Paro armado de ‘Los Pachenca’ genera preocupación al gremio turístico de Santa Marta: hoteles reportan caídas de reservas para la semana de receso de octubre

El paro armado provocó la caída de la ocupación hotelera por debajo del 38 % en la ciudad de Santa Marta y al 15 % en el corredor hacia el Parque Tayrona - crédito Colprensa

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El paro armado efectuado por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) en Magdalena y La Guajira ya golpea al turismo de la ciudad de Santa Marta con cancelaciones y aplazamientos de reservas hoteleras, a menos de quince días del receso escolar, según estimaciones de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

Pese a que el grupo armado anunciaron el cese de hostilidades a partir de las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre, las acciones de la organización criminal han generado preocupación en el gremio turístico de la región.

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Durante la ola de violencia, que se efectuó tras el operativo militar que derivó en la muerte de alias Cholo, señalado cabecilla del grupo armado conocido también como Los Pachenca, se produjeron enfrentamientos, disparos, amenazas contra comerciantes, pobladores y transportadores, así como la quema de buses en la Troncal del Caribe.

créditos Colombia Oscura / X

Esta situación ha derivado una caída más fuerte en el corredor hacia el Parque Tayrona y la jurisdicción de Palomino (La Guajira). Allí, Cotelco Magdalena reportó un promedio de 15% de ocupación, mientras en la ciudad samaria la hotelería estaba por debajo de 38% y las reservas seguían a la baja. Igualmente, el panorama es similar en El Rodadero, Bello Horizonte, Pozos Colorados, Don Jaca, el Centro Histórico y Taganga, en la que también evidenciaron la disminución de reservas.

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A ello, se suma que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a la ciudadanía para que eviten circular por las zonas afectadas por la ola de violencia en la región del Caribe colombiano.

Frente a esta situación, Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, expresó la situación que se registra en la ciudad samaria y advirtió que octubre suele abrir una oportunidad para elevar la ocupación con la llegada de familias durante el receso académico. “Después de los recientes hechos de orden público, empresarios temen que las imágenes de establecimientos cerrados, bloqueos y hechos violentos terminen pesando sobre las decisiones de quienes todavía evalúan viajar”, dijo a El Tiempo.

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Santa Marta (50,3%), Pereira (33,5%) y Medellín (26,6%) fueron las ciudades en las que más aumentó la llegada de pasajeros de vuelos nacionales en julio de este año - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Al ser consultado por la medida del Gobierno estadounidense, el directivo señaló que surgió de una consulta rápida entre hoteleros. “Anoche, en una encuesta rápida que hicimos a través de WhatsApp, el promedio de ocupación está en el quince por ciento. Se les cayó”, afirmó.

El dirigente agregó que en el casco urbano la situación tampoco es estable. “La hotelería de Santa Marta, o sea, lo que es aquí la ciudad, está por debajo del 38% hasta el día de ayer. Y está cayendo la reserva”, indicó a Portafolio.

El impacto económico se extiende más allá de los hoteles

Del mismo modo, García indicó que la afectación alcanza a una red más amplia de actividades que dependen del visitante, entre los que se destacan trabajadores, proveedores y familias vinculadas al turismo.

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“Los hoteleros nos beneficiamos, pero también los carperos, los lancheros, el que vende un raspado, el que hace una carrera en taxi del aeropuerto a un hotel o a un establecimiento, y los tours, los agentes de viajes”, expresó.

Carlos Jaramillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, calculó en El Tiempo que unas 22.000 empresas y establecimientos resultaron afectados durante la jornada de parálisis. La misma estimación incluye a cerca de 110.000 personas vinculadas a esas actividades.

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

Jaramillo afirmó en El Tiempo que solo en un día dejaron de entrar $39.500 millones a la balanza comercial de Santa Marta. Al sumar las afectaciones de Ciénaga, el cálculo preliminar sube a $42.500 millones, según ese medio.

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Alrededor de 51% del producto interno bruto de Santa Marta está relacionado con el turismo y actividades conexas, de acuerdo con Jaramillo. A pesar del paro armado, el sector ya venía de un primer semestre con ocupación inferior a la de un año atrás y recordó un episodio parecido entre finales de febrero y comienzos de marzo, según Cotelco Magdalena.

Refuerzo de seguridad

Ante la posible suspensión de las acciones armadas en Santa Marta, el presidente de Cotelco Magdalena, Omar García, manifestó su esperanza para que los turistas nacionales y extranjeros no desistan de sus planes y puedan disfrutar de los atractivos turísticos de la región.

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“Tenemos toda la esperanza que a partir del viernes 2 de octubre hasta el puente de la Raza, que es el 12, la hotelería formal, con base a datos históricos, podamos tener un promedio de ocupación toda la semana de un 70%”, precisó el directivo a Blu Radio.

Agentes de la Policía de Colombia fueron captados este 23 de septiembre al custodiar un las calles de Santa Marta, tras la violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en la capital del departamento del Magdalena (Colombia). EFE/Jhon Carlos Araujo

Las autoridades reforzaron la seguridad en Santa Marta y mantienen un Puesto de Mando Unificado para seguir los hechos y coordinar acciones. El alcalde Carlos Pinedo Cuello dijo a Caracol Radio que la ciudad cuenta con 600 policías y 500 militares para garantizar la seguridad de los turistas y locales.

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“Si brindamos seguridad, aumenta el comercio; si brindamos seguridad, aumenta el turismo; si brindamos seguridad, aumenta la inversión”, afirmó a la cadena radial.

Por su parte, el ministro de Defensa Jorge Mora sostuvo que las ACSN buscan intimidar a la población con sus acciones. “Al verse golpeados en la cabeza, estos bandidos han pretendido amedrentar a comerciantes, bloquear vías y sembrar zozobra en la población”, declaró en el Congreso en atención a los medios de comunicación. La preocupación inmediata del sector está en evitar que la temporada de receso pierda viajeros antes de empezar.