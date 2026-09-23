Colombia

Video: niños del municipio de Timba, Cauca, fueron evacuados gateando en medio de combates entre el Ejército y las disidencias

Las Fuerzas Militares confirmaron oficialmente que se sostienen acciones sostenidas en contra de las estructuras Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, así como del bloque occidental Jacobo Arenas

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La jornada escolar del 23 de septiembre de 2026, en el corregimiento de Timba, en jurisdicción de Jamundí, Valle del Cauca, terminó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc.

En video quedó captado el momento cuando numerosos menores de edad salieron gateando de las aulas hacia el patio de juegos de la institución para buscar refugio, tras una explosión y ráfagas de fusil que se escucharon cerca del establecimiento educativo.

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Los videos difundidos durante la emergencia registraron a los estudiantes desplazándose sobre el suelo, siguiendo indicaciones, mientras docentes los guiaban hacia un punto humanitario establecido con antelación.

Los hechos ocurrieron en esta zona limítrofe entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, donde operan estructuras disidentes, ahora objetivo militar.

Así se vieron los menores siendo llevados a un centro de resguardo - crédito captura de pantalla @Marovaan/X
Así se vieron los menores siendo llevados a un centro de resguardo - crédito captura de pantalla @Marovaan/X

La evacuación se activó después de que los combates alcanzaran sectores cercanos al colegio. Los profesores aplicaron los protocolos de protección para evitar que los menores quedaran expuestos a las detonaciones y los disparos.

Información suministrada por el medio vallecaucano El País de Cali, la comunidad educativa recibió la instrucción de abandonar los salones y desplazarse a un área definida como lugar de resguardo.

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La zona es escenario de operaciones contra la estructura Jaime Martínez

Los enfrentamientos se registraron durante operaciones del Ejército contra integrantes de las disidencias de las Farc que tienen presencia en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Timba es un corredor de interés para los grupos armados por su conexión con municipios caucano como Suárez y Buenos Aires.

Ese mismo día, una comisión de la Fiscalía General de la Nación, acompañada por el Ejército, fue atacada con explosivos, drones y ráfagas de fusil cuando adelantaba una diligencia en zona rural de Timba, Cauca. El ataque fue atribuido a la estructura Jaime Martínez.

Según la información conocida, un vehículo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recibió impactos durante la acción armada y los funcionarios tuvieron que retirarse. Las tropas que respaldaban el procedimiento permanecieron en el sector para enfrentar a los atacantes.

Así van los operativos que adelantan las Fuerzas Militares: cuatro disidentes neutralizados

El Ejército Nacional informó que cuatro presuntos integrantes de las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos murieron durante operaciones militares en Cauca, mientras que otros dos fueron capturados heridos.

Las acciones se desarrollaron entre el 22 y 23 de septiembre de 2026 contra grupos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que las autoridades vinculan con alias Iván Mordisco.

De acuerdo con el reporte oficial, los enfrentamientos permitieron recuperar dos cuerpos e incautar cinco motocicletas, ocho armas de fuego y 342 cartuchos de diferentes calibres. La institución indicó que el material decomisado afectaría las capacidades de movilidad y armamento de las estructuras armadas.

Las operaciones estuvieron a cargo de tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

El comandante de la Tercera División, brigadier general Samuel Salinas Valencia, afirmó que la ofensiva se mantuvo en distintos sectores del departamento y que los dos capturados heridos recibieron atención en el área de combate

“Las operaciones militares desarrolladas con el apoyo de las capacidades especiales de la inteligencia militar, la aviación del ejército, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, se llevaron a cabo en diferentes sectores del departamento del Cauca. Las fuerzas militares junto a la Policía Nacional continuarán desarrollando operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para evitar estas organizaciones y contribuir a la estabilidad del suroccidente colombiano”, aseguró el oficial.

Según Salinas Valencia, durante los combates las tropas afectaron las capacidades armadas y de desplazamiento de las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos.

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