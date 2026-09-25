Abelardo de la Espriella entregó balance sobre la extradición de alias Araña y envió fuerte mensaje: el operativo quedó en imágenes

Este fue el categórico mensaje que el jefe de Estado le envió a "los criminales" tras la extradiciómn de alias Araña - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que se hizo efectiva la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con narcotráfico.

Rojas, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera, salió de la cárcel La Picota, en Bogotá, y fue trasladado en un operativo que incluyó una escala en Barranquilla antes de continuar su viaje hacia territorio estadounidense, este viernes 25 de septiembre de 2026.

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A través de un discurso desde el puerto de Barranquilla, en donde operan la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y la Capitanía de Puerto de Barranquilla de la Dimar, el jefe de Estado explicó que hizo la entrega personalmente de este criminal y que la Corte Suprema de Justicia autorizó la solicitud, mientras él firmó la orden “sin dilaciones”

Este fue el mensaje que escribió el presidente tras la extradición de alias Araña - crédito @ABDELAESRPEILLA/X

“Este acto representa mucho más que la entrega de un criminal. Es un mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico, golpear sus estructuras y fortalecer la cooperación con nuestros aliados para combatir un fenómeno criminal que trasciende nuestras fronteras”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

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Incluso, a través de un discurso en el que presentó su balance, el jefe de Estado afirmó que el acto es el cumplimiento de “un deber y un compromiso”.

El presidente Abelardo de la Espriella emitió un fuerte discurso en contra de los criminales que operan en Colombia - crédito @ABDELAESPREILLA/X

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