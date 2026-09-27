Colombia

Casarse o convivir con una persona mucho menor puede afectar la pensión en fondos privados de Colombia: experto explica por qué

El capital acumulado debe financiar por más tiempo la eventual prestación de supervivencia, por lo que una diferencia etaria amplia disminuye el monto proyectado, según explicó Marcelo Duque, director de Cómo me pensiono

El cónyuge o compañero permanente debe acreditar cinco años de convivencia, mientras que los aportes requeridos deben registrarse durante los tres años previos a la muerte del trabajador en actividad - crédito Infobae Colombia
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La edad de la pareja puede incidir en el monto de la pensión de vejez en los fondos privados y en la duración de la pensión de sobrevivientes, según explicó Marcelo Duque, director de Cómo me pensiono, en diálogo con Infobae Colombia.

La regla tiene efectos distintos según el régimen. En los fondos privados, una pareja con una diferencia de edad amplia puede reducir la mesada proyectada del afiliado. En Colpensiones, en cambio, la edad del cónyuge no modifica el cálculo de la pensión de vejez.

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Duque señaló que el sistema pensional contempla tres coberturas: vejez, invalidez y sobrevivientes. La primera opera, en términos generales, cuando una mujer cumple 57 años o un hombre llega a los 62. La segunda protege a quien pierde su capacidad para trabajar. La tercera busca entregar un ingreso a la familia cuando fallece el afiliado o pensionado.

“Si el trabajador, independiente de la edad que tenga, fallece, su familia recibe un valor que no es necesariamente el total del ingreso, sino una mesada que restituye en parte ese ingreso que generaba en vida”, afirmó Duque.

La convivencia y las semanas cotizadas definen el acceso a la pensión de sobrevivientes

El capital acumulado debe financiar por más tiempo la eventual prestación de supervivencia, por lo que una diferencia etaria amplia disminuye el monto proyectado, según explicó Marcelo Duque, director de Cómo me pensiono - crédito Infobae Colombia

El cónyuge, compañero o compañera permanente puede acceder a la pensión de sobrevivientes, siempre que cumpla requisitos de convivencia y cotización. La norma también cobija a las parejas del mismo sexo bajo las mismas condiciones.

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Duque explicó que debe acreditarse obligatoriamente una convivencia de cinco años. Según indicó, ese periodo puede demostrarse en cualquier momento de la relación y no necesariamente durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Para el caso de un afiliado que todavía trabaja, también se exige que haya cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años previos a la muerte. “Ahí es donde mucha gente pierde el beneficio”, advirtió el director de Cómo me pensiono.

La acreditación de la convivencia puede requerir testimonios, fotografías y otras pruebas que permitan establecer que la pareja compartía un proyecto de vida. El proceso busca evitar reclamaciones fraudulentas, en especial cuando existen matrimonios o uniones formalizados poco antes del fallecimiento de una persona.

El beneficio puede ser temporal para sobrevivientes menores de 30 años

La normativa pensional permite a una persona cobrar simultáneamente una mesada propia y otra como beneficiaria de su cónyuge fallecido - crédito Infobae Colombia

La edad del sobreviviente adquiere relevancia cuando tiene menos de 30 años y no tuvo hijos con la persona fallecida. En ese escenario, la pensión de sobrevivientes se entrega durante 20 años y no de forma vitalicia.

“Si quien queda como cónyuge tiene menos de 30 años de edad, esa pensión de sobrevivientes es temporal por 20 años”, señaló Duque.

La situación cambia si la persona menor de 30 años tuvo hijos con el afiliado o pensionado que murió. En ese caso, el beneficio puede mantenerse de por vida, aun cuando la diferencia de edad entre ambos haya sido de 20 o 30 años.

El orden de beneficiarios también contempla a los hijos. Los menores de 18 años pueden recibir parte de la mesada; el derecho puede extenderse hasta los 25 años cuando estudian y no trabajan. Los hijos con discapacidad pueden conservarlo sin límite de edad, de acuerdo con la explicación del especialista.

Cuando hay varios beneficiarios, el monto se distribuye entre ellos. Duque ejemplificó que, si existe una esposa y un hijo con derecho, una mesada de $3 millones podría dividirse en partes iguales. Cuando el hijo deja de cumplir las condiciones para recibirla, la proporción correspondiente pasa al cónyuge sobreviviente.

En los fondos privados, una pareja más joven puede reducir la mesada de vejez

La pensión de sobrevivientes constituye un mecanismo de apoyo financiero destinado a ciertos familiares de personas afiliadas o pensionadas que fallecen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los trabajadores independientes deben cotizar sobre una base mínima del 40% de sus ingresos para asegurar la protección económica familiar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La diferencia de edad también puede incidir antes del fallecimiento. Duque sostuvo que, en los fondos privados, una persona que se casa o formaliza una unión con alguien mucho más joven puede recibir una pensión de vejez menor a la que habría obtenido con una pareja de edad similar.

La razón está en el cálculo actuarial. El ahorro acumulado debe financiar la prestación del afiliado y, eventualmente, la pensión de sobrevivientes de su beneficiario durante un periodo más extenso.

“Cuando una persona está afiliada a un fondo privado y cambia su señora o su compañero a alguien mucho menor, la pensión de vejez en el fondo privado es más bajita”, explicó.

Duque planteó el caso de un afiliado cuya pensión proyectada era de $4 millones cuando tenía una esposa un año menor. Si posteriormente su pareja tiene 22 años menos, el monto proyectado puede caer, debido a que los recursos deben cubrir una expectativa de pago más larga.

“Puede que la está pasando muy bien en otros menesteres, pero en el pensional pierde el año de la mesada”, expresó.

En Colpensiones, la edad del cónyuge no reduce la pensión de vejez

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
El régimen administrado por Colpensiones no altera la mesada pensional por la diferencia de edad entre los cónyuges - crédito Colpensiones/Colprensa

El escenario es diferente para los afiliados a Colpensiones. Duque afirmó que la edad de la pareja no disminuye el monto de la mesada de vejez en el régimen público.

“En Colpensiones no pasa eso”, dijo. El factor de edad sí conserva importancia para establecer si la pensión de sobrevivientes será temporal: si el beneficiario tiene menos de 30 años y no hay hijos en común, el pago se limita a 20 años.

La afiliación de la pareja sobreviviente al sistema tampoco impide que reciba el beneficio. Una persona puede obtener una pensión de vejez por sus propias cotizaciones y, al mismo tiempo, recibir una pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge o compañero permanente.

“No son excluyentes, una persona puede recibir dos mesadas, una como cotizante y una como beneficiaria”, precisó Duque.

El especialista recomendó a los trabajadores independientes realizar aportes sobre la base exigida por la ley, que corresponde como mínimo al 40% de sus ingresos. Recordó que una cotización baja puede reducir de forma considerable la protección económica de los beneficiarios en caso de muerte.

Como ejemplo, mencionó el caso de un cirujano plástico que, pese a tener ingresos cercanos a $30 millones mensuales, cotizaba sobre un salario mínimo. Tras su fallecimiento, su esposa e hijos quedaron con una prestación calculada sobre esa base. “Hay que cotizar lo que más se pueda”, concluyó.

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