nuestra fuerza pública, con drones y toda la tecnología, están en un ejercicio de búsqueda del otro autor intelectual y material”, indicó el dirigente a Blu Radio.

El sicario quedó registrado por cámaras de seguridad - crédito archivo Colprensa
Imagen de referencia - El sicario quedó registrado por cámaras de seguridad - crédito archivo Colprensa

Asimismo, Ortiz Zorro reveló que la motocicleta utilizada en el ataque había sido hurtada el día anterior en Paz de Ariporo, municipio cercano a Yopal (Casanare), hecho en el cual su propietario fue asesinado.

En cuanto a la hipótesis sobre el motivo por el que fue atacado Torres Torres, el gobernador de Casanare recalcó que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, aunque mencionó que el dirigente no tenía amenazas en su contra. “Lamentablemente no, no teníamos ningún tipo de advertencia ni de conocimiento. Todo quedará pues en manos de la Fiscalía”, advirtió.

Frente a la recompensa ofrecida a la ciudadanía para ubicar al otro implicado en el ataque sicarial, Ortiz Zorro anunció que se mantienen los 50 millones de pesos, aunque estaría evaluando si se incrementaría tras conocer el fallecimiento de Jhon Calzones.

“Haremos todo lo posible a las autoridades para que pues esclarezca este hecho, pero sobre todo para conocer o para lograr la identificación de los autores intelectuales, que pues sabemos que estos criminales usan menores de edad precisamente para cometer estos actos criminales”, puntualizó.

John Jairo Torres falleció el martes 29 de septiembre - crédito Captura de Pantalla archivo particular/redes sociales
John Jairo Torres falleció el martes 29 de septiembre - crédito Captura de Pantalla archivo particular/redes sociales

Quién era ‘Jhon Calzones’

Jhon Jairo Torres Torres, ‘Jhon Calzones’, tenía 49 años de edad. Nacido en en octubre de 1976, a lo largo de su vida, se desempeñó principalmente en dos facetas: la comercial e inmobiliaria y la política. De hecho, el apodo con el que era conocido surgió de un negocio de ropa interior femenina.

Su proyecto más polémico fue la creación de la Ciudadela La Bendición, una urbanización levantada en 2014 sobre un terreno de 140 hectáreas en Yopal. Torres vendió y prácticamente regaló cerca de 10.000 lotes a familias de escasos recursos, pero la Fiscalía lo capturó porque el predio había sido incautado a narcotraficantes y las parcelas fueron comercializadas sin licencias de construcción, ambientales ni de servicios públicos.

Las ganancias de ese negocio le permitieron invertir en hotelería, maquinaria pesada y caballos de paso. Desde la cárcel La Modelo de Bogotá, impulsó su candidatura a la Alcaldía de Yopal y ganó las elecciones de octubre de 2015 con más de 24.000 votos; aunque recuperó la libertad condicional y asumió el cargo en 2016, la Corte Suprema ratificó su condena penal y fue destituido.

El exmandatario también fue mencionado en indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos asociados con la venta de predios. Parte de esos bienes quedó sometida a procesos de extinción de dominio.

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