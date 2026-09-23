Metro de Bogotá: 13 estaciones siguen por debajo del 90% de avance y los retrasos de la obra afecta vías y barrios del sur

El concejal Samir Bedoya pide un plan para recuperar los frentes atrasados del proyecto. La solicitud dirigida a la Empresa Metro, al concesionario y al supervisor busca precisar las tareas pendientes, sus fechas de cierre y las acciones para limitar impactos sobre residentes, comerciantes, peatones y conductores - crédito Prensa Mira/Concejo de Bogotá

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Las obras barriales del metro mantienen atrasos en estaciones, accesos, espacio público e instalaciones técnicas, según un informe de interventoría con corte al 31 de julio de 2026 citado por el concejal Samir Bedoya Piraquive, del Partido Mira. El documento identifica 13 estaciones con desempeño inferior al 90%, una condición que la interventoría asocia con riesgo para los plazos contractuales.

La cifra de 33 frentes corresponde a unidades adicionales para fachadas de estaciones y edificios de acceso, incorporadas mediante el Modificatorio No. 9. Estos trabajos estaban previstos para iniciar, en su mayoría, entre octubre de 2026 y julio de 2027, por lo que no registraban atraso cuantificable al corte analizado; sin embargo, podrían verse afectados si persisten los rezagos previos.

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El concejal solicitó a la Empresa Metro de Bogotá, al concesionario y a la interventoría un plan para recuperar los frentes atrasados. La petición busca establecer qué tareas faltan, cuándo terminarán y qué medidas se adoptarán para reducir las afectaciones a residentes, peatones, comerciantes y usuarios de las vías intervenidas.

El Modificatorio Número 9 incorporó 33 frentes adicionales para fachadas y accesos cuyo inicio de obras estaba previsto entre octubre de 2026 y julio de 2027 - crédito Enea Lebrun/REUTERS

“Para los vecinos, la obra también significa poder recuperar sus andenes, sus vías, sus ciclorrutas y sus accesos”, afirmó Bedoya Piraquive. Según el cabildante, los retrasos pueden extender los cerramientos, desvíos y pasos provisionales en sectores cercanos a las obras.

Kennedy y Patio Taller concentran alertas por espacio público

La denuncia retoma una alerta formulada en abril sobre la estación 5, ubicada en Kennedy. En ese momento, los acabados de la estación tenían 4,06% de avance frente a 33,80% programado, mientras los accesos peatonales registraban 1,83%, pese a una meta de 16%.

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Al 31 de julio, los acabados de la nave central de la estación 5 alcanzaban 18,01%, cuando el cronograma contemplaba 34,45%. El acceso ascendente de la misma estación tenía 27,40% de ejecución frente a 55,64% previsto, de acuerdo con las unidades de ejecución revisadas.

El sector Patio Taller-El Corzo-avenida Villavicencio presenta una de las situaciones más sensibles señaladas en la denuncia. Cuatro frentes que debían estar terminados desde junio figuraban en julio con apenas 2% de avance.

Los retrasos en los frentes barriales extienden los cerramientos, desvíos y pasos provisionales en zonas residenciales cercanas al trazado - crédito Prensa Mira/Concejo de Bogotá

Otro frente del mismo sector acumulaba 24,51% de ejecución, aunque su fecha prevista de terminación también había vencido. Bedoya indicó que en Kennedy continúan las alertas en zonas próximas a Portal Américas, carrera 80, Hospital de Kennedy y avenida Boyacá.

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El concejal también pidió una actualización sobre la avenida Primero de Mayo con NQS. Al cierre de julio, ese frente registraba 15,58% de ejecución, frente a 66,25% programado, y tenía como fecha prevista de finalización el 7 de septiembre de 2026.

Estaciones y accesos con menor avance frente al cronograma

El informe de interventoría señala que 13 de las 16 estaciones del proyecto presentaban un desempeño inferior al 90%. Entre los rezagos de las naves centrales, los acabados de la Estación 3 tenían 29,95% de ejecución frente a 68,81% programado.

La estructura de la Estación 12 mostraba uno de los resultados más bajos: 26,62% ejecutado ante una meta de 61,13%. La Estación 16 registraba 33,89% frente a 67,21% previsto, mientras que la Estación 14 tenía 40,58% ante 66,28% programado.

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Cuatro frentes de obra en el sector de Patio Taller registraron un avance de apenas 2% en julio de 2026, a pesar de que su plazo venció en junio - crédito Metro de Bogotá

Los edificios de acceso también presentan diferencias amplias. El acceso descendente de la Estación 11 alcanzaba 28,47%, cuando debía estar en 98%. En la Estación 12, un acceso ascendente tenía 14,31% de ejecución frente a 36,60% proyectado.

Los accesos son necesarios para que las estaciones puedan operar: conectan a los usuarios con las plataformas y requieren estructuras, cubiertas, fachadas, acabados, redes mecánicas, eléctricas y de plomería, control de acceso, señalización e integración con el entorno urbano.

La interventoría identificó como causas de retraso los acabados, las obras MEP, el urbanismo, la malla vial, el espacio público, la estructura del viaducto y las vigas cajón. También mencionó dificultades de contratación, materiales, equipos, personal especializado, planes de manejo de tránsito y coordinación entre disciplinas.

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Contraloría advierte retrasos en componentes de la obra

La Contraloría General de la República anunció que asumirá la vigilancia y el control fiscal integral de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La decisión responde a la relevancia nacional del proyecto y a la participación de recursos de la Nación, que financia 67,81%, mientras el Distrito aporta 32,19%.

El reporte de la Contraloría a agosto de 2026 evidenció un atraso del 52,34% en los componentes de malla vial y espacio público - crédito Metro de Bogotá

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Contraloría reportó una ejecución general de 82,33%, frente a 86,79% programado. La diferencia equivale a un atraso de 4,46 puntos porcentuales.

El análisis de la entidad mostró un atraso ponderado de 19,24% en estaciones y accesos; 18,58% en sistemas y equipos; y 52,34% en malla vial y espacio público. La Contraloría advirtió que estos rezagos podrían comprometer las pruebas operacionales y la posterior entrada en funcionamiento comercial.

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“Bogotá necesita que el Metro avance, pero ese avance también debe sentirse en los barrios”, sostuvo Bedoya. El concejal pidió que las entidades responsables informen a las comunidades cuándo recuperarán sus calles, andenes y espacios públicos.