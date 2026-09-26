Colombia

Capturaron en Medellín a alias El Mexicano, enlace del Cartel de Jalisco Nueva Generación y la Mafia Mexicana

Las autoridades señalan que Fredy Chacón pagaba entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales a La Terraza y subestructuras del Clan del Golfo para obtener protección, custodiar cargamentos y asegurar su movilidad en el Valle de Aburrá

Así fue el operativo que resultó en la captura de alias El Mexicano - crédito @FicoGutierrez/X
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Las autoridades colombianas informaron la captura de Fredy Chacón, alias El Mexicano, señalado de coordinar en Colombia actividades vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng) y la organización criminal estadounidense Mexican Mafia, conocida como La Eme.

El procedimiento se realizó en una lujosa vivienda de Medellín, en una operación conjunta de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la información oficial, Chacón quedó a disposición de Migración Colombia, mientras las autoridades definen su situación judicial y un eventual proceso de extradición hacia Estados Unidos. La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo requiere y lo vincula desde 2015 con la Mexican Mafia.

Fredy Chacón, alias El Mexican’, fue capturado en una vivienda de Medellín y puesto a disposición de Migración Colombia - crédito @FicoGutierrez/X
Fredy Chacón, alias El Mexican’, fue capturado en una vivienda de Medellín y puesto a disposición de Migración Colombia - crédito @FicoGutierrez/X

La Fiscalía sostiene que “El Mexicano” habría creado empresas fachada en Medellín y Tijuana, México, para aparentar actividades comerciales legales y canalizar recursos de origen ilícito.

Durante el registro a la residencia, los investigadores incautaron cuatro computadores, dos tabletas, siete discos duros, seis teléfonos celulares, dos memorias USB, agendas y documentación contable. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inició el análisis de esos elementos para establecer el alcance de la presunta red financiera, cinfirmó el alcalde de la capital antioqueña.

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Según las autoridades, el investigado habría mantenido relaciones comerciales y financieras con compañías constituidas en Estados Unidos. Las pesquisas buscan determinar si esas sociedades funcionaron como vehículos para operaciones de lavado de activos relacionadas con el narcotráfico.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, afirmó que en la captial antioquña “no hay espacio para quienes pretenden convertir nuestra ciudad en plataforma del crimen organizado. Aquí los buscamos, los encontramos y los ponemos a disposición de las autoridades competentes. La ciudad se respeta. Uno a uno van cayendo”, escribió en su cuenta de X.

Según la investigación, el capturado habría usado empresas fachada en Medellín y Tijuana para mover recursos ilícitos - crédito @FicoGutierrez/X
Según la investigación, el capturado habría usado empresas fachada en Medellín y Tijuana para mover recursos ilícitos - crédito @FicoGutierrez/X

Pagos de hasta 15.000 dólares mensuales a grupos criminales locales

Los organismos de seguridad también indicaron que Chacón presuntamente pagaba entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales a integrantes de La Terraza y a subestructuras del Clan del Golfo.

Esos recursos, de acuerdo con la investigación, tenían como fin garantizar seguridad territorial, custodiar cargamentos de estupefacientes y proteger al señalado enlace criminal durante sus desplazamientos por el área metropolitana del Valle de Aburrá.

La información oficial añade que alias El Mexicano contaba con un esquema de seguridad conformado, en parte, por policías retirados. También se movilizaba en al menos dos vehículos blindados de alta gama.

Fredy Chacón, alias El Mexicano fue capturado en una vivienda de Medellín y puesto a disposición de Migración Colombia.- crédito @FicoGutierrez/X
Fredy Chacón, alias El Mexicano fue capturado en una vivienda de Medellín y puesto a disposición de Migración Colombia.- crédito @FicoGutierrez/X

Los informes compartidos con las autoridades colombianas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la oficina de la DEA en México señalan que Chacón tiene antecedentes en ese país por agresión agravada con arma de fuego, infracciones a la normativa sobre armas y secuestro extorsivo de adultos, informó El Tiempo.

Las autoridades estadounidenses lo identificaron en 2015 como integrante activo de la Mexican Mafia, una organización criminal surgida en prisiones de Estados Unidos que, según los reportes de inteligencia citados por la Fiscalía, mantiene vínculos operativos con carteles mexicanos.

El material incautado en Medellín será sometido a peritajes forenses y la Fiscalía busca establecer si la estructura atribuida a Chacón tuvo participación en operaciones de narcotráfico y lavado de activos del Cjng en Colombia.

Cinco capturados por presunta red que ofrecía viajes a México para llevar migrantes a Estados Unidos

La Policía Nacional confirmó el 23 de septiembre de 2026 que capturó a cinco presuntos integrantes de una red de tráfico internacional de migrantes que, según la investigación, ofrecía paquetes turísticos a México para trasladar de forma irregular a ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos.

La red criminal preparaba a los migrantes para que supieran qué decir en caso de ser detenidos por parte de agentes migratorios y federales en la frontera entre México y los Estados Unidos - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

La operación Thunder II se desarrolló el 24 de septiembre en Villavicencio y Mesetas, en el departamento del Meta. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) participaron en el procedimiento.

De acuerdo con las autoridades, la estructura cobraba entre $ 10 millones y $ 15 millones por persona. Las pesquisas indican que el grupo operaba desde al menos 2022 y que más de 300 migrantes habrían salido de Colombia mediante este esquema.

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