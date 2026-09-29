Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó trascendental decisión sobre la protección de la reserva ecológica en Santurbán: anuló decisión de la administración Petro

La decisión elimina la ampliación de vigencia aprobada en agosto de 2026 para 73.432,42 hectáreas y restablece las resoluciones expedidas en marzo de 2025

Páramo de Santurbán. Foto: Colprensa - Vanguardía Liberal.
Santurbán vuelve a las reglas de 2025 tras revocatoria de la Resolución 0970 - crédito Colprensa - Vanguardía Liberal
Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella dejó sin efecto la prórroga que extendía hasta marzo de 2029 la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en un sector del macizo de Santurbán.

La decisión devuelve el trámite al proceso definido en marzo de 2025 y anula las modificaciones de área y cartografía aprobadas en agosto de 2026.

PUBLICIDAD

La medida fue adoptada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, quien actúa como ministro de Ambiente ad hoc para los asuntos relacionados con Santurbán.

Su designación quedó establecida en el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026, luego de que el titular de la cartera ambiental, Fabio Arjona Hincapié, declarara su impedimento para intervenir en el proceso.

La revocatoria afecta la Resolución 0970 de 2026, expedida durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esa norma había prolongado la vigencia de la protección temporal y definido un área de 73.432,42 hectáreas mientras se adelantaban análisis técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos.

PUBLICIDAD

Ministerio de Ambiente anuló cambios de área y cartografía en reserva de Santurbán - crédito @ComiteSanturban/X
Ministerio de Ambiente anuló cambios de área y cartografía en reserva de Santurbán - crédito @ComiteSanturban/X

Vuelven a aplicarse las reglas aprobadas en marzo de 2025

Con la nueva resolución, recuperan vigencia las resoluciones 0221 y 0239 de marzo de 2025, junto con sus anexos. El acto administrativo elimina los ajustes introducidos en agosto, entre ellos la ampliación del plazo, la delimitación geográfica actualizada y los cambios de cartografía.

La figura de protección temporal no queda eliminada por esta decisión. Sin embargo, vuelve a estar sujeta al periodo previsto de manera inicial en la Resolución 0221, sin la extensión que fijaba como fecha límite el 4 de marzo de 2029.

El Ministerio de Ambiente sustentó la medida en el numeral primero del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. Esa disposición permite revocar directamente los actos administrativos que resulten “manifiestamente contrarios” a la Constitución o a la ley.

De acuerdo con ese argumento, la decisión plantea un cuestionamiento jurídico a la Resolución 0970 y no solo una diferencia sobre la conveniencia de mantener la reserva bajo las condiciones establecidas durante el anterior Gobierno.

La norma revocada había tenido tres efectos centrales: actualizaba la extensión de la zona, precisaba los mapas aplicables y extendía la vigencia de la medida. Los tres puntos pierden validez con la nueva determinación.

Revocan protección extendida en Santurbán y ordenan actualizar datos mineros - crédito @ComiteSanturban/X
Revocan protección extendida en Santurbán y ordenan actualizar datos mineros - crédito @ComiteSanturban/X

La Agencia Nacional de Minería deberá modificar su sistema

Uno de los efectos inmediatos recae sobre la información del sector extractivo. La resolución ordena comunicar el cambio a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, actualice los datos pertinentes en el Sistema Integral de Gestión Minera.

La decisión también será remitida a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Santander.

Asimismo, recibirán la comunicación las alcaldías de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga. Estas entidades tienen competencias o intereses administrativos en una zona donde confluyen asuntos de protección ambiental, agua, actividad minera y ordenamiento territorial.

Comité de Santurbán cuestionó revocatoria de reserva temporal y pidió consulta pública

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán cuestionó la revocatoria de la resolución que extendía hasta 2029 la reserva temporal en el macizo y aseguró que la decisión reduce las medidas de protección ambiental vigentes en la zona.

Esto dijo el Comité de Santurbán sobre la decisión - crédito @ComiteSanturban/X
Esto dijo el Comité de Santurbán sobre la decisión - crédito @ComiteSanturban/X

En una publicación en X, la organización afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado sin efecto tres resoluciones relacionadas con la protección del agua durante sus primeros dos meses de gestión. “No ha tomado ni una sola medida” a favor de Santurbán, sostuvo el colectivo.

El Comité se refirió a la decisión que derogó la norma que prorrogaba la reserva temporal hasta marzo de 2029. Según el grupo, esa figura era relevante para preservar las fuentes hídricas de 2,5 millones de colombianos.

La organización añadió que Aris Mining prevé presentar el próximo año una solicitud de licencia ambiental. Esa proyección fue expuesta por el colectivo en su pronunciamiento, sin que en el mensaje se detallaran las características del trámite ni el proyecto al que correspondería.

La agrupación solicitó al Ejecutivo que saque a consulta pública la reserva natural proyectada para Santurbán. En su publicación fijó el 13 de noviembre como fecha límite para esa actuación.

“Nos toca movilizarnos en Bogotá”, advirtió el Comité si la consulta no se activa antes de ese plazo. La organización también dirigió críticas al presidente por lo que considera un incumplimiento de compromisos con ciudadanos de Santander y Norte de Santander.

Temas Relacionados

SanturbánPáramo de SanturbánMedio AmbienteGobierno Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Responsables del secuestro de Diana Ospina, la mujer que fue retenida tras salir de fiesta en Bogotá, aceptaron cargos: falta conocer la sentencia condenatoria en su contra

Para evitar ser ubicados, alias Pablito y alias Pachanga cambiaron de residencia cuatro veces, eliminaron sus redes sociales y usaron celulares con números internacionales, hasta que fueron localizados por integrantes del Gaula y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá

Responsables del secuestro de Diana Ospina, la mujer que fue retenida tras salir de fiesta en Bogotá, aceptaron cargos: falta conocer la sentencia condenatoria en su contra

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Chontico Día resultados de hoy martes 29 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy martes 29 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Dejó de funcionar el único satélite que Colombia tenía en órbita: la Fuerza Aeroespacial explicó qué pasó con el Facsat-2 Chiribiquete

La entidad explicó que el aparato reingresó tras perder altura en su trayectoria y reveló que presentó un informe oficial ante la Cancillería el 1 de diciembre de 2025

Dejó de funcionar el único satélite que Colombia tenía en órbita: la Fuerza Aeroespacial explicó qué pasó con el Facsat-2 Chiribiquete

Sena abrió convocatoria para estudiar cursos virtuales con horarios flexibles: así puede aplicar a más de 90 ofertas gratuitas

La convocatoria de la Regional Distrito Capital ofrece módulos de 20 a 50 horas sobre atención, bioseguridad, salud mental, nutrición y otros servicios, con registro disponible en la plataforma Betowa

Sena abrió convocatoria para estudiar cursos virtuales con horarios flexibles: así puede aplicar a más de 90 ofertas gratuitas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Karina García habló sobre la “lista de precios” para ver en vivo el parto de su bebé que se filtró en redes sociales: “Vista preferencial en primera fila”

Yina Calderón se pronunció sobre la polémica de Karina García y arremetió contra Westcol, Mr. Stiven, y Kris R; reveló también un video de la modelo con otro cantante

Imitadora de Selena Quintanilla cantó en ‘Yo Me Llamo’ dos días después de la muerte de su madre: hizo llorar a los jurados

Marcela Carvajal sufrió una cortada durante un accidente en ‘MasterChef Celebrity’: fue atendida por los paramédicos

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Santa Fe estrenará su documental “Primer Campeón” como parte de la celebración de sus 85 años de historia: de qué se trata y cuándo es el estreno

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, próximo rival de Colombia, comparó a su selección con la Tricolor: “Es una muy buena prueba”

Hernán Darío “Bolillo” Gómez sufrió una de las peores derrotas en su carrera con El Salvador: “Con esto lo tienen que echar a uno”

James Rodríguez sería titular por primera vez con Atlético Nacional contra Junior por la Liga BetPlay: fecha y hora del partido