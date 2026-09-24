Militarización en Santa Marta pondría en riesgo el partido de Unión Magdalena y Santa Fe en Copa Colombia: esto se sabe

La militarización en Santa Marta, por orden del Gobierno nacional, afectaría el partido de Copa Colombia entre Unión Magdalena y Santa Fe - crédito DIM / Colprensa

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Santa Marta pasa por sus peores momentos en los últimos días por cuenta de las acciones criminales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como Los Pachenca, como respuesta a dos de sus cabecillas abatidos por el Gobierno nacional.

Debido a eso, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de la capital del Magdalena el martes 22 de septiembre de 2026. Además, debido a la situación de orden público, varios habitantes cerraron sus comercios, mientras que los colegios tampoco abrieron sus puertas para recibir a los estudiantes.

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Sumado a eso, existe el riesgo de que no se juegue el encuentro del Unión Magdalena ante Santa Fe, por la primera fase de la Copa Colombia, y con el problema del poco espacio para un nuevo aplazamiento porque lleva dos meses sin realizarse el compromiso, debido a que los cardenales jugaban la Copa Sudamericana.

Militarización afectaría Unión Magdalena vs. Santa Fe

En las calles de Santa Marta se ha visto al Ejército patrullar con soldados y vehículos blindados para garantizar la seguridad en la ciudad, pues el grupo criminal amenazó con un paro armado por la muerte de alias Cholo y alias Bendito Menor, además de alteraciones al orden público en la ciudad.

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Debido a eso, existe riesgo para el encuentro de Unión Magdalena y Santa Fe por falta de garantías de seguridad, pues es una de las razones principales para que se organice un compromiso profesional en el fútbol colombiano, tenga o no tenga público en las tribunas.

Santa Fe va ganando la serie 2-0 sobre Unión Magdalena, tras la ida de la primera fase de Copa Colombia en Bogotá - crédito Dimayor / Juan Camilo Urrego/VizzorImage

Según el medio Deportes RCN, apareció la opción de que se aplace el compromiso de Copa Colombia ante esa situación, a la espera de que se tranquilice el ambiente en Santa Marta para las plantillas, sobre todo la de Santa Fe que debe viajar desde Bogotá y concentrar en hotel, como para los hinchas.

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Infobae Colombia trató de comunicarse con los cardenales y la Dimayor ante la situación de seguridad en la capital del Magdalena, pero no obtuvo respuesta, por lo que no fue posible confirmar si se analiza o no la alternativa de posponer el juego para una próxima fecha.

Por el momento, tampoco se sabe si habrá público en el partido en Santa Marta por Copa Colombia - crédito Unión Magdalena

Por el momento, se mantiene en firme el viernes 25 de septiembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, que se encuentra a las afueras de la ciudad y el ganador se verá con Fortaleza en los octavos de final, fase en la que será a partido único, por decisión de la Dimayor tras el terremoto del 10 de agosto.

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Crisis hotelera en Santa Marta

El gremio Cotelco Magdalena advirtió que las cancelaciones y aplazamientos de reservas, tras el paro armado y la crisis de seguridad en Santa Marta, amenazan la temporada de octubre, cuando el receso escolar suele aumentar la llegada de familias y la ocupación hotelera.

El impacto ya se concentra en el corredor turístico entre el peaje de Neguanje y Palomino, donde algunos establecimientos no superan el 15% de ocupación. En El Rodadero, Bello Horizonte, Pozos Colorados, Don Jaca, el Centro Histórico y Taganga también disminuyó el ritmo de las reservas, aunque los hoteles continúan abiertos y reciben visitantes, señaló El Tiempo.

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La parálisis durante la jornada afectó a cerca de 22.000 empresas y establecimientos, con unas 110.000 personas vinculadas a esas actividades. Carlos Jaramillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, calculó que la ciudad dejó de recibir $ 39.500 millones en su balanza comercial, una cifra que asciende a cerca de $ 42.500 millones al incluir a Ciénaga.

Más de 500 militares llegaron a Santa Marta para reforzar la seguridad tras las amenazas del grupo criminal Los Pachenca - crédito Ejército Nacional

El turismo y las actividades asociadas representan alrededor del 51 % del producto interno bruto de Santa Marta, de acuerdo con Jaramillo. Por esa dependencia, las reservas suspendidas pueden afectar no solo a los hoteles, sino también a restaurantes, transportadores, guías, operadores turísticos, vendedores, proveedores y trabajadores.

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Omar García Silva, dirigente gremial de Cotelco Magdalena, señaló que los empresarios temen que las imágenes de negocios cerrados, bloqueos y hechos violentos influyan sobre los viajeros que aún deciden si visitarán la ciudad: “Los hoteleros trabajamos las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. No acabamos de salir de una situación cuando ya estamos enfrentando otra. Hoy nos preocupan las cancelaciones de reservas porque afectan a los trabajadores, proveedores y familias que dependen del turismo”.

La semana de descanso académico moviliza familias desde Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otras regiones del país hacia destinos del Caribe. Para Santa Marta, ese flujo suele aumentar la actividad en hoteles, playas, restaurantes, transporte y operadores turísticos.

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