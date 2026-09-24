Colombia

Alerta en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por un tiroteo: una riña entre taxistas habría sido la causante

Los reportes preliminares apuntan a que el hecho ocurrió frente a la puerta #10 del terminal aéreo. No hay personas heridas tras el hecho del 23 de septiembre de 2026

Un tiroteo se registró en la noche del miércoles 23 de septiembre en las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá crédito @GilbertOrt49913/X
Un tiroteo se registró en la noche del miércoles 23 de septiembre en las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá crédito @GilbertOrt49913/X
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Un tiroteo se reportó en la noche del miércoles 23 de septiembre de 2026 a las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, según información preliminar difundida por testigos que denunciaron la situación en redes sociales.

El hecho ocurrió cerca de la puerta #10 de la terminal, en el primer piso, y hasta el momento no se reportan personas heridas.

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Las primeras versiones señalan que el origen del episodio fue una riña entre conductores de taxi que se encontraban en el sector. La disputa habría escalado hasta el uso de armas de fuego frente a una de las puertas de acceso a la terminal aérea, uno de los puntos con mayor afluencia de pasajeros y vehículos del aeropuerto.

Un testigo en la zona escuchó al menos diez detonaciones frente a los accesos principales del aeropuerto - crédito @GilbertOrt49913/X
Un testigo en la zona escuchó al menos diez detonaciones frente a los accesos principales del aeropuerto - crédito @GilbertOrt49913/X

Un testigo que se encontraba en el lugar relató que escuchó al menos diez detonaciones frente a la puerta #10, lo que generó momentos de alarma entre las personas que circulaban por la zona en ese instante. Las primeras imágenes conocidas apuntan a que uno de los impactos de bala se produjo contra la ventana delantera de uno de los taxis, y otro de mayor gravedad produjo daños en la ventana trasera del otro vehículo.

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La situación provocó desconcierto entre viajeros y transportistas presentes en el sector en el momento de los disparos, obligando a que se cerrara el primer piso de todo el aeropuerto mientras tenían lugar los disparos.

Tampoco se ha informado sobre la identidad de los involucrados en la riña, las causas de la misma, ni sobre posibles detenciones relacionadas con los disparos. Se espera que en las próximas horas el Aeropuerto Internacional El Dorado entregue un reporte completo de lo sucedido, a través de sus cuentas oficiales.

En desarrollo...

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