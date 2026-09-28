Colombia

Gobernadora del Chocó protagonizó curioso momento cuando detuvo un video institucional para saludar a su novio: “Espere, espere”

La romántica escena llamó la atención de los internautas después de que fuera publicada por la misma mandataria departamental en el último fin de semana de septiembre, mes en el que se celebra el Amor y la Amistad

Nubia Carolina Córdoba se movilizaba en una patineta eléctrica por una vía pública durante la grabación de un contenido para redes sociales. Sin embargo, llamó la atención que la funcionaria realizara una pausa a un lado de la calle para saludar a su pareja antes de continuar el recorrido - crédito Nubia Carolina / TikTok

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, interrumpió una grabación sobre proyectos viales al ver a su pareja sentimental caminando por una de las vías del departamento, lo que llamó la atención de los internautas, pues decidió publicarlo para compartir la emoción que sintió en ese momento.

En el video se puede apreciar el momento exacto en el que la mandataria departamental ve a su novio y exclama notablemente emocionada: “Ah, espere, espere, mi novio”. En ese momento, la mandataria olvidó por completo el video y decidió tomar unos minutos para detener la patineta eléctrica en la que estaba y saludarlo de forma cariñosa.

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La persona detrás de las redes sociales de la Gobernación no detuvo el video, por el contrario, esperó a que la romántica escena terminara. Y es que la funcionaria se acercó a Jhovanny Arias y lo besó en la boca. Posteriormente, publicó las imágenes en su cuenta de TikTok, en la que tiene miles de seguidores, no solo de su departamento, pues se ganó el cariño de muchos en el país por su auténtica forma de ser.

Cabe mencionar que Arias es politólogo y no es la primera vez que aparece en las plataformas digitales, debido a que ha tenido fuerte participación en la política local del departamento y es recordado porque respondió públicamente a cuestionamientos del alcalde de Istmina contra la administración departamental. En esa polémica mostró su respaldo abierto a los dirigentes de la región.

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La escena se viralizó en pocos minutos - crédito Nubia Carolina / TikTok
La escena se viralizó en pocos minutos en las plataformas digitales - crédito Nubia Carolina / TikTok

En el texto que acompañó la publicación, la Nubia Córdoba agregó algunos detalles y prometió contar qué pasó en ese momento: “Distracciones del trabajo. Pronto les cuento el contexto de este video porque sí (...) había que hacer esa pausa. Pero seamos sinceros... ¿Quién más se detendría a saludar a su pareja? No me dejen sola en esto”.

Debido a las declaraciones que acompañaron las imágenes, muchos de sus seguidores están a la espera de conocer más detalles de la relación y quieren saber si no se veían hace algún tiempo o por qué decidió detenerse para saludarlo con tal euforia.

Cabe mencionar que Nubia Carolina agregó sobre el video las siguientes palabras: “Cuando estás grabando y aparece tu novio”, texto que fue acompañado por un corazón rojo para demostrar la emoción que sintió en ese momento.

Además, el video también estuvo acompañado por la canción Tan natural del artista vallenato Felipe Peláez, específicamente por el apartado que dice: “Tal vez casualidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo. Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino”.

- crédito Ovidio González/Presidencia
La nueva aparición en redes de la mandataria departamental no pasó desapercibida - crédito Ovidio González/Presidencia

Las reacciones no tardaron en llegar, pues más de 3.000 internautas reaccionaron, entre los comentarios de los usuarios que bromearon sobre el episodio se destacan algunos como: “Ya nos pusimos celosos, media Colombia”, “Que hombre más afortunado con una novia tan hermosa”, “¿Es normal que tenga rabia y celos sin conocerla?” y “Prioridades, gobernadora jajaja”.

Entre tanto, otros resaltaron que ella decidiera compartir el episodio, puesto que algunos de los funcionarios se muestran bastante reservados con su vida personal, caso contrario al de la funcionaria: “Me encanta lo natural de esta gobernadora”.

Entre otros mensajes en la publicación se pueden encontrar: “La suerte que tiene ese hombre, cuide bien esa mujer porque miles de colombianos desean su suerte hermano”, “Él cree que la ama más que yo”, “Cómo así que novio, no lo puedo creer, estoy reventando en celos” y “Nos pusieron a perder a todos”.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba destacó la urgencia de invertir en desminado humanitario y fortalecer el control territorial con la Fuerza Pública - crédito @FNDCol/X
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, recibe piropos en redes sociales por su belleza - crédito @FNDCol/X

Cabe mencionar que Córdoba ejerce la gobernación desde 2024 y su período finalizará en 2027. Es la primera mujer elegida por voto popular para ocupar el cargo y es abogada de la Universidad Externado de Colombia, además cuenta con otros estudios.

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