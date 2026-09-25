Gustavo Petro compartió nuevo video sobre el presunto abuso policial contra Donovan Balanta en Bogotá: “Romper la matrix de la mentira”

El caso se presentó el domingo 20 de septiembre en jurisdicción del barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, pero al lugar llegaron uniformados adscritos al vecino municipio de Soacha, y por este motivo los familiares del hombre pidieron una investigación a fondo para que se haga justicia, en lo que han denominado como un presunto caso de abuso de autoridad policial - crédito @Canal91mas/X

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Antes de la movilización y plantón que amigos, integrantes de la comunidad afro y el abogado defensor de la familia de Donovan Balanta Paz, Alí Bantú Ashantí, realizaron pasadas las 9:00 a. m. del viernes 25 de septiembre de 2026, en redes sociales circuló un nuevo video que captó el momento exacto en el que un grupo de uniformados que llegó hasta el sector de Caracolí (localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá), el domingo 20 de septiembre, y se observa cómo los agentes agreden al hombre de 34 años, a pesar de que ya estaba reducido en el suelo.

Uno de los primeros en replicar esta grabación, que muestra los hechos de frente, y no de espaldas, como se conocía hasta el momento, fue el expresidente Gustavo Petro, que acompañó la grabación que reveló el medio regional Canal 91+, con la invitación a ver el informe periodístico para “romper la Matrix de la mentira”.

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En la grabación se señala por parte del periodista Hollman Morris (exgerente de Inravisión, antes denominada Rtvc - Sistema de Medios Públicos) que “la policía le gritaba a Donovan ‘gonorrea’“.

El expresidente Petro compartió el video desde su cuenta de X la mañana del viernes 24 de septiembre de 2026 - crédito @petrogustavo/X

En el mismo informe se señaló que al joven afro “le pegaron con los cascos, le quitaron los zapatos y a pesar de tenerlo ya reducido, le aplican una descarga eléctrica con un teaser”.

Al final, “lo suben a una patrulla y horas después aparece en un hospital sin signos vitales, es decir, muerto”, concluye la grabación.

Otra de las voces que salió a rechazar el caso fue el representante la Cámara por Bogotá Daniel Monroy, que también pidió una investigación exhaustiva en el mensaje que compartió desde su perfil de X.

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Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X

“Este video no deja dudas: Donovan Balanta fue víctima de abuso policial y racismo. Lo discriminaron por su color de piel, le quitaron los zapatos, lo arrastraron por la calle y lo electrocutaron hasta dejarlo inconsciente. Bastó un mes y medio para volver a la represión contra nuestro pueblo”, señaló el congresista.

Al final, el representante a la Cámara le exigió a la Policía Metropolitana de Soacha (Mesoa), el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación “sanciones a los responsables y reparación a la familia Balanta”.