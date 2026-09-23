Colombia

Semana de receso: conozca tres municipios de Antioquia con cascadas, senderos y planes de aventura para visitar

Del 5 al 12 de octubre, estos destinos ofrecen alternativas para salir de la rutina y conocer paisajes naturales, caminos históricos y escenarios para actividades al aire libre

El lugar ofrece a sus visitantes una vista majestuosa de las nubes que parecen flotar justo por encima del pueblo - crédito Puebliando por Antioquia
Támesis ofrece paisajes del suroeste antioqueño y diferentes alternativas para quienes buscan senderismo y turismo de naturaleza - crédito Puebliando por Antioquia
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La semana de receso escolar de octubre puede ser una buena ocasión para cambiar el ritmo, salir de paseo y recorrer algunos de los municipios que combinan naturaleza, historia y actividades al aire libre. En 2026, el periodo irá del 5 al 12 de octubre, fechas en las que se espera un mayor movimiento de viajeros hacia distintos destinos.

Antioquia ofrece alternativas para quienes buscan planes diferentes sin alejarse demasiado de la capital del departamento. Entre ellas aparecen Támesis, Barbosa y San Luis, tres municipios con propuestas turísticas distintas y atractivos que van desde senderos y cascadas hasta sitios relacionados con la historia y las culturas indígenas.

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Vista aérea de una carretera en curva con un bus rojo y verde. Alrededor, montañas verdes con casas dispersas y un cartel que dice "Bienvenidos a Jardín".
La semana de receso puede convertirse en la oportunidad perfecta para viajar, conocer nuevos paisajes -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cada destino tiene una forma particular de acercarse al territorio. Mientras Támesis concentra opciones de senderismo y paisajes cafeteros, Barbosa combina descanso con actividades de aventura y San Luis sobresale por sus escenarios naturales y recorridos culturales.

Támesis

A 111 kilómetros de Medellín, Támesis se encuentra en el suroeste de Antioquia y es conocido por sus habitantes como La Tierra del Siempre Volver. El municipio tiene una tradición cafetera, aunque en su territorio también se producen cacao, caña y cítricos. Entre sus posibilidades para los visitantes está la vereda Río Frío, ubicada a 7 kilómetros del casco urbano. Allí hay una zona de balneario y espacios para practicar senderismo, una alternativa para quienes buscan contacto con la naturaleza.

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Otro de los lugares destacados son los organales de San Antonio. Según Antioquia Travel, se trata de un cúmulo de rocas alrededor del cauce del río que lleva el mismo nombre. El recorrido hasta este sitio poco explorado comprende una caminata de 8 kilómetros. El cerro Cristo Rey es otra opción para conocer el paisaje del suroeste antioqueño. Llegar a la cumbre requiere recorrer cerca de 10 kilómetros y desde la parte más alta se pueden observar amplias zonas de esta región.

El municipio de Támesis, ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia, se ha convertido en un destino destacado para quienes buscan experiencias que combinan adrenalina - crédito @antioquiaesmagica / IG
Los organales de San Antonio son uno de los atractivos de Támesis y requieren una caminata de 8 kilómetros para llegar al lugar - crédito @antioquiaesmagica / IG

En el área urbana está el museo arqueológico Cartama, que reúne piezas relacionadas con la historia del municipio y aparece como uno de los lugares de interés para quienes llegan a Támesis.

Barbosa

El segundo destino está a 41 kilómetros de Medellín, distancia que representa poco más de una hora de viaje en vehículo. Barbosa reúne opciones para descansar y actividades dirigidas a quienes prefieren planes de aventura. Antioquia Travel destaca la oferta de bienestar disponible en las fincas-hoteles y menciona actividades como los vuelos en ala delta o parapente desde el cerro Matasanos. También resalta las rutas ecoturísticas de la zona.

Entre ellas está el camino de los petroglifos, ubicado a unos 20 minutos de la cabecera municipal. Se trata de un recorrido con grabados de arte rupestre que fue construido en piedra por comunidades indígenas para conectarse con Santa Rosa de Osos durante la época prehispánica.

El camino de los petroglifos, en Barbosa, conserva grabados de arte rupestre y un recorrido construido en piedra por comunidades indígenas para conectarse con Santa Rosa de Osos durante la época prehispánica - crédito Alcaldía de Santa Rosa de Osos, Antioquia
El camino de los petroglifos, en Barbosa, conserva grabados de arte rupestre y un recorrido construido en piedra por comunidades indígenas para conectarse con Santa Rosa de Osos durante la época prehispánica - crédito Alcaldía de Santa Rosa de Osos, Antioquia

San Luis

A 133 kilómetros de Medellín se encuentra San Luis, municipio de poco más de 10.000 habitantes conocido como la Perla Verde del Oriente. Antioquia Travel relaciona este nombre con la biodiversidad del territorio y sus “abundantes recursos naturales que se encuentran presentados en una colorida flora y una muy diversa fauna”.

Entre los atractivos señalados por el portal aparece la cascada La Cuba, descrita como un oasis natural con “cuerpos de agua cristalinos y un ambiente 100 % natural, perfecto para disfrutar de un buen turismo ecológico”. También está el charco La Plata, considerado el más grande del oriente de Antioquia. Su nombre está relacionado con una planta hidroeléctrica que estuvo ubicada en ese lugar.

Esta impresionante piscina natural, que se destaca por su tamaño y belleza, atrae tanto a locales como a turistas - crédito @antioquiaesmagica / IG
San Luis es conocido como la Perla Verde del Oriente por su biodiversidad y cuenta con atractivos como la cascada La Cuba y el charco La Planta- crédito @antioquiaesmagica / IG

Para quienes prefieren conocer la historia local está el sendero cultural e histórico El Tambo. El recorrido se encuentra a 1.500 metros sobre el nivel del mar y sigue el camino por el que ingresó Clemente Giraldo, fundador del municipio, según Antioquia Travel.

Finalmente, el cerro Castellón aparece entre los sitios destacados. Allí nacen varias quebradas que bañan y abastecen al municipio, otro escenario para acercarse a los paisajes naturales de San Luis durante la semana de receso. Con estas opciones, la semana de receso permite recorrer distintos paisajes de Antioquia y combinar actividades de aventura, descanso, naturaleza e historia en tres municipios con características diferentes en octubre.

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