Colombia

Incendio en clínica de Barranquilla obligó a evacuar a 256 personas: pacientes agradecieron al cuerpo de bomberos

El centro asistencial suspendió temporalmente sus operaciones para ventilar, descontaminar e inspeccionar el edificio, mientras que los afectados se recuperan tras los momentos de pánico que vivieron

Un incendio registrado en la Clínica Cehosam en Barranquilla provocó la evacuación preventiva de personas hacia las afueras de la edificación ante la presencia del humo que preocupó a los presentes - crédito Primero Barranquilla / X

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La IPS Centro Hospitalario Regional Santa Mónica, conocida como Clínica Cehosam de Barranquilla (Atlántico), evacuó a 256 personas el domingo 27 de septiembre de 2026 tras una emergencia por un incendio que obligó a trasladar a 95 pacientes, incluidos 20 internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hacia otros centros asistenciales de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo movilizó 7 máquinas y 45 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Pese a que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, las instalaciones quedaron suspendidas de forma temporal para continuar con la descontaminación y la revisión de sus condiciones de seguridad.

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La emergencia ocurrió en la sede ubicada en la carrera 43 con calle 70, en el norte de la ciudad. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, confirmó al diario local El Heraldo que entre los evacuados había trabajadores, familiares y pacientes.

Del total de personas que salieron del edificio, 95 eran pacientes que debieron ser remitidos a otras instituciones. Los 20 casos de personas que se encontraban en cuidados intensivos requirieron un procedimiento especial por su condición clínica y fueron llevados en ambulancias a clínicas cercanas.

Pacheco describió las tareas desplegadas durante la emergencia: “Realizamos labores de enfriamiento, remoción, búsqueda y evacuación de pacientes. En total, fueron evacuadas 256 personas”.

La propagación de humo a través de ductos y aires acondicionados obligó a la pronta evacuación - crédito Google Street View y Radar Digital / Facebook
La propagación de humo a través de ductos y aires acondicionados obligó a la pronta evacuación - crédito Google Street View y Radar Digital / Facebook

¿Qué pasó en la Clínica Cehosam?

La principal dificultad no fueron las llamas, sino la acumulación de humo dentro del centro asistencial. El comandante del Cuerpo de Bomberos explicó que este se expandió por los ductos y el sistema de aire acondicionado de la edificación, lo que aceleró la necesidad de desalojar las áreas ocupadas.

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Las primeras versiones sobre el origen de la emergencia indican que pudo originarse en un cuarto de mantenimiento. Aunque esta información será confirmada o descartada cuando los expertos finalicen la revisión.

“La situación ya está controlada. Hay que esperar a que se complete el proceso de ventilación y descontaminación del área para que la clínica pueda funcionar normalmente”, afirmó Pacheco al medio citado.

Por otro lado, La FM informó que, una vez terminada la evacuación, los organismos de socorro continuaron la extracción del humo y la inspección interna del edificio y que entre tres y cuatro clínicas del sector recibieron a los pacientes remitidos.

Cabe mencionar que la intervención también incluyó alrededor de 20 ambulancias, agentes de la Policía Nacional, Defensa Civil, entre otros organismos que se encargaron de trabajar por la seguridad de la ciudadanía. Incluso, los medios locales revelaron que los bomberos utilizaron escaleras para rescatar por las ventanas a varios de los pacientes.

Un cristal agrietado con un orificio en el centro y fracturas radiales dentro de un marco de madera oscura.
Personas dentro de la institución rompieron los cristales para poder respirar y ser evacuados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Momentos de pánico se vivieron durante la evacuación

Fuera de la clínica, los familiares se aglomeraron para pedir información sobre el estado y el destino de los pacientes. Una de las mujeres que estaba en esa posición era Shirley Vargas que esperaba noticias de su padre.

Fueron momentos de angustia y desespero. Estamos esperando la valoración de un médico para ver para dónde lo van a trasladar”, relató la ciudadana a El Heraldo.

La mujer recordó que el olor a quemado alertó a todas las personas que estaban en la institución: “Se sentía el olor a quemado y empezaron a evacuar al personal del segundo piso. Ellos lograron bajar y avisaron a portería. Fue ahí cuando empezaron a evacuar a todos los pacientes y colocarlos afuera”.

Vargas indicó que algunos pacientes de cuidados intensivos fueron sacados con dificultad: “Hubo varias personas que estaban en UCI y fueron las que más sufrieron. Fueron evacuadas por el techo y por las ventanas”.

Los bomberos lograron finalizar las labores de evacuación que había iniciado Gerson - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe
El origen del humo obligó a suspender operaciones en el centro asistencial barranquillero - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Deivi Cervantes, funcionario de la clínica, le indicó el mismo día que el personal interno intentó atender inicialmente la situación con un grupo de apoyo, pero luego llegaron los refuerzos y la ciudadanía agradeció el apoyo que brindaron en la emergencia.

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