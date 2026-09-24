Colombia

Bogotá abrió 55 vacantes definitivas para docentes orientadores: inscripciones en el Sistema Maestro desde el 24 de septiembre

La Secretaría de Educación verificará los documentos y las condiciones de quienes avancen en el proceso, antes de formalizar sus designaciones e incorporarlos a las instituciones educativas oficiales

La Secretaría de Educación de Bogotá abrió 55 vacantes para docentes orientadores a través de la plataforma Sistema Maestro - crédito Secretaría de Mujer
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La Secretaría de Educación del Distrito abrió 55 vacantes definitivas para docentes orientadores en colegios oficiales de Bogotá.

Las personas que cumplan los requisitos podrán postularse desde el 24 de septiembre a través de Sistema Maestro, la plataforma del Ministerio de Educación Nacional, donde cada convocatoria permanecerá habilitada durante 24 horas después de su publicación.

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Las vacantes buscan reforzar el acompañamiento emocional, social y pedagógico de niñas, niños y jóvenes en las instituciones educativas distritales. El proceso de inscripción se realiza en el portal oficial de Sistema Maestro, mediante el registro de la hoja de vida y la postulación a la plaza de interés cuando aparezca disponible en el mapa de oferta.

Los nuevos docentes orientadores apoyarán la atención psicosocial, la convivencia escolar y los procesos relacionados con salud mental. También acompañarán a estudiantes, familias y comunidades educativas ante situaciones que afecten las trayectorias escolares o requieran activar rutas de atención.

Los docentes orientadores reforzarán el acompañamiento emocional, la convivencia escolar y los procesos de salud mental en los colegios oficiales - crédito @Educacionbogota / X
Los docentes orientadores reforzarán el acompañamiento emocional, la convivencia escolar y los procesos de salud mental en los colegios oficiales - crédito @Educacionbogota / X

La Secretaría de Educación informó que, desde 2024, la Administración distrital ha ampliado en 332 cargos la planta de docentes orientadores financiados con recursos propios. Con las 55 plazas anunciadas, la relación pasará de más de 450 estudiantes por cada orientador a 330 alumnos por profesional durante el cuatrienio.

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Cómo postularse a las vacantes en Sistema Maestro

Las personas interesadas deben ingresar a Sistema Maestro y verificar la publicación de las vacantes para docentes orientadores en Bogotá. La plataforma es un mecanismo de provisión transitoria de cargos docentes en instituciones educativas oficiales y permite postularse a las ofertas reportadas por las entidades territoriales certificadas.

Quienes no tengan usuario deben seleccionar la opción “Regístrese” y completar los datos solicitados: tipo y número de documento, nombres, apellidos, correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Después deberán aceptar la política de tratamiento de datos para finalizar la creación de la cuenta.

Los aspirantes que ya cuenten con un usuario activo de la antigua plataforma Banco de la Excelencia no requieren un nuevo registro. Con sus credenciales podrán ingresar y completar la información necesaria para participar en los ciclos de oferta.

Los aspirantes deben cargar su hoja de vida y certificados en formato PDF con un peso máximo de un megabyte - crédito Alcaldía de Bogotá
Los aspirantes deben cargar su hoja de vida y certificados en formato PDF con un peso máximo de un megabyte - crédito Alcaldía de Bogotá

Tras acceder a la plataforma, cada persona debe diligenciar los módulos obligatorios de su hoja de vida y cargar los documentos requeridos en formato PDF. Cada archivo puede tener un peso máximo de 1 MB.

La información debe incluir datos básicos e identificación, formación académica, experiencia laboral relacionada con docencia y perfil educativo. También se debe seleccionar la entidad territorial de interés, en este caso la Secretaría de Educación del Distrito.

Documentos y condiciones que deben revisar los aspirantes

Sistema Maestro exige que la formación reportada corresponda a títulos académicos culminados que habiliten al aspirante para ejercer el cargo, según el manual de funciones. Las certificaciones de experiencia laboral deben estar enfocadas estrictamente en el área de docencia.

La plataforma permite la provisión de vacantes definitivas y plantas temporales mediante nombramiento provisional para docentes de aula y docentes orientadores. Este mecanismo no genera derechos de carrera para quienes sean vinculados.

La secretaria de Educación afirmó que la medida busca garantizar espacios de escucha para los estudiantes en los colegios - crédito Alcaldía de Bogotá
La secretaria de Educación afirmó que la medida busca garantizar espacios de escucha para los estudiantes en los colegios - crédito Alcaldía de Bogotá

Una vez se publique una plaza, los aspirantes deberán postularse dentro de las 24 horas siguientes. Al cerrarse el ciclo de oferta, Sistema Maestro preseleccionará a los tres candidatos mejor ubicados por cada vacante, de acuerdo con el tipo de priorización definido por la plataforma.

La Secretaría de Educación revisará posteriormente los requisitos y la documentación de las personas preseleccionadas. Si el proceso avanza de forma satisfactoria, se realizarán el nombramiento y la posesión para que los nuevos orientadores se incorporen a los colegios oficiales.

La secretaria de Educación, Julia Rubiano, señaló que la convocatoria busca fortalecer los equipos de apoyo en las instituciones. “Nuestras niñas, niños y jóvenes sepan que hay alguien dispuesto a escucharlos”, afirmó al referirse a la función de estos profesionales.

Qué hacen los docentes orientadores en los colegios

Los docentes orientadores son profesionales de la educación o de áreas psicosociales que acompañan el desarrollo integral de los estudiantes. Su labor tiene un carácter pedagógico y de apoyo a la comunidad educativa; no corresponde a funciones administrativas ni a atención clínica.

El colegio público Morisco tendrá Bachillerato Internacional desde 2024 - crédito Secretaría de Educación
La labor de los orientadores cumple una función pedagógica y no incluye tareas administrativas ni atención clínica - crédito Secretaría de Educación

Entre sus tareas está la promoción de la salud mental y la creación de espacios de escucha y asesoría frente a dificultades personales o familiares. También intervienen en la prevención y mediación de conflictos, así como en la aplicación de rutas de atención ante casos de acoso escolar o vulneración de derechos.

Estos profesionales orientan a los alumnos en la construcción de su proyecto de vida, el autoconocimiento y la toma de decisiones sobre su futuro académico y laboral. Asimismo, trabajan con directivos, docentes y familias para favorecer entornos escolares seguros e inclusivos.

Cuando una situación requiere atención especializada, los orientadores pueden servir de enlace con entidades como la Secretaría de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) o las Comisarías de Familia.

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