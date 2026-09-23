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El consejo que le dio James Rodríguez a Juan Manuel Rengifo para su debut en selección Colombia: Kevin Viveros y Andrés Gómez también hablaron

Rengifo, de Atlético Nacional, y Viveros, de Atlético Paranense, son dos de las 16 novedades que tiene la convocatoria más reciente de Néstor Lorenzo, director técnico de la Tricolor

Carlos Andrés Gómez, Juan Manuel Rengifo y Kevin Viveros dieron las primeras declaraciones de esta concentración de la selección Colombia - crédito Blu Radio/YouTube
Carlos Andrés Gómez, Juan Manuel Rengifo y Kevin Viveros dieron las primeras declaraciones de esta concentración de la selección Colombia - crédito Blu Radio/YouTube
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Juan Manuel Rengifo reveló que James Rodríguez le aconsejó disfrutar y asumir con responsabilidad su posible debut con la selección Colombia, en medio de la concentración que comenzó este lunes 21 de septiembre en Delaware, Estados Unidos, para los amistosos ante México, Paraguay y Perú.

El volante de Atlético Nacional arribó durante la mañana del martes 22 de septiembre junto a otros convocados y atendió a la prensa en la primera zona mixta de la fecha FIFA. Rengifo, una de las novedades de la nómina de Néstor Lorenzo, expresó su expectativa por la oportunidad y se refirió al lugar que dejan referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en el equipo nacional.

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Muy motivado, contento de estar acá, y de tener esta oportunidad tan linda. Ojalá aprovecharla al máximo”, afirmó ante los medios el mediocampista, que tendrá sus primeras sesiones de trabajo con el grupo antes del partido del sábado 26 de septiembre ante México, en Baltimore.

Al menos 16 jugadores son novedad en la convocatoria de Néstor Lorenzo - crédito FCF
Al menos 16 jugadores son novedad en la convocatoria de Néstor Lorenzo - crédito FCF

Rengifo habló del diálogo con James Rodríguez en Atlético Nacional

El futbolista explicó que su vínculo cotidiano con James Rodríguez en Atlético Nacional le permitió pedirle orientación antes de sumarse a la selección. El ex capitán de Colombia y Juan Fernando Quintero cerraron su ciclo internacional tras el Mundial de 2026, por lo que la convocatoria abre una etapa de renovación bajo la dirección técnica de Lorenzo.

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Rengifo reconoció la dimensión de las ausencias. “James y Quintero dejaron un gran hueco. Sabemos lo que nos dieron y lo que han sido para la historia del fútbol colombiano”, señaló en esa zona mixta. A la vez, planteó que los convocados deberán adaptarse a la idea del entrenador durante la preparación y los tres amistosos programados en territorio estadounidense.

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
James Rodríguez y Juan Manuel Rengifo fueron captados entrenando con Atlético Nacional el 12 de septiembre del 2026 - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El consejo de James, según relató Rengifo, tuvo dos ejes. “Siempre me dijo que disfrutara, que sea feliz y que esto es algo muy bonito, que primero que todo lo disfrute y que tenga el compromiso y la responsabilidad que requiere”, contó el jugador de Atlético Nacional.

El volante valoró la cercanía con Rodríguez en el club antioqueño. Dijo que ha encontrado en él a un compañero dispuesto a conversar y ayudar a los jugadores jóvenes. “Ha sido alguien muy abierto, muy sencillo para hablarnos”, sostuvo. Rengifo también destacó el recibimiento del plantel en Delaware, pese al frío de la ciudad, y afirmó que percibió “una buena energía” en el grupo.

Kevin Viveros llega con goles en Brasil y espera su oportunidad

Otro de los nombres nuevos es Kevin Viveros, delantero de Athletico Paranaense. El atacante vinculó su convocatoria al momento que atraviesa en el Brasileirão, donde aseguró que los goles le dieron confianza para afrontar su primera experiencia con la selección absoluta.

Vine acá a aportar y espero que todas las cosas me salgan así”, dijo Viveros. El delantero recordó que adaptarse al fútbol brasileño supuso una exigencia, aunque sostuvo que el trabajo le permitió consolidarse y contribuir en su club.

A pesar de la solicitud de Boca Juniors, Álvaro Montero fue citado por Néstor Lorenzo a los partidos amistosos de septiembre-octubre - crédito FCF
A pesar de la solicitud de Boca Juniors, Álvaro Montero fue citado por Néstor Lorenzo a los partidos amistosos de septiembre-octubre - crédito FCF

Para el atacante, el llamado concreta una aspiración de infancia. “Un sueño desde que era muy pequeño, lo soñaba. Bueno, hoy se hizo realidad gracias a Dios y el trabajo que vengo haciendo”, afirmó. También evitó fijarse una posición única dentro del frente ofensivo: se definió como un jugador con movilidad por las bandas, atento a los espacios y a las situaciones de gol.

“Cada que tengo una oportunidad espero concretarla”, expresó Viveros, que consideró que marcar con Colombia sería un recuerdo imborrable. La competencia ofensiva, en esta convocatoria, es con Luis Javier Suárez, Camilo Durán, Óscar Perea y Carlos Andrés Gómez.

Carlos Andrés Gómez aspira a ganarse un puesto en el once

Carlos Andrés Gómez, atacante de Vasco da Gama, llegó a la concentración luego de una etapa que describió como positiva en el plano personal. El jugador admitió que el equipo tiene poco margen de preparación antes del primer amistoso, aunque manifestó su disposición para responder a las decisiones del cuerpo técnico.

Me gustaría estar en el once inicial. Claramente, es el sueño de todo jugador”, declaró Gómez. El futbolista señaló que buscará trasladar a la selección el rendimiento que le permitió sostenerse en el fútbol brasileño.

Colombia debutará, en esta fecha FIFA, ante México el sábado 26 de septiembre, a las 8:00 p. m. Después se medirá con Paraguay el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p. m., y finalizará la serie ante Perú el martes 6 de octubre, a las 6:40 p. m. Horas colombianas.

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