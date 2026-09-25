Colombia

Este es el perfil criminal de alias Araña, cabecilla de Comandos de Frontera nombrado gestor de paz por Gustavo Petro y extraditado a Estados Unidos por Abelardo de la Espriella

La Fiscalía le imputó en septiembre de 2026 su presunta participación en 16 homicidios ocurridos entre 2020 y 2024 en Caquetá. Los hechos fueron registrados en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania

Andrés Rojas, alias 'Araña', fue arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa
Andrés Rojas, alias 'Araña', fue arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa
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Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña, fue extraditado a Estados Unidos este viernes 25 de septiembre por delitos relacionados con narcotráfico, después de haber sido uno de los jefes criminales más buscados de Colombia y de participar en los contactos de paz del Gobierno de Gustavo Petro. La solicitud estadounidense abarca actividades que habría desarrollado desde 2017 en Colombia, Ecuador y otros lugares.

La Corte Suprema de Justicia avaló la procedencia del trámite y el presidente Abelardo De la Espriella firmó la extradición el 26 de agosto de 2026. El proceso culminará tras el traslado del jefe de los Comandos de Frontera, según El Heraldo.

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De Los Rastrojos a los Comandos de Frontera

Rojas nació en Cali en 1981, aunque se crió en Putumayo desde los siete años. Su trayectoria en actividades criminales suma 19 años y está asociada al narcotráfico, homicidios, extorsiones y control territorial.

La Fiscalía imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera vinculados a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía
La Fiscalía imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera vinculados a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía

Su ingreso a estructuras armadas se remonta a 2008, cuando fue vinculado a la banda criminal Los Rastrojos, uno de los grupos surgidos tras el paramilitarismo. Dos años después se integró a las Farc y pasó a La Constru, una organización que operaba articulada con el Bloque Sur de esa guerrilla.

En 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, fue designado gestor de paz. Esa condición permitió que saliera de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, para realizar labores sociales dentro del proceso de reincorporación.

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Araña afirmó en distintas entrevistas que retomó las armas porque era “perseguido e intimidado por la Policía”. Para 2021 ya era considerado uno de los cabecillas de los Comandos de Frontera, una disidencia surgida de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

Las autoridades sostienen que, bajo su mando, la organización consolidó su presencia en zonas de Putumayo y Caquetá. Sus operaciones estuvieron relacionadas con el tráfico de cocaína y el control de rutas hacia Ecuador, además de asesinatos de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y personas consideradas enemigas del grupo.

Captura de alias Araña - crédito CTI
Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña, fue extraditado a Estados Unidos este viernes 25 de septiembre por delitos relacionados con narcotráfico, después de haber sido uno de los jefes criminales más buscados de Colombia y de participar en los contactos de paz del Gobierno de Gustavo Petro - crédito CTI

La imputación por homicidios en Caquetá

La Fiscalía le imputó en septiembre de 2026 su presunta participación en 16 homicidios ocurridos entre 2020 y 2024 en Caquetá. Los hechos fueron registrados en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania.

Entre los casos investigados figura el asesinato de María Isabel Ramos Álzate, una líder social atacada en diciembre de 2023 en Solita. También se indaga su presunta responsabilidad en el homicidio de Jorge Riaño Ramos, firmante de paz asesinado en noviembre de 2020 en una zona rural de Florencia.

Por esos hechos, la Fiscalía le imputó delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Araña no aceptó los cargos.

Su captura ocurrió el 13 de febrero de 2025 en un hotel de Bogotá, mientras participaba en actividades vinculadas con las conversaciones que el Gobierno de Gustavo Petro adelantaba con estructuras armadas. Para entonces ya tenía la condición de gestor de paz.

Alias Araña fue extraditado a Estados Unidos

Inicia el traslado de alias 'Araña' a la base militar de Catam para su extradición a EE. UU - crédito @vanguardiacom/X

La extradición de Giovani Andrés Rojas, alias Araña, hacia Estados Unidos comenzó durante la madrugada del viernes 25 de septiembre de 2026, con un operativo coordinado por la Dijín, la Interpol y otras unidades de la Policía Nacional. El traslado partió a las 3:50 a. m. desde la cárcel La Picota y pasó por la estación de Policía de Los Mártires, donde se realizó una reseña del detenido.

El convoy continuó hacia el aeropuerto militar de Catam, acompañado por un helicóptero Halcón y bajo una fuerte escolta. Rojas, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera, fue requerido por una corte del sur de California por delitos relacionados con narcotráfico y organización criminal.

Según el texto, el procedimiento incluyó una escala en Barranquilla. Allí, el detenido llegó cerca de las 9:45 a. m. al Comando Aéreo de Combate número 3, desde donde continuó su traslado en un avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). A las 11:30 a. m. se informó que la extradición había concluido y que Rojas viajaba hacia territorio estadounidense.

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