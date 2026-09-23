Colombia

Así cambiará la movilidad en la autopista Norte de Bogotá: la carrera Séptima tendrá sentido único durante cuatro sábados para salir de la ciudad

El servicio 18-14 Torca–Tibabita del Sitp modificará sus paraderos entre las 9:00 a. m. y 1:00 p. m., para adecuarse al sentido exclusivo de salida hacia el peaje Andes durante las pruebas

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, indicó que el piloto distrital cambiará la orientación del tráfico en el tramo entre las calles 193 y 245. La medida redistribuirá más de cinco mil automotores que abandonan la capital en horas de la mañana - crédito Secretaría de Movilidad
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La carrera Séptima operará hacia el norte entre las calles 193 y 245 durante cuatro sábados, desde el 26 de septiembre de 2026, para ofrecer una alternativa de salida de Bogotá a quienes viajan por ese sector en la mañana.

El piloto de la Secretaría Distrital de Movilidad funcionará de 9:00 a. m. a 1.00 p. m. En esa franja, el tramo tendrá circulación exclusiva en sentido sur-norte, por lo que los vehículos que salen de la ciudad podrán usar esta vía además de la autopista Norte.

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Horarios y rutas para salir o entrar a Bogotá

El contraflujo busca distribuir los desplazamientos que se concentran cada sábado en la autopista Norte. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, cerca de 5.300 vehículos salen de Bogotá por ese corredor durante la mañana.

Los conductores que se dirijan hacia el norte podrán transitar por la carrera Séptima desde la calle 193 hasta la calle 245 entre las 9:00 a. m. y la 1.00 p. m. La entidad instalará señalización y dispondrá personal en vía para indicar los cambios de circulación.

Cerca de 5.300 vehículos transitan por la Autopista Norte cada sábado por la mañana para salir de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad
Cerca de 5.300 vehículos transitan por la Autopista Norte cada sábado por la mañana para salir de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

La medida estará en prueba durante los cuatro sábados posteriores al 26 de septiembre. La secretaría evaluará el flujo vehicular, la operación del corredor y el efecto sobre la autopista Norte antes de definir si el contraflujo continúa.

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La secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, indicó que el piloto surgió ante las solicitudes de quienes buscan vías de salida hacia el norte. “Vamos a medir su efectividad y el comportamiento del tráfico para, con estos resultados, definir si la implementamos de forma permanente”, afirmó.

Quienes ingresen a Bogotá por el norte y necesiten llegar a la carrera Séptima no podrán utilizar el tramo entre las calles 245 y 193 durante el horario de la medida. Deberán tomar la autopista Norte hasta la calle 183 y continuar hacia el oriente para acceder a esa vía.

Cambios en la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita

El contraflujo modificará temporalmente el recorrido de la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita. El cambio aplicará únicamente entre las 9:00 a. m. y la 1.00 p. m, mientras la carrera Séptima opere de manera exclusiva hacia el norte.

El plan piloto de la Secretaría Distrital de Movilidad funcionará en la franja horaria de las 9:00 a. m. a la 1:00 p. m. - crédito Google Maps
El plan piloto de la Secretaría Distrital de Movilidad funcionará en la franja horaria de las 9:00 a. m. a la 1:00 p. m. - crédito Google Maps

Durante ese periodo, la ruta comenzará en la calle 187, por el costado occidental de la autopista Norte. Desde allí avanzará hacia el sur hasta la calle 183, donde seguirá hacia el oriente para tomar la carrera Séptima.

Luego continuará por la Séptima hacia el norte hasta la calle 245. En ese punto tomará el occidente hasta la autopista Norte, girará al norte y llegará al retorno ubicado antes del peaje Andes.

Después del retorno, el servicio circulará hacia el sur por la autopista Norte hasta regresar a la calle 187. La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá estarán en distintos puntos para orientar a los usuarios y atender situaciones en vía.

Ortiz recomendó a quienes habitualmente entran a Bogotá por la carrera Séptima que utilicen la autopista Norte durante el horario del piloto. También pidió consultar aplicaciones de navegación y los canales oficiales de la entidad para conocer las novedades de la operación.

Salida y entrada de Bogotá para el festivo del 12 de octubre

La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá
El Pico y placa regional regirá el lunes 12 de octubre de 2026 en nueve corredores de acceso a Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El contraflujo de los sábados es una medida distinta al Pico y placa regional, que se aplicará el lunes 12 de octubre de 2026 como parte del plan Éxodo y Retorno del puente festivo del Día de la Raza.

La restricción organiza el ingreso de vehículos particulares a Bogotá por nueve corredores. Entre las 12:00 y las 4:00 p. m.,solo podrán entrar automotores con placas terminadas en número par: cero, dos, cuatro, seis y ocho.

Entre las 4:00 y las 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar: uno, tres, cinco, siete y nueve. Antes de las 12:00 y después de las 8:00 p. m., el ingreso será libre.

Los corredores incluidos son:

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.
  • Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte. 
  • Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente-oriente. 
  • Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente-oriente.
  • Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur. 
  • Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte. 
  • Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte-sur. 
  • Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente-occidente. 
  • Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.
🚗12 m. a 4 p.m. ingresan placas pares. 🛻4 p.m. a 8 p.m. ingresan placas impares - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X
La sanción económica por incumplir la restricción del pico y placa regional será de 633.200 pesos - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que incumplir el Pico y placa regional tendrá una sanción de $633.200.

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