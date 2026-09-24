Profesora pidió dibujar las banderas del Eln y las Farc y el Centro de Memoria se refirió al acto: “Enseñar a los niños la historia del conflicto es necesario”

Una guía escolar en Villa del Rosario pidió a los alumnos recordar las insignias del ELN y las Farc - crédito captura de pantalla TikTok

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La Secretaría de Educación de Norte de Santander pidió un informe al rector del Instituto Técnico María Inmaculada, sede Policarpa Salavarrieta, tras la denuncia por una guía entregada a alumnos de cuarto y quinto de primaria en Villa del Rosario que incluía una actividad sobre las insignias de las Farc y el ELN.

La controversia se amplificó en redes sociales después de que circularan imágenes del material y un audio atribuido a la docente señalada. Mientras la dependencia departamental evalúa si activa una investigación, el rector del colegio sostuvo que todavía revisan el caso y cuestionó los señalamientos previos a esa verificación.

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La actividad habría sido entregada el martes 22 de septiembre y pedía a los estudiantes hacer dibujos vinculados con las banderas de los dos grupos armados. En una de las preguntas que se difundieron se lee: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el Eln?”.

La Secretaría de Educación departamental solicitó explicaciones a las directivas del plantel luego de conocer un video con la denuncia. Según la entidad, el informe permitirá establecer si corresponde abrir actuaciones desde su área de inspección y vigilancia y aplicar la ruta de un eventual proceso investigativo.

Uso de símbolos de grupos armados en clase

El Centro Nacional de Memoria Histórica intervino en la discusión con una diferenciación entre la enseñanza de la historia del conflicto armado y el empleo de emblemas de organizaciones que participaron en hechos de violencia.

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“Enseñar a los niños la historia del conflicto es necesario”, afirmó la entidad en una publicación en su cuenta oficial de X. Luego fijó su postura sobre el ejercicio cuestionado: “Ponerlos a dibujar las banderas del ELN y las FARC, no”.

El organismo añadió que la enseñanza de la memoria histórica debe enfocarse en quienes padecieron el conflicto. “La memoria histórica debe partir de las víctimas, sus historias y su dignidad, no de los emblemas de quienes ejercieron violencia”, sostuvo.

La denuncia también incluyó un audio atribuido presuntamente a la maestra. En la grabación se escucha: “En todo caso, en vista que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarle las notas si ya están disgustados los padres”.

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La voz que aparece en ese registro anticipa además posibles preguntas sobre el mismo asunto durante una evaluación. “Por la guía, no quiero ver cómo se van a disgustar cuando en la evaluación les pregunte y les pida que describan características relevantes según esos temas”, dice el audio.