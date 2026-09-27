Colombia

Daniel Noboa envió mensaje a Abelardo de la Espriella tras captura de esposa e hija de alias Fito: “Juntos y con resultados”

Las dos mujeres fueron detenidas en Sabana de Torres, Santander, mediante notificación roja de Interpol y son requeridas por la justicia ecuatoriana por una investigación relacionada con lavado de activos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, reaccionó a las capturas y destacó la coordinación entre las autoridades de ambos países -crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @ABDELAESPRIELLA/X
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, reaccionó a las capturas y destacó la coordinación entre las autoridades de ambos países -crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó a la captura en Colombia de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias Fito, respectivamente, quienes son requeridas por la justicia ecuatoriana por un proceso relacionado con lavado de activos.

Las dos mujeres fueron detenidas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, mediante notificación roja de Interpol. El operativo contó con la participación de autoridades de Colombia y Ecuador, además del apoyo del FBI.

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Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron capturadas en Santander durante un operativo conjunto entre autoridades de Colombia y Ecuador -crédito @@DanielNoboaOk/X
Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron capturadas en Santander durante un operativo conjunto entre autoridades de Colombia y Ecuador -crédito @@DanielNoboaOk/X

La captura fue anunciada por el presidente, Abelardo de la Espriella, que afirmó que ambas serían enviadas a Ecuador para responder ante la justicia de ese país. Según el mandatario, las autoridades ecuatorianas las investigan por el presunto uso de empresas de papel para lavar dinero de Los Choneros.

Noboa celebró la operación y destacó la cooperación entre ambos países. “Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador”, escribió el mandatario ecuatoriano en su cuenta de X.

El presidente ecuatoriano agregó que las dos mujeres están llamadas a juicio por lavado de activos relacionado con Los Choneros y sostuvo que el dinero investigado serviría para financiar actividades criminales de esa organización.

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“Nuestra Policía y el CNI, con el apoyo del FBI y de las autoridades colombianas, hicieron posible su captura. Ahora regresan al Ecuador a responder a los ecuatorianos”, afirmó Noboa en su publicación.

Por su parte, De la Espriella señaló que en el procedimiento participaron la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía de Colombia, junto con el FBI y las autoridades ecuatorianas.

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