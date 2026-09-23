Willington Ortiz recordó su aparición en la Lista Clinton y los problemas que le causó: “Me quebraron”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó al exfutbolista en la Lista Clinton en 1996 - crédito Colprensa

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Considerado por buena parte de la afición y la prensa deportiva como uno de los futbolistas más talentosos en la historia del fútbol colombiano, Wilington Ortiz construyó su carrera en tres de los clubes más importantes del país: Millonarios, Deportivo Cali y América de Cali, además de vestir la camiseta de la selección Colombia durante buena parte de los años 70 y 80.

El “viejo Willy” destacó por su habilidad para jugar en distintas posiciones ofensivas, ya fuese creando juego, gambeteando o finalizando las jugadas de ataque. Con Millonarios ganó dos estrellas en los años 70, con Deportivo Cali protagonizó noches memorables de Copa Libertadores —incluido un gol a River Plate en Buenos Aires, en el que burló con una gambeta al legendario arquero argentino Ubaldo Matildo Fillol—, y en América de Cali fue artífice de cuatro de los cinco títulos del cuadro Escarlata durante los 80, además de figurar en tres finales consecutivas de Copa Libertadores, todas ellas en las que debieron conformarse con el subcampeonato.

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Su carrera estuvo marcada también por momentos difíciles, como su inclusión durante más de una década en la Lista Clinton (oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals-SDN), episodio que afectó tanto su patrimonio como su posterior intento de consolidarse como entrenador de fútbol.

Ortiz recordó ese episodio durante su paso por el pódcast Un Café con J, conducido por JJ Miranda, donde el exfutbolista repasó distintos momentos de su vida personal y profesional, incluidos los años en que estuvo bloqueado financieramente por las autoridades estadounidenses.

La sanción económica de Estados Unidos derivó de una negociación comercial entre Ortiz y una hermana de los líderes del Cartel de Cali - crédito Colprensa

El tumaqueño fue vinculado al registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1996, apenas un año después de su creación para combatir el narcotráfico y el lavado de activos durante el gobierno de Bill Clinton. La inclusión se relacionó con su vínculo comercial con una de las hermanas de los Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali que durante los años 80 y buena parte de los 90 fungían como dueños del América de Cali y se encontraron entre los primeros nombres incluidos en dicha lista.

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El origen del problema estuvo en su negocio propio. “En Cali tenía unas tiendas de artículos deportivos”, relató Ortiz. “Tenía cinco en Cali, tenía una en Pereira y tenía una en Pasto. Eran unas tiendas reconocidas, yo estaba tranquilo”.

Dentro de esas negociaciones comerciales, Ortiz hizo un acuerdo con una de las hermanas de los capos, siendo esa relación la que terminó pesando sobre él ante las autoridades estadounidenses. “Eso me implicó, y dijeron que yo me había beneficiado del dinero de ellos para montar esas tiendas”, explicó. “Por eso me metieron dentro de la lista Clinton. Duré 12 años ahí. Me quebraron, y tenía que venir aquí a Bogotá, a la embajada”.

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El bloqueo de sus activos y la quiebra de sus negocios obligaron al exfutbolista a trasladar su residencia a Bogotá, donde tenía que reportarse semanalmente ante la Embajada de Estados Unidos para resolver su situación - crédito Javier Garcia/Infobae

En esa época, Willington vivía con toda su familia en Cali, haciendo que la rutina de viajar semanalmente a Bogotá para reportarse ante la embajada de los Estados Unidos resultara agotadora y lo llevara a tomar una decisión fundamental. “Me cansé y dije: ‘no, para qué estar viajando para allá, mejor me quedo en Bogotá y voy y me presento ahí sin ningún problema’. Esa quiebra y esa entrada en la lista Clinton hizo que me devolviera otra vez para Bogotá”, declaró el exfutbolista.

Esa decisión vino impulsada también por el bloqueo de sus activos, sumado a los problemas para reinsertarse laboralmente. “En Cali no podía trabajar, no tenía posibilidad de trabajo, nadie me daba trabajo”, dijo. “Aquí en Bogotá, un amigo del colegio Principado de Mónaco me empleó como entrenador de fútbol y me pagaba en efectivo. Él me ayudó, y por eso me vine y me quedé acá”.

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Con el tiempo, la sanción fue revisada y Ortiz quedó excluido del listado en 2008, terminando su proceso de forma definitiva en 2012. “Los que están implicados, a la larga, se dieron cuenta de que yo no estaba implicado en nada”, afirmó. “Le cobraba a ellos [los Rodríguez Orejuela] como un trabajador, pero no pasaba nada: era un trabajador más, que sus recursos, los que ganó de su trabajo, los invirtió, y no tenía nada más que ver. Pero duré 12 años”.

La aparición en la Lista Clinton impidió que Ortiz firmara un contrato como asistente técnico de Millonarios en 2010 - crédito Captura de video Millonarios FC

La marca de esos años, sin embargo, ya había truncado otro capítulo de su vida: su carrera como entrenador. Aunque formó parte del cuerpo técnico del venezolano Richard Páez en 2010 cuando este dirigió a Millonarios, su experiencia no llegó más allá, debido a su aparición en la lista Clinton. “Con Richard Páez alcancé a estar, estuve ahí, pero después me llamaron y me dijeron: ‘Ve, vení, te vamos a hacer contrato’. Después me dijeron: ‘No, no te podemos hacer contrato. Andate como viniste, tranquilito, no digas nada, y andate igual’”, recordó.

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