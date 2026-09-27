Ejército denunció que las disidencias se llevaron el cuerpo de un soldado en El Tambo: “Estas conductas constituyen crímenes de guerra”

El Ejército Nacional denunció que integrantes de la estructura Carlos Patiño sustrajeron el cuerpo del soldado Idel José Torres Herrera en El Tambo, Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X

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El Ejército Nacional denunció que integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, sustrajeron el cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera, asesinado durante combates en una zona rural de El Tambo, Cauca. La institución aseguró que el hecho impide la investigación judicial y reclamó la entrega del cadáver para que la familia pueda despedirlo.

La situación ocurrió el 27 de septiembre de 2026 durante enfrentamientos entre tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N° 4, adscrita a la Tercera División del Ejército, e integrantes de la estructura Carlos Patiño, grupo armado que opera en el departamento.

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Según el pronunciamiento militar, Torres Herrera murió en medio de una ofensiva contra las tropas que incluyó el uso de drones y armas de largo alcance. Tras el ataque, hombres de la organización armada habrían retirado el cuerpo del uniformado del sitio de los combates.

“El cuerpo de nuestro héroe fue sustraído del lugar de los hechos, impidiendo hasta el momento su recuperación”, señaló el Ejército en un comunicado.

Integrantes de la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc, son señalados por el Ejército de sustraer el cuerpo del soldado Idel José Torres Herrera en El Tambo, Cauca - crédito Reuters

El soldado Idesl José Torres Herrera murió durante los enfrentamientos

La muerte de Idel José Torres Herrera se produjo en una zona donde continúan las operaciones militares contra la estructura Carlos Patiño. De acuerdo con el Ejército, sus unidades permanecen desplegadas en el sector, pese a las dificultades para el traslado de refuerzos y la evacuación aérea.

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El comando militar calificó como una vulneración al Derecho Internacional Humanitario la sustracción de los restos del uniformado. También sostuvo que el hecho agrava el sufrimiento de sus familiares, quienes aún no han podido recuperar el cuerpo.

Además, la Fiscalía General de la Nación requiere acceder al lugar de los hechos y al cadáver para adelantar los procedimientos urgentes de investigación.

Entre esas diligencias están la inspección técnica, la recolección de elementos que puedan servir como prueba y la determinación de las circunstancias de la muerte. Por lo que las autoridades enfrentan limitaciones para establecer los detalles del ataque y avanzar en una eventual judicialización de los responsables.

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La retención del cadáver impide que la Fiscalía General de la Nación realice la inspección técnica y recolecte pruebas en el sitio de los hechos - crédito @Ejercito_Div3 / X

“Este tipo de hechos vulnera el respeto por la dignidad de quienes pierden la vida en medio de las hostilidades, impide los actos urgentes necesarios para la investigación penal y profundiza el dolor de una familia que merece despedir dignamente a su ser querido”, indicó la Tercera División.

La institución sostuvo que la conducta puede tener consecuencias penales en Colombia, además de implicaciones bajo las normas internacionales aplicables a los conflictos armados. El Ejército mencionó el delito de irrespeto a cadáveres, contemplado en el artículo 204 del Código Penal, así como posibles conductas relacionadas con el ocultamiento o la destrucción de material probatorio y la obstrucción a la justicia.

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El Ejército calificó el hecho como una posible infracción al Derecho Internacional Humanitario

El pronunciamiento de la Tercera División señala que el traslado y la retención del cadáver pueden constituir un crimen de guerra, al considerar que se habría producido una manipulación arbitraria de los restos de una persona fallecida en las hostilidades.

La institución citó el Estatuto de Roma, los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977. También aludió a la norma 113 del derecho internacional consuetudinario, que establece obligaciones para las partes de un conflicto respecto del trato digno a los fallecidos.

Según el Ejército, todas las partes involucradas en un conflicto deben adoptar medidas para proteger los restos de quienes mueren durante las hostilidades. Esa obligación alcanza a las fuerzas estatales, los grupos armados organizados y, en determinados contextos, a civiles que intervengan en los hechos.

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Lluvias limitó el apoyo aéreo en la zona de combates

Las adversas condiciones meteorológicas en el sector dificultaron el ingreso del apoyo aéreo para atender la seguridad y facilitar las operaciones - crédito @Ejercito_Div3 / X

Las Fuerzas Militares informaron que las condiciones meteorológicas dificultaron el ingreso de apoyo aéreo a la zona donde se registraron los enfrentamientos. Esa situación limitó las labores tácticas para recuperar el cuerpo del soldado y atender la situación de seguridad en el área.

Ante ese escenario, el Ejército solicitó la intervención de organismos humanitarios, del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles para facilitar la entrega de los restos.

La institución indicó que el Cicr brindaría mediación para buscar la recuperación del cadáver y pidió que se garantice el respeto por la memoria del militar. “Exigimos respeto para nuestro soldado asesinado y su familia”, concluyó el Ejército, que expresó sus condolencias y afirmó que acompañará a los allegados del uniformado fallecido.

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