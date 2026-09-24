Colombia

En video | Jóvenes arriesgaron su vida al subirse al techo de un bus de Transmilenio por la NQS, la empresa se pronunció

Concejales de Bogotá rechazaron la riesgosa acción y reclamaron medidas por parte del sistema para evitar que estas situaciones se continúen presentando

En las imágenes se observa a las personas sentadas en la parte superior del vehículo en movimiento mientras se graban con un teléfono móvil a lo largo de la troncal NQS, cerca del Movistar Arena - crédito @ABarriosBernal / X

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Tres jóvenes se subieron al techo de un bus articulado de Transmilenio mientras el vehículo circulaba por la troncal NQS de Bogotá, según un video difundido por el concejal Andrés Barrios.

El cabildante indicó que la acción expuso a los jóvenes a un riesgo y pudo afectar la operación del sistema, mientras que el también concejal Juan Manuel Díaz cuestionó la respuesta institucional ante este tipo de conductas, puesto que no es la primera vez que una situación de este tipo se presenta.

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En su denuncia, el cabildante pidió que Transmilenio y las autoridades los identifiquen y apliquen sanciones, al advertir que la conducta supone un peligro para quienes la realizan y a los usuarios del sistema.

Los jóvenes posan muy relajados durante todo el camino - crédito Transmilenio / X
Los jóvenes posan muy relajados durante todo el camino - crédito Transmilenio / X

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los tres jóvenes (dos hombres y una mujer) acostados sobre el techo de una estación de la troncal NQS. Luego, cuando un articulado se detiene en el lugar, saltan sobre el vehículo.

Durante el recorrido, los participantes se acomodan sobre el techo y saludan a la cámara con una sonrisa. El articulado avanza mientras los jóvenes permanecen en la parte superior del bus. En el video se puede ver cuando pasan por la estación Movistar Arena.

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En una parte de la grabación, los tres parecen ocultarse para evitar ser descubiertos y al final descienden del vehículo, pasando al techo de otra estación y bajando por la estructura.

El pronunciamiento de Transmilenio

El sistema de transporte se pronunció ante el revuelo generado por el video que se viralizó a través de las diferentes plataformas digitales y condenó la conducta de sus protagonistas.

“Rechazamos enfática y reiterativamente cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Hacemos un llamado a rescatar los valores y los buenos comportamientos porque este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de quienes lo realizan y la de cientos de usuarios que se movilizan en nuestro Sistema”, expresó la entidad en declaraciones confirmadas por Caracol Radio.

Y es que en el Artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia están consignados los comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público colectivo. En este caso, según el Manual de la Comunidad Usuaria de Transmilenio, aplicarían las siguientes sanciones:

  • Quien ingrese o salga de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto. Se expone a una multa tipo 1 que equivale a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
  • Quien perturbe la tranquilidad de los demás en los medios de transporte público, mediante cualquier acto molesto. Se expone a una multa tipo 1 que equivale a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
  • Quien evada el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio. Se expone a una multa tipo 2 que equivale a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes.
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El reclamo por la seguridad y los colados del sistema

El concejal Andrés Barrios afirmó que los jóvenes “se suben a los buses para grabar videos”, pero también advirtió que estas peligrosas maniobras servirían para evitar el pago del pasaje. En consecuencia, pidió la intervención de Transmilenio y de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

¡Ahora en TransMilenio se están colando hasta por el techo!”, escribió Barrios en su publicación, en la que además cuestionó que estas conductas ocurran porque, según señaló, los responsables consideran que no habrá consecuencias.

El concejal también preguntó: “¿Dónde está la autoridad? ¿Quién está haciendo respetar la ley?”, e insisitió en la importancia de que las entidades identifiquen a las personas que aparecen en el video y apliquen las sanciones que correspondan.

El video muestra la magnitud del riesgo por este cuestionable hecho - crédito Andrés Barrios / X
El video muestra la magnitud del riesgo por este cuestionable hecho - crédito Andrés Barrios / X

Barrios sostuvo que el sistema “no puede seguir deteriorándose frente a todos mientras la Administración mira para otro lado”.

Por su parte, el concejal Juan Manuel Díaz cuestionó el comportamiento de los jóvenes: “¿Qué está pasando con la cultura ciudadana?”. Del mismo modo, aseguró que “no es una gracia” que los involucrados se subieran al techo de un vehículo en movimiento para grabar contenido para redes sociales.

Ciudadanos piden sanciones para los protagonistas del video - crédito Andrés Barrios / X
Ciudadanos piden sanciones para los protagonistas del video - crédito Juan Manuel Díaz / X

El cabildante planteó interrogantes sobre las motivaciones de la acción: “¿Todo por un pasaje?, ¿por unos likes?”. También aseguró que quienes incurren en estas conductas pueden atreverse a más cuando perciben falta de reacción por parte de las autoridades. “Estas conductas tienen consecuencias”, indicó.

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