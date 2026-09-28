Matrículas en colegios públicos de Bogotá 2027: fechas para consultar cupos y solicitar traslados o nuevas vacantes

La Secretaría de Educación de Bogotá publicará la asignación de cupos escolares desde el 30 de septiembre de 2026 en su portal oficial - crédito Secretaría de Educación

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Las familias que solicitaron un cupo nuevo en los colegios públicos de Bogotá para 2027 podrán consultar la asignación desde el 30 de septiembre de 2026. El resultado estará disponible en www.matriculas.educacionbogota.edu.co, portal en el que deberán aceptar o rechazar el cupo y, posteriormente, completar la prematrícula o matrícula para evitar que sea liberado.

La Secretaría de Educación del Distrito también enviará mensajes de texto y correos electrónicos a los contactos registrados durante la solicitud. Sin embargo, esos avisos no reemplazan la verificación directa en la plataforma, que será responsabilidad del acudiente.

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Quienes reciban una asignación tendrán ocho días hábiles, a partir del 13 de octubre, para responder si aceptan o rechazan el cupo. Después de aceptarlo, deberán formalizar el proceso en las fechas definidas para cada nivel educativo y modalidad de matrícula.

El proceso de inscripción para cupos nuevos de estudiantes desescolarizados pertenecientes a poblaciones priorizadas terminó el 11 de septiembre de 2026. La solicitud de traslados para estudiantes antiguos de primera infancia concluyó el 24 de septiembre, por lo que las familias que realizaron ese trámite deben revisar si obtuvieron una asignación y cumplir con los pasos de formalización que correspondan.

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Los acudientes dispondrán de ocho días hábiles a partir del 13 de octubre para aceptar o rechazar la oferta de cupo - crédito @Educacionbogota / X

Este es el proceso de matrícula

Aceptar el cupo no completa la matrícula. Las familias deben realizar el trámite posterior en línea o de forma presencial, según las indicaciones del colegio y las fechas previstas. Si no se formaliza la matrícula, el cupo se liberará automáticamente para otro estudiante.

Para estudiantes antiguos de primera infancia que continuarán en el mismo colegio, la formalización estará habilitada del 13 al 30 de octubre de 2026. El trámite se hará en el portal de matrículas de la Secretaría de Educación, mediante el formulario dispuesto para actualizar la información.

Los estudiantes de primero en adelante que sigan en la misma institución podrán formalizar su matrícula entre el 13 de octubre de 2026 y el 22 de enero de 2027. Si una familia no realiza este paso dentro del plazo por una situación de fuerza mayor, el estudiante conservará el cupo y la institución deberá actualizar sus datos antes de que termine marzo de la respectiva vigencia.

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La segunda fase de asignación de cupos se abrirá el 5 de octubre y se extenderá hasta el 23 de diciembre de 2026. Está dirigida a la población general que no participó en la etapa inicial o que requiera solicitar una vacante según la disponibilidad de cada institución.

La segunda fase de asignación de cupos en los colegios oficiales estará disponible entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

ABC para solicitar un cupo en la segunda fase

A. Ingrese al portal. La solicitud deberá hacerse en www.matriculas.educacionbogota.edu.co. Allí, el acudiente podrá revisar la oferta disponible y escoger el cupo escolar de acuerdo con las vacantes habilitadas.

B. Registre los datos correctamente. Para diligenciar el formulario, se recomienda tener el documento de identidad del estudiante y del acudiente, la dirección de residencia, un número de celular activo y un correo electrónico válido.

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C. Formalice la matrícula. Una vez aceptado el cupo, la familia debe entregar o cargar los documentos requeridos por la institución. Si el proceso no se completa, la vacante quedará disponible para otra persona y será necesario iniciar una nueva solicitud, sujeto a los cupos existentes.

En algunos casos, la plataforma podrá pedir documentos de soporte para confirmar la información declarada. Por ejemplo, se puede requerir un diagnóstico o certificación médica cuando el estudiante tenga discapacidad o trastornos del aprendizaje o del comportamiento.

Las familias de estudiantes de primero en adelante que continúen en el mismo colegio formalizarán la matrícula entre octubre de 2026 y enero de 2027 - crédito @Educacionbogota / X

También podrá pedirse una copia del documento de identidad de un hermano o hermana ya matriculado en un colegio oficial. Estos soportes sirven para respaldar los datos de inscripción y no sustituyen los documentos exigidos para formalizar la matrícula.

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No contar con todos los documentos en el momento de la formalización no será motivo de rechazo. La familia podrá acordar con el colegio un plazo para presentar los documentos faltantes. Tampoco se podrá negar el ingreso por la ausencia de certificados académicos: si no es posible aportarlos por razones justificadas, la institución podrá realizar una valoración o examen de nivelación.

Traslados y grupos priorizados para los cupos

Los traslados entre colegios distritales para estudiantes de primero en adelante se solicitarán del 1 al 3 de diciembre de 2026. Las familias que obtengan el cambio deberán formalizar la matrícula en el colegio de destino entre el 1 y el 4 de diciembre.

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La primera etapa de inscripción priorizó a estudiantes de preescolar, quienes tienen hermanos en el establecimiento solicitado, personas con discapacidad o trastornos del aprendizaje y del comportamiento, integrantes de comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado interno.

Las solicitudes de traslado entre colegios distritales para estudiantes de primero en adelante se realizarán del 1 al 3 de diciembre de 2026 - crédito Colprensa/Camila Díaz

También incluyó a estudiantes en gestación o lactancia, personas pertenecientes a hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén y adultos mayores. La asignación de cupos depende de la información registrada y de la disponibilidad en los colegios oficiales.

Las solicitudes de traslado de primera infancia y los cambios de sede o jornada dentro del mismo colegio estuvieron sujetos a la existencia de vacantes. Cuando no se formalizó un traslado aprobado en el plazo establecido, la niña o el niño conservó su cupo en la institución de origen.

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