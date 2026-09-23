Jefferson Lerma habría pedido a la selección Colombia no entrar en la convocatoria: esta sería la razón

Jefferson Lerma fue una de las bajas de la selección Colombia para los amistosos ante México, Perú y Paraguay - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

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La selección Colombia comenzó la concentración para los amistosos en Estados Unidos frente a México, Perú y Paraguay, del 26 de septiembre al 6 de octubre de 2026, cuando se probarán a 15 jugadores que entraron como novedades en la convocatoria, nueve de ellos son debutantes en el combinado de mayores.

Sin embargo, una de las bajas sensibles en la Tricolor es Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace que llamó la atención porque, al parecer, fue su decisión no ser parte de la plantilla de Néstor Lorenzo, que lo tiene como una de sus figuras desde el inicio de su proceso en 2022.

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Lerma es uno de los hombres que no volvió a la selección Colombia junto con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que anunciaron su retiro del equipo, así como muchos que no aparecieron después del Mundial 2026 por distintos factores, uno de ellos por el desgaste ante los hinchas.

“Pidió a Néstor Lorenzo no ser convocado”

La selección Colombia afrontará esta fecha FIFA sin Jefferson Lerma, quien habría pedido no integrar la convocatoria por una inflamación en el pie causada por un pisotón. La ausencia del mediocampista del Crystal Palace abrió una discusión sobre el estado físico de los habituales y el eventual cierre de ciclo de varios referentes del equipo de Néstor Lorenzo.

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Lerma, de 31 años, disputó 45 minutos en el último partido con su club ante el Leeds, pese a no estar completamente recuperado. La versión indica que el futbolista se habría comunicado directamente con Lorenzo para explicar su condición y quedar fuera de los partidos internacionales.

Jefferson Lerma, por una lesión, habría pedido quedar afuera de la convocatoria de la selección Colombia - crédito @olsendeportes/X

La información fue difundida por el periodista Mariano Olsen, al escribir en su cuenta de X, el 22 de septiembre, que el volante “pidió a Néstor Lorenzo NO SER CONVOCADO para la fecha FIFA. El mediocampista de 31 años sufre la inflamación de su pie por un pisotón”.

Ausencias importantes

La ausencia inicialmente fue interpretada como una decisión del cuerpo técnico o como una medida para darle descanso al volante. Sin embargo, la molestia física adquirió relevancia al conocerse que el propio jugador habría solicitado no asistir.

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Eduardo Luis, en el programa La FM Más Fútbol consideró que el caso no representa, por ahora, una señal de alarma para la selección Colombia. La lesión explicaría la decisión y no modificaría el lugar que Lerma conserva dentro de la estructura del equipo nacional.

El debate, sin embargo, se extendió hacia otros futbolistas de experiencia. Durante la emisión se mencionaron los nombres de David Ospina, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, junto con una versión según la cual otros jugadores ya habrían comunicado al cuerpo técnico que su etapa con Colombia estaría cerca de terminar.

Este fue el mensaje de despeida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X

La posibilidad de salidas anticipadas plantea interrogantes sobre el recambio de una generación que fue la base del seleccionado durante los últimos años. Lorenzo incluyó en la convocatoria a Gustavo Puerta, Richard Ríos, Kevin Castaño, Jhon Solís, Daniel Arce, Juan Manuel Rengifo, Jhon Arias, Yáser Asprilla, Jáminton Campaz y Matías Orozco.

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Los referentes y el recambio generacional

La presencia de esos nombres marca una diferencia generacional frente a los jugadores que consolidaron su lugar en Colombia durante los ciclos recientes. La discusión no se limita a la disponibilidad física, sino que también abarca la decisión de algunos referentes de continuar o no en el equipo nacional.

Eduardo Luis cuestionó que futbolistas todavía aptos para competir al máximo nivel puedan alejarse de la selección. Como contraste, citó la continuidad de Cristiano Ronaldo en Portugal a los 41 años: “¿Por qué se están yendo de la selección tan jóvenes? ¿Por qué están diciendo adiós a la selección tan temprano?”.

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Juan Fernando Quintero se retiró de la selección Colombia tras el Mundial 2026 y anunció la noticia en agosto - crédito JUAN MABROMATA / AFP

También surgió una explicación vinculada con el calendario de los clubes. El comienzo de las temporadas europeas y sudamericanas puede llevar a jugadores y equipos a priorizar la preparación física y la recuperación, sobre todo si las convocatorias corresponden a encuentros amistosos.

El caso de Jhon Arias fue mencionado como ejemplo por su importancia actual en su club y por los largos viajes internacionales que exige una citación con Colombia, pues viaja desde Sao Paulo, donde juega con el Palmeiras.