Comercios en quiebra y vías destruidas: El costo de las obras del Metro en Kennedy y Los Mártires

El paso constante de vehículos pesados causó el hundimiento de la capa asfáltica en la carrera 16 del barrio Eduardo Santos - crédito Cortesía

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Mientras la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza, las afectaciones de movilidad por las obras mantienen las quejas de vecinos y comerciantes en sectores de Kennedy y Los Mártires, donde se denuncian cierres, problemas de acceso, deterioro vial y molestias ambientales.

El proyecto registra un avance general de 82,33% al 31 de agosto de 2026. Sin embargo, las quejas incluyen cierres, restricciones al paso peatonal y vehicular, dificultades de acceso a viviendas y locales, deterioro de calles, caída de ingresos en pequeños comercios y molestias por polvo y lodo.

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De acuerdo con información conocida por Infobae Colombia, los sectores afectados se concentran en el corredor de la avenida Primero de Mayo, entre la avenida 68 y la avenida Villavicencio, y en la carrera 16 entre calles dos y tres, en el barrio Eduardo Santos.

En ese panorama, este portal habló con los concejales Jairo Avellaneda y Jesús David Araque, además de un subcontratista del proyecto contratado mediante Inacar S.A.

¿Qué dijeron los comerciantes en la Primera de Mayo?

El concejal Jairo Avellaneda puso el foco en los negocios del corredor de la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy. Según explicó a este medio, pequeños comercios familiares reportaron pérdidas por las obras. “En la Primera de Mayo, desde la avenida 68 hasta la avenida Villavicencio, es lo que yo he estado apoyando, porque por las obras ha generado incluso afectaciones ambientales”, afirmó Avellaneda al portal.

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El concejal Jairo Avellaneda advirtió que la presencia de material particulado en los frentes de obra impacta en la salud de los vecinos- crédito @CarlosFGalan/X

El cabildante afirmó que los comerciantes calculan una reducción superior al 50% en sus ganancias y utilidades. Avellaneda vinculó esa caída a los obstáculos para el tránsito peatonal y al acceso limitado a los establecimientos.

El concejal de Bogotá también mencionó la apertura de cajas de aguas negras, el mal estado de los andenes y más de mil frentes de obra abiertos.

Avellaneda contó que participó en una mesa de trabajo con delegados de la Empresa Metro de Bogotá y comerciantes del corredor, junto con entidades distritales. “Las respuestas siempre son las mismas. Muestran un video que ya la gente se lo sabe de memoria”.

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El concejal relató que llevó la situación ante la Secretaría de Desarrollo Económico para revisar la oferta institucional disponible para los negocios afectados. La entidad presentó dos programas, aunque Avellaneda consideró que no alcanzan para compensar las pérdidas denunciadas.

El cabildante calificó esas alternativas como un apoyo limitado. “Lo que yo traté de hacer es como un salvavidas para estos comerciantes, pero eso no les soluciona, no les resuelve”, agregó.

De igual manera, Jairo Avellaneda expuso reparos por las condiciones de seguridad. Según dijo a Infobae Colombia, algunos paraderos fueron trasladados a zonas oscuras, una situación que inquieta a quienes deben desplazarse por el área después de las restricciones impuestas durante la construcción.

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Los comercios de la avenida Primero de Mayo sufrieron una caída superior al 50% en sus ingresos debido a las restricciones viales - crédito Cortesía

Un hundimiento en Eduardo Santos generó reclamos contra el Metro

En el barrio Eduardo Santos, en la localidad de Los Mártires, residentes alertaron sobre un hueco que se amplía en la carrera 16, entre las calles 2 y 3. La comunidad indicó que el daño comenzó como una abertura menor y luego se hundió de forma progresiva.

El concejal Jesús David Araque afirmó que acompaña las denuncias desde hace siete meses. Los vecinos atribuyen parte del deterioro al tránsito de vehículos pesados que transportan materiales para las obras del Metro de Bogotá.

Araque explicó a Infobae Colombia que recorrió el sector con habitantes del barrio hace cerca de cuatro meses. Después de esa visita, convocó una mesa de trabajo con las entidades involucradas. “Las entidades lastimosamente no dieron respuesta en ese momento”, dijo Araque al portal. El concejal señaló que la apertura de la vía se agravó luego de que el caso llegó a los medios.

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El cabildante añadió que durante su visita encontró tubos de agua rotos. La comunidad, además, reportó que comenzó a formarse un segundo hueco en el mismo sector.

El paso constante de vehículos pesados causó el hundimiento de la capa asfáltica en la carrera 16 del barrio Eduardo Santos - crédito Cortesía

¿Cuál fue la solución?

A su juicio, las instituciones discutían a quién correspondía intervenir la vía, entre la alcaldía local, el Fondo de Desarrollo Local, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad de Mantenimiento Vial. “Aquí las entidades no se pueden seguir tirando la pelota”, afirmó para este medio.

El cabildante sostuvo que la Empresa Metro debía asumir una respuesta por las condiciones de la calle. Araque argumentó que la vía no estaba diseñada para soportar el paso de vehículos de carga pesada. Precisó que el daño no se limita a un único punto, sino que comprende dos tramos.

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El concejal indicó que, tras la difusión de videos sobre el estado de la calle, trabajadores acudieron al lugar unos tres días después. Según relató, la intervención consistió en un fresado y no en una reparación definitiva. “Fueron a arreglar la vía, pero una especie de arreglo definitivo, sino de un arreglo parcial”, afirmó Araque a Infobae Colombia.

El cabildante contó que consultó al gerente de la Empresa Metro de Bogotá sobre la razón de esa medida provisional. Según su relato, recibió como respuesta que la vía será entregada en buenas condiciones cuando concluyan las obras, ya que todavía habrá circulación asociada a la construcción.

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Las alertas operativas señalaron el asentamiento de estructuras sobre escombros y agua en los sectores de Fontibón y Patio Bonito- crédito Cortesía

Los reclamos de los residentes no se limitan al hundimiento. Araque describió problemas cotidianos para transitar incluso frente a las viviendas, en una zona donde la circulación se volvió más compleja por el deterioro de la calzada. Una vecina resumió esa dificultad en que tiene a su mamá enferma y tiene que salir en su carro, pero ante la dificultad del piso, se entierra y es imposible andar.

El concejal también recogió quejas ambientales vinculadas al estado de la vía. “Si llueve es el charco, es el lodo, pero si hace sol, pues es el polvo que se va a las casas”, explicó Araque.

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Presuntas fallas técnicas

Infobae Colombia también consultó a un subcontratista de la Primera Línea del Metro de Bogotá que pidió mantener su nombre bajo reserva y dijo haber sido contratado mediante Inacar S.A. Desde ese lugar expuso reparos administrativos, contractuales y técnicos sobre la ejecución del proyecto.

En su testimonio, el funcionario enfarizó al control de calidad y a los materiales usados en la obra. “Los vecinos de los barrios se están quejando, primero porque ellos no están cumpliendo con la normatividad y de todos los conceptos o agregados para hacer planteamiento estructural”.

El denunciante sostuvo que se vertía concreto con rapidez para cumplir los cronogramas y sin realizar pruebas de resistencia, aislamiento ni PCI. “Usted eche concreto, eche concreto”, aseguró que le indicaban durante su trabajo.

Las alertas operativas señalaron el asentamiento de estructuras sobre escombros y agua en los sectores de Fontibón y Patio Bonito - crédito Cortesía

También afirmó que se usaban materiales de baja calidad y que esas deficiencias podían apreciarse en losas y columnas. “La resistencia a veces se la pasan por la faja”, manifestó el subcontratista a este medio.

El hombre vinculó sus cuestionamientos con supuestos problemas en pilotajes de Fontibón y Patio Bonito. Aseguró que algunas estructuras se asentaron en terrenos con agua, escombros y residuos, una afirmación que presentó como una advertencia sobre eventuales riesgos futuros.

“Esos pilotajes están edificados, están sentados sobre un poco de escombros, un poco de basura”, indicó para el portal. El subcontratista también cuestionó la gestión de las quejas de comerciantes y vecinos. Según su versión, los mecanismos sociales recopilan solicitudes, pero no dan soluciones a los impactos viales de las obras.

Finalmente, en sus declaraciones para Infobe Colombia afirmó que los contratos cambiaron de tramo y que hubo dificultades para garantizar personal, recursos y pagos. Además, denunció que varios contratos ya ejecutados permanecían impagos.