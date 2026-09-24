Ministerio de Vivienda identificó 925 proyectos de agua sin financiación: requieren $14,8 billones para avanzar

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, presentó el diagnóstico de los proyectos de agua y saneamiento durante el Congreso Andesco 2026 - crédito Minvivienda

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El Ministerio de Vivienda tiene sobre la mesa una cartera de obras de agua potable y saneamiento básico que supera ampliamente los recursos disponibles para inversión. De los 1.147 proyectos identificados por la entidad, 925 todavía no cuentan con financiación y sus necesidades ascienden a $14,8 billones.

El diagnóstico fue presentado por Jaime Andrés Beltrán durante el Congreso Andesco 2026, donde explicó el estado de las iniciativas encontradas al asumir la cartera. Según el ministro, 222 proyectos sí tienen recursos y permanecen dentro del inventario de obras activas o suspendidas.

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De los 1.147 proyectos identificados por el Ministerio, 152 se encuentran en ejecución y otros 70 permanecen suspendidos - crédito Colprensa

De ese grupo, 152 proyectos están actualmente en ejecución y representan inversiones por $4,9 billones. Otros 70, con recursos cercanos a $694.000 millones, permanecen suspendidos. En total, las iniciativas financiadas reúnen inversiones por aproximadamente $5,59 billones.

La mayor preocupación para el Ministerio está en los proyectos que siguen esperando recursos. Son 925 iniciativas que, de acuerdo con Beltrán, responden a necesidades específicas de municipios y contemplan obras como sistemas de acueducto, redes de alcantarillado y plantas de tratamiento.

El ministro cuestionó además las expectativas que se generan en las comunidades cuando una obra es anunciada, pero no cuenta con el dinero necesario para ejecutarse. “Muchos de ellos terminan pagando hoy más, creyendo que van a acceder a un proyecto que llega”, afirmó.

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La diferencia entre las necesidades identificadas y el presupuesto disponible aparece como uno de los principales obstáculos. Los 925 proyectos sin financiación requieren $14,8 billones, mientras que el presupuesto previsto para 2027 sería de cerca de $7,5 billones. De ese monto, alrededor de $5,5 billones corresponderían al Sistema General de Participaciones.

El Ministerio de Vivienda también atiende las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en 16 departamentos- crédito Ministerio de Vivienda

Esto dejaría aproximadamente $2 billones para inversión, aunque el propio ministro explicó que buena parte de esos recursos ya tendría una destinación comprometida. “Al final, no tenemos $700.000 millones para invertirle a una necesidad de $14,8 billones”, afirmó Beltrán.

Durante su intervención, el jefe de la cartera también planteó que el sector necesita revisar las normas que regulan el agua potable y el saneamiento básico. A su juicio, las reglas actuales deben analizarse junto con la forma en que interactúan las entidades y actores encargados de sacar adelante las obras. “Tenemos una normatividad que tenemos que entrar a pensar. No quiero ampliar hoy este escenario porque es un tema en el que estamos trabajando, pero sí requiere que entendamos que la normatividad no puede acabar con unos para favorecer a otros”, manifestó.

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Beltrán sostuvo que cualquier ajuste debe partir de las necesidades de los usuarios y de los territorios. “La normatividad tiene que favorecer a los colombianos y a Colombia, y debe construirse de manera conjunta”, dijo. La revisión de los proyectos pendientes y suspendidos se suma a las tareas que el Ministerio busca adelantar para determinar cuáles iniciativas pueden continuar y cuáles requieren nuevas fuentes de financiación. La cartera también plantea avanzar en una modernización de las reglas del sector y en una mayor articulación entre los actores involucrados.

Las iniciativas pendientes incluyen obras para ampliar sistemas de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento en los municipios.- crédito Unicef

A este panorama se suma la atención de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El ministro recordó que el movimiento sísmico ocurrió justamente cuando comenzaba su llegada al Ministerio y que la emergencia afectó a 16 departamentos. “Cuando llegamos al Ministerio tuvimos una particularidad: el primer día que estábamos entrando a un ministerio tembló en Bogotá, pero se afectó medio país”, relató.

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Beltrán comparó esta emergencia con el terremoto de Armenia de 1999 y señaló que la afectación actual tiene una distribución territorial diferente. “Este terremoto tiene una complejidad: no hay un terremoto en los últimos 100 años con estas características”, sostuvo. Según el ministro, durante los primeros 40 días de Gobierno cerca de 30 transcurrieron en territorio debido a la atención de la emergencia. También expresó su solidaridad con las familias que perdieron seres queridos.