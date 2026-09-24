Qué pasó con el bebé de 7 meses que murió en Bello, cerca a Medellín, cuestionó la Alcaldía: presentaba múltiples signos de violencia

Una tierna mano de un bebé de 14 meses reposa sobre una almohada, capturando la inocencia de la primera infancia en esta fotografía monocromática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía de Bello pidió esclarecer la muerte de un bebé de siete meses que falleció mientras recibía atención en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. En un comunicado oficial, la administración municipal afirmó que “no se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones que puedan poner en riesgo su seguridad”.

El menor residía en el asentamiento Nueva Jerusalén, en jurisdicción de Bello. Su madre, una mujer extranjera de 18 años, lo llevó el 21 de septiembre al centro médico tras referir que había sufrido varias caídas accidentales dentro de la vivienda.

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Mientras el niño permanecía hospitalizado, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello activó un protocolo junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para ubicarlo en un hogar sustituto de cuidado especial. El traslado no se concretó porque el bebé murió durante el tratamiento médico.

El equipo médico notificó el caso a las autoridades al detectar lesiones que, según la Alcaldía, no coincidían con la versión entregada por la joven mujer.

La Alcaldía de Bello pidió esclarecer la muerte de un bebé de siete meses que falleció mientras recibía atención en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín - crédito Alcadía de Bello

El reporte mencionó que " el equipo médico del centro hospitalario puso en conocimiento de las autoridades competentes la situación, ya que el menor presentaba múltiples lesiones, entre ellas, asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, algo que era inconsistente con el relato de su madre".

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“La situación nos afecta a todos”, señaló la administración municipal en su pronunciamiento. La Alcaldía solicitó la intervención de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para determinar las circunstancias de la muerte.

Las personas que conozcan casos de maltrato físico, moral o psicológico contra menores de edad pueden comunicarse con la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional o acudir a la Fiscalía, las comisarías de Familia y las personerías municipales.