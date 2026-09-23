El paro armado de las Acsn en Magdalena está haciendo estragos: Fedetranscarga advirtió sobre millonarias pérdidas

Fedetranscarga advirtió que, debido al paro armado, dejaron de percibirse $39.500 millones en Santa Marta y en la región Caribe - crédito Colprensa

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El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Arnulfo Cuervo, dio a conocer las afectaciones que se han generado en Santa Marta por el primer día del paro armado de 48 horas impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en el departamento de Magdalena. De acuerdo con el líder gremial, cuyas declaraciones fueron reveladas por Caracol Radio, la situación paralizó críticamente la trocha del Caribe y eso ya generó un impacto en la movilidad del transporte de carga y en el abastecimiento.

Las restricciones en la movilidad ya afectaron los despachos de mercancías entre Santa Marta y La Guajira, lo cual se traduce en millonarias pérdidas para los comerciantes. Según Cuervo, debido a la imposibilidad de trasladar las mercancías, dejaron de percibirse $39.500 millones en Santa Marta y otros $42.000 millones en la región Caribe.

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De igual manera, 22.000 empresas están sufriendo las consecuencias del paro armado, entre ellas están las compañías comercializadoras y aquellas que hacen parte de la cadena de distribución, logística y de carga. Esto se traduce en afectaciones para 26.000 familias, aproximadamente, que viven del sector de transporte de carga.

Al menos 22.000 empresas resultaron afectadas por el primer día de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta - crédito Defensoría del Pueblo

El impacto en el trabajo también se evidencia en 120.000 empleos operativos de los sectores de comercio y de turismo de la región, los cuales no están siendo ejercidos debido al paro armado. La situación también afecta directamente a las personas cuyo sostenimiento proviene específicamente de esas áreas de trabajo.

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En consecuencia, pidió a las autoridades que tomen las acciones pertinentes para poner fin al paro armado de las Acsn y para evitar que situaciones de ese tipo se presenten en otras partes del país. Advirtió que las acciones de los grupos armados tienen un impacto negativo en la economía y ponen a las personas en una condición grave de vulnerabilidad. Esto deriva también en la caída de la confianza por parte de los inversionistas.

“Es importante que lo más pronto posible se tome el control no solamente de la región trochal del Caribe, sino que en el país este tipo de paros armados que venían siendo determinados bajo presupuestos de la Paz Total, no se sigan produciendo, porque más allá de las pérdidas económicas, la afectación social para el país y la condición de vulnerabilidad en que quedan las personas determinan que la producción y la confianza inversionista puedan llegar a decaer”, aseveró.

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Militarización de Santa Marta

Las autodefensas indicaron que el paro armado responde a confrontaciones con las autoridades que se registraron en la Sierra Nevada y anunciaron que la medida aplicaría, sobre todo, en la Troncal del Caribe, en la ciudad de Santa Marta y en la zona bananera.

Ante esta amenaza, el presidente Abelardo de la Espriella dio la orden de militarizar Santa Marta, con el fin de retomar el orden en la ciudad y garantizar la seguridad de la población.

El presidente informó que viajará a la ciudad de Santa Marta tras ser objeto de amenazas por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego del anuncio de un paro armado en la zona - crédito Abelardo de la Espriella / X

“No voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente, que lo único que quiere es trabajar. Esa ha sido mi orden clara, expresa y contundente a todo el mando militar y a todo el mando policial. Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide, nunca pierde”, expresó el primer mandatario en declaraciones públicas.

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El 23 de septiembre, el comandante general de las Fuerzas Militares, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, dio a conocer que la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas fue enviada a Santa Marta para fortalecer las capacidades de las autoridades locales y poder anticipar y neutralizar las acciones de los grupos ilegales.

Las Fuerzas Militares combinan patrullajes terrestres, vigilancia fluvial y sobrevuelos con equipos de visión nocturna en el Magdalena - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

“En el Magdalena mantenemos un dispositivo conjunto y coordinado, con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, orientado a proteger a la población, garantizar la movilidad, asegurar la infraestructura estratégica y mantener el control territorial”, precisó.