James Rodríguez tendrá responsabilidades defensivas en Atlético Nacional, según Lucas González: la posibilidad de que sea titular ante Millonarios

James Rodríguez debutó con Atlético Nacional el miércoles 16 de septiembre del 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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James Rodríguez tendrá responsabilidades defensivas en Atlético Nacional, según afirmó el técnico Lucas González, que además dejó abierta la posibilidad de que el volante sea titular ante Millonarios el jueves 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot.

El partido está programado para las 7:30 p. m. por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II. La decisión dependerá de la evolución física del futbolista de 35 años, que, de acuerdo con la información proporcionada por el propio González en entrevista con Blu Radio, salió “incómodo de salud” después del partido ante Llaneros, que tuvo lugar el domingo 20 de septiembre del 2026, en Villavicencio.

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James Rodríguez jugó 45 minutos en su segundo partido con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

“La verdad estoy muy contento de que James haya venido a formar parte de este gran equipo que estamos construyendo y él es un gran jugador de equipo. Lógicamente, su carrera la ha construido y todo lo que ha hecho lo ha hecho principalmente porque marca diferencia cuando tiene la pelota en los pies, pero sin ninguna duda va a ser un jugador que también nos va a ayudar en el momento que no tengamos la pelota”, dijo González, refiriéndose al momento defensivo y el aporte del volante colombiano.

El entrenador precisó que ese aporte en defensa del número 23 no tendrá las mismas características que el de otros integrantes de la nómina. “No va a tener el mismo comportamiento para recuperar el balón que otros jugadores, como Felipe Marín, por ejemplo, que estaba ahora con la selección sub-20, pero va a tener responsabilidades que no tengo ninguna duda que las va a cumplir”, precisó.

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James Rodríguez ha recibido algunas críticas por su aporte defensivo a lo largo de su carrera

El volante colombiano ha sido blanco de críticas por su aporte defensivo en más de una ocasión, durante su carrera como futbolista profesional. Estas son algunas:

David Connelly, exfutbolista irlandés, afirmó el 5 de diciembre del 2020 en el medio inglés Talk Sport: “En el Real Madrid disfrutaban de una media del 60 por ciento de la posesión del balón, por lo que él tenía que defender muy poco; sin embargo, últimamente el Everton ha tenido que defender mucho, y sin el balón se han visto muy expuestos por su banda”.

Así informaba Talk Sport en diciembre del 2020, las críticas a James Rodríguez por su ausencia en apoyo defensivo - crédito Talk Sport

Carlos Antonio Vélez, periodista de Win Sports, ha sido uno de los que más ha criticado esa fase de James Rodríguez. El 19 de enero de 2025, tras el debut del volante en Club León, Vélez escribió a través de su cuenta de X: “Se estrenó James con León. Ganaron 2-1 al Atlas de Camilo Vargas. Entró al minuto 64 y fue el James de siempre. Pinceladas con el balón y ningún registro defensivo”.

La crítica de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez por no tener un registro defensivo, en ese momento, en su debut en León de México - crédito @velezfutbol/X

La titularidad ante Millonarios dependerá de su estado físico

James llegó a Atlético Nacional el 10 de septiembre y debutó seis días después frente a Internacional de Bogotá, en El Campín. Ingresó en el segundo tiempo, participó en la acción del gol de Elías Cabrera y ejecutó el tiro de esquina que derivó en el tanto de Juan Manuel Zapata para el 3-2. El plan inicial, según González, contemplaba una progresión de minutos.

“Y el plan era precisamente que él hiciera entre 20 y 30 minutos el primer partido, que hiciera entre 30 y 45 minutos el segundo partido. Tercer partido, seguramente un tope de 60 minutos, en función de lo que necesite el equipo, y esperar unos cuatro o cinco partidos para ver si ya está en condiciones de hacer 90 minutos”, indicó al medio citado.

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Sobre la posibilidad de incluirlo desde el inicio frente a Millonarios, González no dio una confirmación. “Alguna duda tengo todavía. Esperaremos a ver cómo amanece mañana y si sentimos que está listo y que nos puede ayudar, seguramente lo veremos desde el inicio, pero seguramente esa decisión la tomaremos mañana”, dijo.