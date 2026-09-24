María Fernanda Cabal se enfureció con la JEP al ver a ‘Timochenko’ cortando leña como parte de la reparación a las víctimas: “Tribunal de la impunidad”

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Exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc comenzaron a cumplir las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en los miles de secuestros registrados durante el conflicto armado en Colombia.

Entre los sancionados se encuentra Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en su etapa de guerra con el alias de Timochenko que, en sus redes sociales, difundió imágenes de sus labores restaurativas para las víctimas.

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El excomandante del antiguo grupo armado llegó el 21 de septiembre al municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, junto con otros seis exintegrantes, donde adelantaron varias obras de reparación. Allí, Londoño Echeverry se le observó cortando leña con machetes y hasta lideró la búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio local San Antonio de Padua.

“Nos llena de satisfacción iniciar el cumplimiento de la sanción impuesta por la JEP. Martí decía, la mejor forma de decir, es hacer (...) trabajamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cumpliéndole a Colombia y a las víctimas. La paz vencerá”, manifestó el exlíder guerrillero y hoy vocero del partido Comunes en su cuenta de X.

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No obstante, la difusión de estas imágenes generaron una oleada de críticas en diferentes sectores del país, argumentando que estos actos estarían revictimizando a las victimas del conflicto.

Ese fue el caso de la exsenadora María Fernanda Cabal que cuestionó a la JEP por las sanciones impuestas a ‘Timochenko’ y señaló que estos actos no representan a las poblaciones afectadas por la desaparecida organización alzada en armas.

“¿Poner a Rodrigo Londoño a limpiar parques y cortar leña es la sanción por secuestrar y torturar? ¿Después de más de 21.000 secuestros, eso es lo que la JEP presenta como justicia?”, escribió la excongresista del Centro Democrático.

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Así mismo, Cabal reiteró que la justicia transicional no brinda justicia para los colombianos y consideró que las labores de Londoño Echeverry no responden a la libertad que, en sus palabras, perdieron las víctimas durante los años de conflicto.

“Los victimarios cumplen horario y vuelven a casa. Las víctimas perdieron años de libertad que nadie les va a devolver. Por eso digo que la JEP es el tribunal de la impunidad”, advirtió.

Otras críticas

Además de la exsenadora del Centro Democrático, organizaciones de víctimas del conflicto armado también criticaron las labores ejercidas por Rodrigo Londoño.

La Corporación Rosa Blanca, una ONG integrada por mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género cometidos por las Farc, calificó la participación de Londoño como una puesta en escena.

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“Esta foto insulta la memoria de las víctimas, pero, además, es solo propaganda criminal para pedir presupuesto, ya que los profesionales de la UBPD o del Gatef de la JEP son los que están autorizados para hacer trabajos prospectivos y de recuperación de cuerpos según los protocolos”, sostuvo la organización.

La corporación también cuestionó el uso de casco de constructor y afirmó: “@TimoComunes el casco de constructor no se utiliza para estas tareas, qué estupidez. Esta fotico le cuesta a los colombianos más de $500 millones”.

La entidad reclamó información sobre presuntas fosas comunes en cercanías de La Uribe, Meta: “Timochenko, no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicadas cerca de La Uribe, Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde”.

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Según la organización, en esos lugares “fusilaron cerca de 100 personas, incluyendo niños y jóvenes universitarios que se iban engañados para las filas de las Farc”. También recordó que Londoño fue jefe de inteligencia y contrainteligencia de la guerrilla y señaló que los familiares aún esperan los cuerpos.

La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia también rechazó las fotografías: “Esas fotos son una vergüenza más de lo que es la impunidad de las sanciones en la JEP”.

La federación cuestionó que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas permitiera esa participación: “Que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien ejerce la labor técnica de la búsqueda y de los sitios de interés forense, permita eso es demasiado grave. ¿No hay quien oriente a ese señor en serio?”.

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Hasta el momento, el exlíder guerrillero no ha respondido a los cuestionamientos de las organizaciones sociales y de la dirigente política.