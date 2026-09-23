Gobernadora del Magdalena aseguró que “no hay paro armado” en Santa Marta y politóloga e influencer la cuestionó: “No son dos pelagatos que disparan desde una moto”

Declaraciones de Karol Solís Menco - crédito @karolsolismenco/IG

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La tensa situación de orden público que se vive en Santa Marta y los alrededores de la capital del departamento de Magdalena luego del operativo que dio de baja a uno de los principales cabecillas de las Acsn (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) o Los Pachenca, provocó una serie de cuestionamientos por parte de la politóloga, docente universitaria y creadora de contenido Karol Solís Menco hacia la gobernadora Margarita Guerra.

La influencer criticó en concreto uno de los fragmentos del video que compartió Guerra desde sus redes sociales restándole importancia a los videos donde se observaron intimidaciones por parte de presuntos integrantes de Los Pachenca a comerciantes que decidieron abrir sus negocios el 22 de septiembre, y tras el anuncio del paro armado por 48 horas debido al operativo que dio de baja a siete miembros de las Acsn, entre ellos alias Cholo.

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“Y si hoy nos cierran el comercio y permitimos que nos cierren comercio porque llegan dos pelagatos en una moto, disparan y mandan a cerrar, sencillamente vamos a replegar por ese paro armado”, dijo la gobernadora, y provocó una reacción vehemente por parte de Solís.

“Si usted tiene la cara y la voz para respaldar los discursos de guerra, lo mínimo, gobernadora, es encarar con la verdad lo que está pasando en el territorio, incluidas las retaliaciones de los grupos armados. Pese a lo que diga la gobernadora del Magdalena en Santa Marta, el paro armado sí existe. Y no son dos pelagatos que disparan desde una moto”, inicia la réplica por parte de la docente y escritora hacia la funcionaria.

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Margarita Guerra contó detalles luego de la polémica que se armó al señalar que los ataques habían sido realizados por "dos pelagatos", en este reporte que compartió la tarde del martes 22 de septiembre de 2026, antes de la llegada del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @mmarguiguerra

Para Solís, lo que hizo Guerra “es un irrespeto hablar así mientras uno va bien tranquilo en su carro blindado y con escolta”.

“La gente de Santa Marta me está enviando mensajes como este y los medios sí están reportando el paro. Buses quemados, hombres en moto recorriendo la ciudad para verificar que los locales estén cerrados”, señaló la creadora de contenido.

En la publicación que ella recibió, se describe lo siguiente: “En Santa Marta, están ocurriendo muchas tragedias hoy, han cerrado los negocios con disparos, han herido personas y nos están sobrevolando aviones K-fir, supongo que para intimidar, nada de esto está saliendo en las noticias porque en las noticias la Gobernadora del Magdalena solo dice que ‘en Santa Marta no hay ningún paro armado’ lo cual es falso. En negocios de barrio aledaños a mi casa han llegado amenazando y haciendo disparos, además de avisos de un supuesto reclutamiento para ACSN que inicia a las 6pm, en fin, entre muchas otras cosas”.

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“Disparando dentro de los que siguen abiertos con gente adentro, incluidos menores. Balearon supermercado, taxi quemado. Eso no lo hacen solo dos pelagatos”, reafirmó Solís, y añadió en sus palabras hacia la gobernadora Guerra que “negar la realidad para sostener una narrativa de seguridad es una irresponsabilidad y una falta de respeto con la vida de la gente que usted gobierna”.

Solís Menco compartió su reacción el 22 de septiembre de 2026 - crédito @karolsolismenco/IG

“Yo no vengo a decir que el Estado se repliegue. Lo que vengo a decir es que si usted tiene la cara y la voz para respaldar los discursos de guerra, lo mínimo, gobernadora, es encarar con la verdad lo que está pasando en el territorio, incluidas las retaliaciones de los grupos armados, que las estamos viendo, las vamos a seguir viendo”, le expresó la académica a la mandataria departamental.

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Al final, Solís le dijo a Guerra: “Tenga esa entereza. Yo no voy a dar, insisto, una cátedra de seguridad, porque además no tengo la respuesta y parece que como sociedad y entre gobiernos tampoco la han tenido, porque es que en Colombia los grupos armados persisten y en muchos casos se imponen, controlan el territorio a partir de técnicas de difusión del miedo, como es esta”.

Al final de su grabación, la creadora de contenido agregó en sus palabras hacia la gobernadora de Magdalena: “Pero sí digo esto, el que le apuesta a la guerra con firmeza, al menos que no mienta, porque mentirle a los medios mientras una buena parte de la población está atemorizada, más que imposición de narrativa, gobernadora, es indolencia”.

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